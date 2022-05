Kämpfe zwischen Cherson und Mykolajiw

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische und ukrainische Truppen haben sich in der Region zwischen Cherson und Mykolajiw im Süden der Ukraine erneut erbitterte Gefechte geliefert. Dabei gaben die Verteidiger den russischen Angreifern "keine Gelegenheit zum Vordringen", wie die ukrainische Militärführung in der Nacht auf Donnerstag mitteilte.

Sondersitzung des UNO-Menschenrechtsrat zum Ukraine-Krieg

Genf/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der UNO-Menschenrechtsrat hält auf Antrag Kiews am Donnerstag eine Sondersitzung zur Lage der Menschenrechte in der Ukraine ab. Laut dem von mehr als 50 weiteren Staaten unterstützten Antrag soll dabei "die Verschlechterung der Menschenrechtslage in der Ukraine untersucht werden". Die ukrainische Regierung wirft den russischen Truppen massive Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen vor, unter anderem in Butscha.

G7-Außenminister beraten über Ukraine-Krieg

Wangels/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Außenminister der G7-Gruppe der führenden demokratischen Industrienationen beraten ab Donnerstagabend im norddeutschen Wangels über die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. In diesem Zusammenhang soll es auch um die Energie- und Ernährungssicherheit gehen. Die deutsche Gastgeberin Annalena Baerbock will ihre Kolleginnen und Kollegen am Nachmittag in einem Hotelkomplex an der Ostsee in Schleswig-Holstein empfangen.

UNO: Verbreitete Traumatisierung bei Ukraine-Flüchtlingen

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Vertriebenen aus der Ukraine brauchen nicht nur Essen, Unterkunft und Arbeit, sondern auch psychologische Unterstützung. Dies betont der Generaldirektor der UNO-Migrationsbehörde IOM, Ant�nio Vitorino, im APA-Interview. Die Flüchtlinge seien "ganz besonders traumatisiert, weil sie nicht nur alles zurückgelassen haben, sondern auch ihre Eltern oder Ehepartner. Wir reden von getrennten Familien". Rund ein Drittel dürfte mentale Probleme haben, schätzt der Ex-EU-Kommissar.

Guterres: Weiterer Einsatz für Evakuierungen aus Ukraine

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat einen weiteren Einsatz der Vereinten Nationen für die Evakuierung von Zivilisten im Ukraine-Krieg und für Ernährungssicherheit versichert. Die Kontakte zu den russischen und ukrainischen Stellen seien aufrecht, sagte Guterres nach einem Treffen mit bei Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) am Mittwoch in Wien.

Zentralmatura endet mit Italienisch-Klausuren

Wien - Nach knapp zwei Wochen endet am Donnerstag mit den Italienisch-Klausuren die heurige Zentralmatura. Zum Abschluss sind dabei allerdings nur mehr rund 1.000 Kandidatinnen und Kandidaten im Einsatz - die "großen" Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch wurden bereits in der Vorwoche abgeprüft. Wer selbst nach Einrechnung der Zeugnisnote noch auf einem Fünfer steht, kann sich diesen bei Kompensationsprüfungen Anfang Juni ausbessern.

Milliarden-Vergleich nach US-Hauseinsturz mit 100 Toten

New York - Nach dem Einsturz eines Wohnhochhauses in Florida (USA) im vergangenen Juni sollen die Überlebenden und Opferangehörigen rund eine Milliarde Dollar Entschädigung erhalten. Wie ein Opferanwalt am Mittwoch der AFP sagte, wurde eine Vereinbarung über eine Entschädigung in Höhe von 997 Millionen Dollar (945 Millionen Euro) für die Betroffenen erzielt. Der Anwalt Carlos Silva kündigte zudem an, zu dieser Summe dürften noch weitere 100 Millionen Dollar hinzukommen.

Sechs Bundesländer mit nur noch mittlerem Corona-Risiko

Wien - Burgenland, Kärnten und Tirol sind die einzigen Bundesländer, in denen noch hohes Corona-Risiko herrscht. Sie werden gemäß dem der APA vorliegenden Dokument der zuständigen Kommission heute auf der Corona-Ampel "orange" geschalten. Alle anderen Länder sowie der Bundesstaat stehen auf "gelb", also auf mittlerem Risiko. Relativiert werden die weiter sinkenden Infektionszahlen unverändert durch die wenigen Tests.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red