Nehammer lässt sich zum ÖVP-Parteichef küren

Wien - In unruhigen Zeiten versucht die Volkspartei am heutigen Samstag in Graz, Geschlossenheit zu demonstrieren: Bei einem außerordentlichen Bundesparteitag lässt sich Kanzler Karl Nehammer nun auch offiziell zum Parteiobmann küren. Davor will er in einer halbstündigen Rede das Vertrauen der Funktionäre gewinnen und Ansagen zu den großen Themen Krieg, Pandemie und Teuerung machen. Mit Spannung erwartet wird der Auftritt seines Vorgängers Sebastian Kurz.

Keine 3G-Regel mehr bei Einreise nach Österreich ab Montag

Wien - Österreich hebt alle wegen der Corona-Pandemie verhängten Einreiseregeln auf. Ab kommenden Montag ist bei der Einreise nach Österreich kein 3G-Nachweis mehr nötig. Eine Einreise ist damit wieder aus allen Ländern der Welt ohne Auflagen möglich. Das geht aus der am Freitagabend veröffentlichten neuen Einreiseverordnung des Gesundheitsministeriums hervor. Begründet wurde die Aufhebung mit der derzeitigen epidemiologischen Lage.

G7 sehen im Klimawandel Bedrohung für globale Sicherheit

Berlin - Die sieben führenden westlichen Industriestaaten (G7) sehen im Klimawandel eine erhebliche Bedrohung für die globale Sicherheit. Um dem zu begegnen, verabschiedeten die Außenminister der G7-Staaten einen Sieben-Punkte-Aktionsplan, der die Thematik auf die "höchsten Ebenen der Regierungen" heben soll. Am Samstag setzten die sieben Außenminister ihre Beratungen in Weißenhaus in Schleswig-Holstein fort.

Slowenischer Botschafter kritisiert Grenzkontrollen

Wien/Ljubljana - Die neuerliche Verlängerung der Grenzkontrollen durch Österreich sorgt für Unmut in Slowenien. Österreich habe die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme "nicht entsprechend begründen können", sagte der slowenische Botschafter in Wien, Aleksander Geržina, am Freitag auf APA-Anfrage. Er verwies diesbezüglich auf einen erst Ende April ergangenen Spruch des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), wonach die Kontrollen schon seit Jahren unrechtmäßig sein dürften.

Doskozil wird als Chef der SPÖ Burgenland wiedergewählt

Oberwart - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil stellt sich am Samstag beim Landesparteitag der SPÖ der Wiederwahl als Parteichef. Er wird in Oberwart zum zweiten Mal nach 2018 zum Landesparteivorsitzenden gekürt, damals trat er mit 98,4 Prozent der Stimmen die Nachfolge von Hans Niessl an. Gleichzeitig erfolgt mit dem Parteitag auch der Startschuss zum Wahlkampf für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 2. Oktober.

Finale des 66. Eurovision Song Contest steigt in Turin

Turin/Wien - Heute, Samstag, Abend ist es soweit: Das Finale der größten Musikshow der Welt - des Eurovision Song Contest - geht in Turin über die Bühne. Österreich hatte sich im Halbfinale nicht für die Endrunde des 66. ESC qualifiziert. Russland hingegen wurde vom Bewerb wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine ausgeschlossen. Diese geht nun als Topfavorit ins Rennen - in Form des Kalush Orchestras mit seinem Folklore-Rap "Stefania".

Pflege-Reform für Rauch unumkehrbar

Wien - Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) kann sich nicht vorstellen, dass die Länder die höheren Gehälter für Pflegekräfte, die im Zuge der jüngst vorgestellten Pflegereform in den nächsten zwei Jahren vorgesehenen sind, nicht dauerhaft finanzieren werden. "Niemand wird sich trauen, Gehaltserhöhungen, die jetzt stattfinden aufgrund dieses Pflegepaketes, zurückzunehmen." Bei der Kinderbetreuung habe der Ausbau auch nicht mit Ende der Anschubfinanzierung des Bundes geendet.

