4.555 Corona-Neuinfektionen und fünf Tote in 24 Stunden

Wien - Mit 4.555 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, die vom Gesundheits- und Innenministerium (Stand Freitag, 9.30 Uhr) in den vergangenen 24 Stunden registriert worden, liegt die Zahl knapp unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 4.660. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 363,3 Fälle auf 100.000 Einwohner. Die Zahl der Krankenhauspatienten sinkt weiter und lag bei 807 Personen, vor einer Woche waren es noch knapp über 1.000.

Mordanklage nach Kopfschuss auf Ehefrau in Oberösterreich

Weißkirchen im Attergau/Wels - Die Staatsanwaltschaft Wels hat Mordanklage gegen einen 46-Jährigen erhoben, der Anfang des Jahres in Weißkirchen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) seine 42-jährige Ehefrau mit einem Schuss in den Hinterkopf getötet haben soll. Eine Behördensprecherin bestätigte der APA einen Bericht der "Kronen Zeitung" (Freitag-Ausgabe). Der Mann war von Beginn an geständig. Hintergrund dürften häufige Beziehungskonflikte des Paares gewesen sein. Die Frau hinterließ fünf Kinder.

Bündel an Krisen treibt Insolvenzen an

Wien - Firmen und Private sehen sich derzeit mit einem Bündel an Krisen konfrontiert, die die Zahl der Insolvenzen in Österreich in die Höhe treiben werden. Die Preissteigerungen in fast allen Lebensbereichen, vor allem beim Wohnen, bei Treibstoffen und Energie, würden heuer zu einem Anstieg der Privatinsolvenzen führen, erwartet der Gläubigerschutzverband Creditreform. Coronapandemie, Fachkräftemangel, Inflation und Lieferkettenprobleme belasteten die heimische Wirtschaft.

US-Regierung kündigt bei ASEAN-Gipfel große Initiativen an

Washington - Die US-Regierung hat neue Initiativen und Projekte der USA mit dem Verband südostasiatischer Staaten ASEAN in Höhe von rund 150 Millionen US-Dollar (144 Millionen Euro) angekündigt. "Darauf sind wir sehr stolz. Wir sind der Meinung, dass dies die Stärkung der Beziehungen widerspiegelt", sagte ein Vertreter der US-Regierung. US-Präsident Joe Biden empfing die Staats- und Regierungschefs des Verbands Donnerstagabend im Weißen Haus. Der eigentliche Gipfel findet Freitag statt.

Laut USA Zehntausende Ukrainer nach Russland verschleppt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die USA gehen davon aus, dass Russland seit Beginn seines Angriffskriegs Zehntausende Ukrainerinnen und Ukrainer gewaltsam verschleppt hat. Allein aus der belagerten Hafenstadt Mariupol seien tausende Menschen nach Russland oder in russisch kontrolliertes Gebiet gebracht worden, sagte der US-Botschafter bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Michael Carpenter, am Donnerstag in Wien.

EU gibt Ukraine weitere 500 Millionen Euro für Waffen

Wangels - Die EU will weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Das kündigte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Freitag am Rande des G7-Außenministertreffens an der deutschen Ostseeküste an. Damit würden sich die für die Ukraine zur Verfügung stehenden EU-Mittel für Militärhilfe auf zwei Milliarden Euro erhöhen.

Johnson will 91.000 Stellen im öffentlichen Dienst streichen

London - Der britische Premierminister Boris Johnson will in den kommenden Jahren 91.000 Jobs im öffentlichen Dienst streichen und damit Milliarden für den Kampf gegen steigende Lebenshaltungskosten freimachen. Damit würde etwa jede fünfte der aktuell etwa 475.000 Vollzeitstellen im sogenannten Civil Service wegfallen.

NEOS schießen sich auf Türkis-Grün ein

Wien - Einen Tag vor dem ÖVP-Parteitag schießen sich die NEOS auf die Türkisen, aber auch die Koalition insgesamt ein. "Die Mitte der Gesellschaft ist völlig verlassen von dieser Bundesregierung", konstatierte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger am Freitag bei einer Pressekonferenz. Gleichzeitig seien aber die Krisen in der Mitte angekommen, verwies sie etwa auf die massiv gestiegene Teuerung. Die Regierung habe aber keinen Plan, sondern sei überfordert.

