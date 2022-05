Finnlands Staatsspitze für NATO-Mitgliedschaft

Helsinki/Kopenhagen - Der finnische Präsident Sauli Niinistö und Ministerpräsidentin Sanna Marin haben sich für einen "unverzüglichen" NATO-Beitritt ihres Landes ausgesprochen. In einer gemeinsamen Erklärung befürworteten die beiden am Donnerstag eine Mitgliedschaft in der westlichen Militärallianz. Dies würde Finnlands Sicherheit und zugleich das gesamte Bündnis stärken, erklärten die beiden wichtigsten Politiker des nordischen Landes.

Wifo: Ukraine-Krieg trübt Wirtschaft über Jahre

Wien/Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bis über die Mitte des Jahrzehnts hinaus dämpft der von Russland gegen die Ukraine geführte Krieg das Wirtschaftswachstum in Österreich. Von 2022 bis 2026 wird der BIP-Anstieg im Schnitt um einen halben Prozentpunkt abgebremst, statt um 2,6 Prozent im Jahr, wie noch im November angenommen, scheinen jetzt nur 2,1 Prozent jährlich an realem Wachstum realistisch. Der Arbeitsmarkt erholt sich nach Corona aber rascher, geht aus der neuen Wifo-Mittelfristprognose hervor.

Ukrainisches Militär meldet schwere Gefechte im Osten

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Charkiw (Charkow) - Die russischen Streitkräfte haben nach ukrainischen Angaben ihre Angriffe im Osten des Landes verstärkt und dabei teilweise in der Region Donbass Geländegewinne erzielt. "Der Feind führt seine Angriffsbemühungen in der Operationszone Ost weiter fort mit dem Ziel, die volle Kontrolle über die Gebiete Donezk, Luhansk und Cherson herzustellen und den Landkorridor zur vorübergehend besetzten Krim aufrecht zu erhalten", so der ukrainische Generalstab am Donnerstag im Lagebericht.

Vierjährige neben toter Mutter in Wohnung gefunden

Wels - Eine Vierjährige ist zwei Tage neben ihrer toten Mutter in einer Wohnung in Wels eingesperrt gewesen. Ihr Opa hatte am 10. Mai die Polizei verständigt, weil er seine 39-jähriger Tochter nicht erreichte, bestätigte die Polizei einen Bericht in der "Kronen Zeitung" am Donnerstag. Die 39-Jährige war schwer krank. Die Polizei fand das Mädchen wohlauf, es befindet sich bei Angehörigen.

Regierung schnürt Milliarde-Paket für die Pflege

Wien - Die Regierung hat pünktlich zum "Tag der Pflege" ein umfangreiches Maßnahmenpaket geschnürt, das insgesamt eine Milliarde Euro schwer ist. Größter Brocken darin ist eine Gehaltserhöhung für die Beschäftigten in dem Sektor, die heuer und kommendes Jahr vermutlich als monatlicher Bonus ausbezahlt wird. Reserviert dafür sind 520 Millionen. Das soll in etwa einem zusätzlichen Monatsgehalt entsprechen.

Pottendorfer Linie nach Zugsunglück in NÖ wieder befahrbar

Münchendorf - Nach dem Zugsunglück vom Montagabend in Münchendorf (Bezirk Mödling) ist die Pottendorfer Linie am Donnerstag wieder eingleisig befahrbar gewesen. Der Abschnitt Achau - Wampersdorf wurde ab 5.00 Uhr für den Verkehr freigegeben. Der zweigleisige Betrieb dieser Strecke wird aufgrund weiterhin notwendiger Sanierungsarbeiten voraussichtlich am 26. Mai wieder aufgenommen werden können, hieß es seitens der ÖBB.

15-Jähriger im Bezirk Mödling ertrunken

Guntramsdorf - In Guntramsdorf (Bezirk Mödling) ist am Mittwochabend ein 15-Jähriger bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Der Jugendliche dürfte in einem Teich ertrunken sein, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage. Der Betroffene sei Nichtschwimmer gewesen. Eine an Ort und Stelle durchgeführte Reanimation blieb letztlich ohne Erfolg. Ob eine Obduktion angeordnet wird, werde sich im Laufe des Donnerstags entscheiden, teilte Schwaigerlehner mit.

Inderin will Enkel - Sohn und Schwiegertochter verklagt

Neu-Delhi - Eine Inderin hat ihren Sohn und ihre Schwiegertochter verklagt, weil diese keine Kinder haben. Die Klägerin fordert vor dem Gericht in der Stadt Haridwar, dass ihr Sohn und dessen Frau innerhalb eines Jahres ein Kind bekommen oder stattdessen eine Entschädigung von 50 Millionen Rupien (613.000 Euro) zahlen, wie das indische Rechtsportal "Bar and Bench" am Donnerstag berichtete. Die Frau argumentiert, dass das Paar sie mit ihrer Kinderlosigkeit seelisch foltere.

