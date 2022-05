Finnlands Staatsspitze für NATO-Mitgliedschaft

Helsinki/Kopenhagen - Der finnische Präsident Sauli Niinistö und Ministerpräsidentin Sanna Marin haben sich für einen "unverzüglichen" NATO-Beitritt ihres Landes ausgesprochen. In einer gemeinsamen Erklärung befürworteten die beiden am Donnerstag eine Mitgliedschaft in der Militärallianz. Dies würde Finnlands Sicherheit und zugleich das gesamte Bündnis stärken, erklärten die beiden wichtigsten Politiker des nordischen Landes. Der Kreml nannte einen Beitritt Finnlands eine Bedrohung für Russland.

UNO beklagt ungeheure Menschenrechtsverletzungen in Ukraine

Genf/Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Ukraine werden nach UNO-Angaben seit Beginn des russischen Angriffskriegs "ungeheure Menschenrechtsverletzungen" begangen. "Das Ausmaß illegaler Hinrichtungen einschließlich der Hinweise auf Massenexekutionen in den Gebieten nördlich von Kiew ist schockierend", sagte die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, am Donnerstag zu Beginn einer Sondersitzung des UNO-Menschenrechtsrats in Genf. Es lägen inzwischen bereits Informationen über 300 Fälle vor.

Regierung schnürt Milliardenpaket für die Pflege

Wien - Die Regierung hat am Donnerstag - pünktlich zum "Tag der Pflege" - die lang erwartete Pflegereform vorgelegt. Das Maßnahmenpaket ist insgesamt eine Milliarde Euro schwer. Größter Brocken ist eine Gehaltserhöhung für die im Pflegesektor Beschäftigten. Für den einzelnen Angestellten soll diese in etwa einen zusätzlichen Monatsgehalt pro Jahr bringen. Reserviert dafür sind 520 Millionen für heuer und das kommende Jahr.

Donnerstag war bisher wärmster Tag des Jahres

Wien - Der Donnerstag ist der bisher wärmste Tag des Jahres 2022 in Österreich gewesen. Im burgenländischen Bad Tatzmannsdorf wurden nach Angaben der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) 32,4 Grad gemessen, was gleichzeitig den zweithöchsten je in einem Mai gemessenen Wert an dieser seit 1955 bestehenden Wetterstation darstellte. Wärmer war es nur im Mai 2008 mit 33,0 Grad.

Sechs Bundesländer mit nur noch mittlerem Corona-Risiko

Wien - Burgenland, Kärnten und Tirol sind die einzigen Bundesländer, in denen noch hohes Corona-Risiko herrscht. Sie wurden nach der Sitzung der zuständigen Kommission heute auf der Corona-Ampel "orange" geschalten. Alle anderen Länder sowie der Bundesstaat stehen auf "gelb", also auf mittlerem Risiko. Relativiert werden die weiter sinkenden Infektionszahlen unverändert durch die wenigen Tests.

Amtsmissbrauch-Ermittlungen wegen Richter-Besetzung

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt wegen möglicher Einflussnahme auf die Besetzung eines Postens am Bundesverwaltungsgericht. Anlass dafür geben laut Ö1-"Mittagsjournal" die Chats des ehemaligen Kabinettschefs im Innenministerium, Michael Kloibmüller. Dieser hatte erst vor kurzem im ÖVP-Untersuchungsausschuss bestätigt, dass die Staatsanwaltschaft in mehreren Fällen wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs gegen ihn ermittle, die Vorwürfe jedoch bestritten.

Neue Drohungen: London steuert auf Handelskrieg mit EU zu

London - Im Streit um die Brexit-Sonderregeln für Nordirland droht Großbritannien der EU ultimativ mit einer Eskalation. Mit einer raschen Einigung wurde angesichts neuer Drohungen aus London am Donnerstag nicht gerechnet, zumal EU-Vertreter auf ihrer Position beharren. Auch ein in der Früh geführtes Telefonat der beiden Chef-Unterhändler brachte keine Ergebnisse. Die Gefahr, dass das mühsam ausgehandelte Brexit-Abkommen aufgekündigt wird, steigt.

Wiener Börse mit klaren Verlusten

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag in einem negativen europäischen Umfeld mit klaren Abschlägen den Handel geschlossen. Der heimische Leitindex ATX gab um 1,58 Prozent auf 3.033 Einheiten ab. In Wien zogen die Aktien von Verbund und Wienerberger mit satten Kursabschlägen von 8,4 bzw. 5,3 Prozent die Aufmerksamkeit auf sich. Beide Konzerne hatten vor Handelsauftakt Ergebnisse präsentiert, kursbelastend wirkte aber wohl die schwache Anlegerstimmung.

red