Nehammer lässt sich zum ÖVP-Parteichef küren

Wien - In unruhigen Zeiten versucht die Volkspartei am heutigen Samstag in Graz, Geschlossenheit zu demonstrieren: Bei einem außerordentlichen Bundesparteitag lässt sich Kanzler Karl Nehammer nun auch offiziell zum Parteiobmann küren. Davor will er in einer halbstündigen Rede das Vertrauen der Funktionäre gewinnen und Ansagen zu den großen Themen Krieg, Pandemie und Teuerung machen. Mit Spannung erwartet wird der Auftritt seines Vorgängers Sebastian Kurz.

Ukrainisches Flüchtlingsmädchen in Weyer vergewaltigt

Steyr/Weyer - Am späten Mittwochabend ist ein ukrainisches Flüchtlingsmädchen im oberösterreichischen Weyer, Bezirk Steyr-Land, offenbar von einem Asylbewerber vergewaltigt worden. Wie die "Krone" zuerst berichtete, soll der mutmaßliche Täter, ein 19-jähriger Afghane, die leicht alkoholisierte 15-Jährige zu einer schwer einsehbaren Bahnböschung gezerrt und dort zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben.

Asow-Stahlwerk trotz Verhandlungen weiter unter Beschuss

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Unabhängig vom Ringen um eine Verhandlungslösung für die Kämpfer im Asow-Stahlwerk in Mariupol hat Russland die Industriezone erneut beschossen. Es gebe Angriffe aus der Luft und am Boden, teilte der Mariupoler Stadtratsabgeordnete Petro Andrjuschtschenko am Samstag auf Telegram mit. Er veröffentliche dazu ein Video, das Luftaufnahmen des Stahlwerks unter russischem Beschuss zeigen soll. Woher und von wann die Aufnahmen stammen, kann unabhängig nicht überprüft werden.

G7 sehen im Klimawandel Bedrohung für globale Sicherheit

Berlin - Die sieben führenden westlichen Industriestaaten (G7) sehen im Klimawandel eine erhebliche Bedrohung für die globale Sicherheit. Um dem zu begegnen, verabschiedeten die Außenminister der G7-Staaten einen Sieben-Punkte-Aktionsplan, der die Thematik auf die "höchsten Ebenen der Regierungen" heben soll. Am Samstag setzten die sieben Außenminister ihre Beratungen in Weißenhaus in Schleswig-Holstein fort.

Doskozil wird als Chef der SPÖ Burgenland wiedergewählt

Oberwart - Die SPÖ Burgenland ist am Samstagvormittag in ihren Landesparteitag in Oberwart gestartet, bei dem sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) der Wiederwahl als Parteichef stellt. Mit dem Einzug, bei dem Doskozil von seinem Regierungsteam, der burgenländischen SPÖ-Spitze und den 171 Spitzenkandidaten für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen am 2. Oktober flankiert wurde, stimmte sich die SPÖ auch auf den bevorstehenden Wahlkampf für die Kommunalwahlen ein.

Slowenischer Botschafter kritisiert Grenzkontrollen

Wien/Ljubljana - Die neuerliche Verlängerung der Grenzkontrollen durch Österreich sorgt für Unmut in Slowenien. Österreich habe die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme "nicht entsprechend begründen können", sagte der slowenische Botschafter in Wien, Aleksander Geržina, am Freitag auf APA-Anfrage. Er verwies diesbezüglich auf einen erst Ende April ergangenen Spruch des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), wonach die Kontrollen schon seit Jahren unrechtmäßig sein dürften.

Pflege-Reform für Rauch unumkehrbar

Wien - Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) kann sich nicht vorstellen, dass die Länder die höheren Gehälter für Pflegekräfte, die im Zuge der jüngst vorgestellten Pflegereform in den nächsten zwei Jahren vorgesehenen sind, nicht dauerhaft finanzieren werden. "Niemand wird sich trauen, Gehaltserhöhungen, die jetzt stattfinden aufgrund dieses Pflegepaketes, zurückzunehmen." Bei der Kinderbetreuung habe der Ausbau auch nicht mit Ende der Anschubfinanzierung des Bundes geendet.

