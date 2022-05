EU gibt Ukraine weitere 500 Millionen Euro für Waffen

Wangels - Die EU will weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Das kündigte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Freitag am Rande des G7-Außenministertreffens an der deutschen Ostseeküste an. Damit würden sich die für die Ukraine zur Verfügung stehenden EU-Mittel für Militärhilfe auf zwei Milliarden Euro erhöhen.

Laut USA Zehntausende Ukrainer nach Russland verschleppt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die USA gehen davon aus, dass Russland seit Beginn seines Angriffskriegs Zehntausende Ukrainerinnen und Ukrainer gewaltsam verschleppt hat. Allein aus der belagerten Hafenstadt Mariupol seien tausende Menschen nach Russland oder in russisch kontrolliertes Gebiet gebracht worden, sagte der US-Botschafter bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Michael Carpenter, am Donnerstag in Wien.

US-Regierung kündigt bei ASEAN-Gipfel große Initiativen an

Washington - Die US-Regierung hat neue Initiativen und Projekte der USA mit dem Verband südostasiatischer Staaten ASEAN in Höhe von rund 150 Millionen US-Dollar (144 Millionen Euro) angekündigt. "Darauf sind wir sehr stolz. Wir sind der Meinung, dass dies die Stärkung der Beziehungen widerspiegelt", sagte ein Vertreter der US-Regierung. US-Präsident Joe Biden empfing die Staats- und Regierungschefs des Verbands Donnerstagabend im Weißen Haus. Der eigentliche Gipfel findet Freitag statt.

Bereits jeder fünfte männliche Jugendliche mit Bluthochdruck

Wien - Rund 20 Prozent der männlichen Jugendlichen haben Bluthochdruck, berichtet die MedUni Wien zum Welt-Hypertonietag (17. Mai). Die Zahl von betroffenen Kindern und Jugendlichen steige deutlich, vor allem in der Pubertät treten immer öfter bedenkliche Werte auf, Burschen seien drei bis vier Mal häufiger betroffen. Gründe für nicht durch Erkrankung ausgelöste Hypertonie im jungen Alter seien Fettleibigkeit, Bewegungsmangel und zunehmend chronische psychische Belastungen.

Queen ernennt unheilbar kranke BBC-Moderatorin zur Dame

London - Die unheilbar an Darmkrebs erkrankte BBC-Moderatorin Deborah James ist wegen ihrer millionenschweren Spendenkampagne von Queen Elizabeth II. (96) in den Adelsstand erhoben worden. Die Königin habe die 40-Jährige zur Dame ernannt, teilte die britische Regierung am späten Donnerstagabend mit. James hat innerhalb weniger Tage - Stand Freitagfrüh - vier Millionen Pfund (4,69 Mio. Euro) Spenden für die Krebsforschung gesammelt.

Wiener Festwochen starten mit Eröffnungsfest am Rathausplatz

Wien - Heute, Freitag, werden die Wiener Festwochen eröffnet. Das traditionelle Eröffnungsfest am Rathausplatz steht unter dem Motto "Last Night on Earth". Für Konzept und Inszenierung zeichnet David Schalko verantwortlich, die klangliche Gestaltung des Abends wird sich das DJ-Duo Kruder & Dorfmeister unter anderem mit der Band Bilderbuch, der Experimental-Sängerin Sofia Jernberg und dem Rapper Yung Hurn teilen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red