EU gibt Ukraine weitere 500 Millionen Euro für Waffen

Wangels - Die EU will weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Das kündigte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Freitag am Rande des G7-Außenministertreffens an der deutschen Ostseeküste an. Damit würden sich die für die Ukraine zur Verfügung stehenden EU-Mittel für Militärhilfe auf zwei Milliarden Euro erhöhen.

Rendi-Wagner: Sanktionen und Waffen beenden Krieg nicht

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - SPÖ-Chefin Pamela Randi-Wagner hat Kritik an der derzeitigen europäischen Strategie gegen die russische Aggression in der Ukraine geäußert. "Waffen und Sanktionspakete werden mittelfristig nicht reichen, diesen Krieg zu beenden", sagte Rendi-Wagner in einem Gespräch mit den Bundesländerzeitungen. Sie sei nicht gegen zusätzliche Waffen, "aber nur zu sagen: Hier habt ihr Waffen, kämpft, bis ihr umfallt (sic!), kann nicht die Einstellung Europas sein."

Wiener Festwochen starten mit Eröffnungsfest am Rathausplatz

Wien - Heute, Freitag, werden die Wiener Festwochen eröffnet. Das traditionelle Eröffnungsfest am Rathausplatz steht unter dem Motto "Last Night on Earth". Für Konzept und Inszenierung zeichnet David Schalko verantwortlich, die klangliche Gestaltung des Abends wird sich das DJ-Duo Kruder & Dorfmeister unter anderem mit der Band Bilderbuch, der Experimental-Sängerin Sofia Jernberg und dem Rapper Yung Hurn teilen.

4.555 Corona-Neuinfektionen und fünf Tote in 24 Stunden

Wien - Mit 4.555 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, die vom Gesundheits- und Innenministerium (Stand Freitag, 9.30 Uhr) in den vergangenen 24 Stunden registriert worden, liegt die Zahl knapp unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 4.660. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 363,3 Fälle auf 100.000 Einwohner. Die Zahl der Krankenhauspatienten sinkt weiter und lag bei 807 Personen, vor einer Woche waren es noch knapp über 1.000.

Musk legt Twitter-Übernahme auf Eis

San Francisco - Tech-Milliardär Elon Musk hat seinen Deal zum Kauf von Twitter für vorläufig ausgesetzt erklärt. Er wolle erst Berechnungen dazu abwarten, dass Accounts, hinter denen keine echten Nutzer stecken, tatsächlich weniger als fünf Prozent ausmachen, schrieb Musk am Freitag bei Twitter. Rund zwei Stunden später versicherte er dann, dass er aber weiterhin an der Übernahme interessiert sei.

Konfrontationen in Jerusalem vor Beerdigung von Journalistin

Ramallah/Tel Aviv - Während der Prozession zur Beerdigung einer getöteten Reporterin des TV-Senders Al Jazeera ist es in Jerusalem zu Konfrontationen gekommen. Hunderte gewalttätige Demonstranten hätten für Unruhen gesorgt, es seien Steine auf Polizisten geworfen worden, teilte die israelische Polizei am Freitag mit. Die Sicherheitskräfte reagierten nach palästinensischen Angaben mit Blendgranaten. Shireen Abu Akle sollte auf einem christlichen Friedhof neben der Altstadt beerdigt werden.

Klimaschutzgesetz fehlt seit 500 Tagen

Wien - Am 15. Mai hat Österreich seit 500 Tagen kein gültiges Klimaschutzgesetz (KSG) mehr. Das Gesetz, das die Treibhausgasbudgets pro Jahr festgelegt, ist 2020 ausgelaufen. Seit dem gibt es keine gesetzlichen Zielwerte. Das sorgt nicht nur bei Umweltschützen für gehörigen Ärger. Das Klimaschutzgesetz ist aber nicht einzige Baustelle von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). Auch das Energieeffizienzgesetz ist 2020 ausgelaufen.

Wiener Börse deutlich fester

Wien - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit deutlichen Aufschlägen beendet. Auf Wochensicht bleibt damit ein moderater Rücksetzer. Der österreichische Leitindex ATX legte vor dem Wochenende nochmals um 2,2 Prozent zu auf 3.099,87 Punkte. Unter den Einzelwerten standen die Post AG und Agrana nach Zahlen im Fokus. Die Österreichische Post-Papiere legten um 1,4 Prozent zu, während die Agrana-Titel um 0,6 Prozent tiefer schlossen.

