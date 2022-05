Nehammer lässt sich zum ÖVP-Parteichef küren

Wien - In durchaus turbulenten Zeiten für seine Partei lässt sich Bundeskanzler Karl Nehammer am Samstag nun auch offiziell zum ÖVP-Obmann küren. Bei einem Bundesparteitag in Graz wird Nehammer - als einziger Kandidat - mit einer rund halbstündigen Rede versuchen, die Funktionäre für sich zu gewinnen. Ansprechen will Nehammer nicht nur die "schwierige Phase" seiner Partei, sondern auch die Themenbereiche Krise, Krieg, Pandemie, Energiekosten und Teuerung.

50.000 feierten das Eröffnungsfest der Wiener Festwochen

Wien - Die Wiener Festwochen sind am Freitagabend mit einem fulminanten Eröffnungsfest auf dem Rathausplatz eröffnet worden. Nach Angaben der Veranstalter kamen mindestens 50.000 Besucher zu dem Auftakt, der unter dem Motto "Last Night on Earth" stand. Nachdem die Menschen bis zum Burgtheater standen, wurde laut Festwochen zeitweise sogar der Ring gesperrt. Besonders bei Auftritten der Band Bilderbuch und des Rappers Yung Hurn war das junge Publikum ordentlich in Bewegung.

Doskozil wird als Chef der SPÖ Burgenland wiedergewählt

Oberwart - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil stellt sich am Samstag beim Landesparteitag der SPÖ der Wiederwahl als Parteichef. Er wird in Oberwart zum zweiten Mal nach 2018 zum Landesparteivorsitzenden gekürt, damals trat er mit 98,4 Prozent der Stimmen die Nachfolge von Hans Niessl an. Gleichzeitig erfolgt mit dem Parteitag auch der Startschuss zum Wahlkampf für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 2. Oktober.

Slowenischer Botschafter kritisiert Grenzkontrollen

Wien/Ljubljana - Die neuerliche Verlängerung der Grenzkontrollen durch Österreich sorgt für Unmut in Slowenien. Österreich habe die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme "nicht entsprechend begründen können", sagte der slowenische Botschafter in Wien, Aleksander Geržina, am Freitag auf APA-Anfrage. Er verwies diesbezüglich auf einen erst Ende April ergangenen Spruch des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), wonach die Kontrollen schon seit Jahren unrechtmäßig sein dürften.

Finale des 66. Eurovision Song Contest steigt in Turin

Turin/Wien - Heute, Samstag, Abend ist es soweit: Das Finale der größten Musikshow der Welt - des Eurovision Song Contest - geht in Turin über die Bühne. Österreich hatte sich im Halbfinale nicht für die Endrunde des 66. ESC qualifiziert. Russland hingegen wurde vom Bewerb wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine ausgeschlossen. Diese geht nun als Topfavorit ins Rennen - in Form des Kalush Orchestras mit seinem Folklore-Rap "Stefania".

Keine 3G-Regel mehr bei Einreise nach Österreich ab Montag

Wien - Österreich hebt alle wegen der Corona-Pandemie verhängten Einreiseregeln auf. Ab kommenden Montag ist bei der Einreise nach Österreich kein 3G-Nachweis mehr nötig. Eine Einreise ist damit wieder aus allen Ländern der Welt ohne Auflagen möglich. Das geht aus der am Freitagabend veröffentlichten neuen Einreiseverordnung des Gesundheitsministeriums hervor. Begründet wurde die Aufhebung mit der derzeitigen epidemiologischen Lage.

Südossetien beschließt Referendum über Russland-Beitritt

Moskau - In der georgischen Separatistenregion Südossetien wird eine Volksbefragung über einen Beitritt zur Russischen Föderation abgehalten werden. Der Präsident des Gebietes, Anatoli Bibilow, unterzeichnete am Freitag ein entsprechendes Dekret, wie sein Büro mitteilte. Das Oberste Gericht in der Hauptstadt Zchinwali segnete dieses ab und setzte die Volksabstimmung für den 17. Juli an, wie die russische Staatsagentur Tass berichtete.

Gewalt bei Beisetzung von Journalistin in Jerusalem

Ramallah/Tel Aviv - Die Trauerfeier für die getötete palästinensischen Journalistin Shireen Abu Akleh in Jerusalem ist von gewaltsamen Szenen überschattet worden. Israelische Sicherheitskräfte stürmten am Freitag zu Beginn die Trauerprozession, der Sarg fiel beinahe zu Boden. Die EU und die USA kritisierten den Polizeieinsatz scharf. Im von Israel besetzten Westjordanland gab es erneut blutige Zusammenstöße, bei denen ein israelischer Soldat getötet und 13 Palästinenser verletzt wurden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red