Finnlands Staatsspitze für NATO-Mitgliedschaft

Helsinki/Kopenhagen - Der finnische Präsident Sauli Niinistö und Ministerpräsidentin Sanna Marin haben sich für einen "unverzüglichen" NATO-Beitritt ihres Landes ausgesprochen. In einer gemeinsamen Erklärung befürworteten die beiden am Donnerstag eine Mitgliedschaft in der Militärallianz. Dies würde Finnlands Sicherheit und zugleich das gesamte Bündnis stärken, erklärten die beiden wichtigsten Politiker des nordischen Landes. Der Kreml nannte einen Beitritt Finnlands eine Bedrohung für Russland.

UNO beklagt ungeheure Menschenrechtsverletzungen in Ukraine

Genf/Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Ukraine werden nach UNO-Angaben seit Beginn des russischen Angriffskriegs "ungeheure Menschenrechtsverletzungen" begangen. "Das Ausmaß illegaler Hinrichtungen einschließlich der Hinweise auf Massenexekutionen in den Gebieten nördlich von Kiew ist schockierend", sagte die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, am Donnerstag zu Beginn einer Sondersitzung des UNO-Menschenrechtsrats in Genf. Es lägen inzwischen bereits Informationen über 300 Fälle vor.

Ukrainisches Militär meldet schwere Gefechte im Osten

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Charkiw (Charkow) - Die russischen Streitkräfte haben nach ukrainischen Angaben ihre Angriffe im Osten des Landes verstärkt und dabei teilweise in der Region Donbass Geländegewinne erzielt. "Der Feind führt seine Angriffsbemühungen in der Operationszone Ost weiter fort mit dem Ziel, die volle Kontrolle über die Gebiete Donezk, Luhansk und Cherson herzustellen und den Landkorridor zur vorübergehend besetzten Krim aufrecht zu erhalten", so der ukrainische Generalstab am Donnerstag im Lagebericht.

Schlepperorganisation zerschlagen und 205 Menschen gefasst

Wien - Die Polizei hat eine internationale Schlepperorganisation zerschlagen, die in großem Ausmaß Migrantinnen und Migranten von Ungarn nach Österreich gebracht hat. Insgesamt 205 Menschen wurden in Österreich, der Slowakei, Tschechien und Rumänien festgenommen. Die Bande soll mehr als 36.100 Menschen geschleppt haben. Auf das Konto der Organisation gehen auch Schüsse auf Grundwehrdiener im Burgenland im Jänner sowie zwei erstickte Flüchtlinge in einem Klein-Lkw im Oktober.

Regierung schnürt Milliarde-Paket für die Pflege

Wien - Die Regierung hat am Donnerstag - pünktlich zum "Tag der Pflege" - die lang erwartete Pflegereform vorgelegt. Das Maßnahmenpaket ist insgesamt eine Milliarde Euro schwer. Größter Brocken ist eine Gehaltserhöhung für die im Pflegesektor Beschäftigten. Für den einzelnen Angestellten soll diese in etwa einen zusätzlichen Monatsgehalt pro Jahr bringen. Reserviert dafür sind 520 Millionen für heuer und das kommende Jahr.

Zahl der Corona-Toten in Europa über zwei Millionen

Kopenhagen - In Europa hat die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie die Schwelle von zwei Millionen überschritten. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstag in Kopenhagen mitteilte, meldeten die 53 Länder und Gebiete, für die das WHO-Regionalbüro für Europa zuständig ist, insgesamt 2.002.058 Todesfälle an die Weltgesundheitsorganisation.

Nordkorea meldete ersten Corona-Ausbruch

Pjöngjang/Seoul - Nordkorea hat erstmals seit dem Beginn der Corona-Pandemie vor mehr als zwei Jahren offiziell Infektionsfälle mit dem Erreger bestätigt und einen landesweiten Lockdown verhängt. Betroffen von dem Ausbruch ist Staatsmedien zufolge die Hauptstadt Pjöngjang. Das Politbüro der herrschenden Arbeiterpartei habe den Ausbruch bei einer Sitzung unter Machthaber Kim Jong Un als "ernsthaftesten Notfall des Staats" eingestuft. Wie viele Fälle es gibt, war zunächst unklar.

Ausbau des 5G-Netzes in Österreich schreitet voran

Wien - Der Ausbau des heimischen 5G-Netzes schreitet zügig voran. "5G ist in Österreich bereits Realität", sagte Matthias Baldermann, Präsident des Forum Mobilkommunikation (FMK), am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. 2021 habe es einen spürbaren Schub gegeben, die Abdeckung erreiche mittlerweile 67 Prozent der Bevölkerung. Diesen Weg wolle man auch in den kommenden Jahren konsequent fortsetzen. Bis 2025 soll die Reichweite 93 Prozent betragen, so Baldermann.

Wiener Börse stark unter Druck

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag belastet von einer schwachen internationalen Stimmung starke Verluste aufgewiesen. Gegen 14.00 Uhr notierte der heimische Leitindex ATX mit einem Abschlag von 2,9 Prozent bei 2.991 Punkten. In Wien zogen die Aktien von Verbund und Wienerberger mit Kurseinbrüchen von jeweils mehr als neun Prozent die Aufmerksamkeit auf sich. Beide Konzerne hatten Ergebnisse präsentiert, kursbelastend wirkt aber wohl die schwache Anlegerstimmung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red