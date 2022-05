US-Regierung kündigt bei ASEAN-Gipfel große Initiativen an

Washington - Die US-Regierung hat neue Initiativen und Projekte der USA mit dem Verband südostasiatischer Staaten ASEAN in Höhe von rund 150 Millionen US-Dollar (144 Millionen Euro) angekündigt. "Darauf sind wir sehr stolz. Wir sind der Meinung, dass dies die Stärkung der Beziehungen widerspiegelt", sagte ein Vertreter der US-Regierung. US-Präsident Joe Biden empfing die Staats- und Regierungschefs des Verbands Donnerstagabend im Weißen Haus. Der eigentliche Gipfel findet Freitag statt.

Laut USA Zehntausende Ukrainer nach Russland verschleppt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die USA gehen davon aus, dass Russland seit Beginn seines Angriffskriegs Zehntausende Ukrainerinnen und Ukrainer gewaltsam verschleppt hat. Allein aus der belagerten Hafenstadt Mariupol seien tausende Menschen nach Russland oder in russisch kontrolliertes Gebiet gebracht worden, sagte der US-Botschafter bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Michael Carpenter, am Donnerstag in Wien.

Bundesheer kooperiert mit US-Nationalgarde

Montpelier (Vermont)/Wien - Das Bundesheer kooperiert künftig mit der Nationalgarde des US-Staates Vermont. Ein entsprechendes Abkommen hat Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) diese Woche mit Gouverneur Phil Scott in Montpelier unterzeichnet. Es handelt sich um das erste "State Partnership Program" (SPP) der USA mit einem neutralen Staat. "Wir sehen es als Türöffner in verschiedenen Bereichen", sagte Tanner im APA-Gespräch. Sie hofft etwa auch auf Chancen für österreichische Unternehmen.

UNO-Chefmeteorologe: Kampf um Gletscher "schon verloren"

Wien - Der Generalsekretär der Weltmeteorologieorganisation (WMO), Petteri Taalas, hat keine Hoffnung mehr für die österreichischen Gletscher. "Dieses Spiel ist schon verloren", sagte Taalas im APA-Interview. Selbst bei einem beherzten Kampf gegen den Klimawandel werde das Schmelzen von Polareis und Gletschern "noch für Jahrhunderte weitergehen", und damit auch der Meeresspiegel steigen. Städten wie London droht die Verlegung, den Niederlanden sogar die Evakuierung.

Wiener Festwochen starten mit Eröffnungsfest am Rathausplatz

Wien - Heute, Freitag, werden die Wiener Festwochen eröffnet. Das traditionelle Eröffnungsfest am Rathausplatz steht unter dem Motto "Last Night on Earth". Für Konzept und Inszenierung zeichnet David Schalko verantwortlich, die klangliche Gestaltung des Abends wird sich das DJ-Duo Kruder & Dorfmeister unter anderem mit der Band Bilderbuch, der Experimental-Sängerin Sofia Jernberg und dem Rapper Yung Hurn teilen.

45 Tote bei Hotelexplosion in Havanna

Havanna - Sechs Tage nach der Gasexplosion in einem geschlossenen Luxushotel auf Kuba ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 45 Menschen gestiegen. Die staatliche Nachrichtenagentur ACN berichtete, am Donnerstag sei noch eine Leiche geborgen worden. Von den 98 Verletzten sind sechs noch in kritischem Zustand. Die Rettungsarbeiten in den Trümmern in der Altstadt von Havanna wurden am Donnerstag beendet, wie das Präsidialamt des sozialistischen Karibikstaates auf Twitter mitteilte.

