Die Ukraine gewinnt den 66. Eurovision Song Contest

Turin/Wien - Die Ukraine gewinnt wie prognostiziert den 66. Eurovision Song Contest. Die Folklore-Rapformation Kalush Orchestra triumphierte am Samstagabend bei der musikalischen Megashow von Turin klar über die 24 Konkurrenten und holte den Sieg zum dritten Mal in das derzeit von Russland angegriffene Land. ESC-Europa zeigte sich wie im Vorfeld erwartet solidarisch. Vor allem dank der Stimmen des Publikums konnte sich die Ukraine durchsetzen.

Finnland und Türkei wollen NATO-Dissens schlichten

Ankara/Berlin - Die Außenminister Finnlands und der Türkei wollten am Samstagabend zusammenkommen, um Ungereimtheiten über einen NATO-Beitritt des skandinavischen Landes aus dem Weg zu räumen. Das kündigt der finnische Außenminister Pekka Haavesto vor inoffiziellen Beratungen der NATO-Außenminister in Berlin an. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu bekräftigte indes die Bedenken seines Landes gegen den Beitritt Finnlands und Schwedens.

UNCHR-Chef lobt Flüchtlingsaufnahme durch Österreich

Wien/Genf/Kiew (Kyjiw) - UNO-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi hat sich lobend über das Ausmaß der Flüchtlingsaufnahme durch Österreich geäußert. Seit der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 seien rund 130.000 Personen aufgenommen worden. "Das ist keine geringe Zahl. Ich schätze das", sagte Grandi im APA-Interview. "Das bedeutet auch, dass einige Spitzenpolitiker vielleicht viel Negatives sagen, aber die tatsächliche Praxis besser ist. Ich denke, Österreich sollte stolz darauf sein", sagte Grandi.

Großbritannien - Russische Offensive im Donbass hinter Plan

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Sonntagfrüh hat es ukrainischen Behörden zufolge einen Raketenangriff in der Region Lwiw (Lemberg) gegeben. Wie der dortige Gouverneur, Maxim Kosizki, auf dem Messengerdienst Telegram mitteilt, wurde militärische Infrastruktur getroffen. Ob dabei auch Menschen getötet oder verletzt wurden, sei noch unklar. Auch das Ausmaß der Zerstörungen müsse erst noch ermittelt werden. Lwiw liegt im Westen der Ukraine unweit der polnischen Grenze.

Wichtige Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen hat am Sonntag die Landtagswahl begonnen, die Wahllokale sind seit 8.00 Uhr geöffnet. Rund 13 Millionen Menschen sind im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland wahlberechtigt. In letzten Meinungsumfragen zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CDU mit Ministerpräsident Hendrik Wüst und der SPD mit Spitzenkandidat Thomas Kutschaty ab. In Umfragen hat die seit fünf Jahren amtierende schwarz-gelbe Koalition keine Mehrheit mehr.

Mauthausen-Gedenken im Zeichen des politischen Widerstands

Mauthausen/Wien - In der KZ-Gedenkstätte Mauthausen wird am Sonntag der Befreiung des Lagers durch US-Truppen vor 77 Jahren gedacht. Die Veranstaltung, die heuer unter dem Titel "Politischer Widerstand" steht, ist die größte KZ-Befreiungsfeier weltweit. In Mauthausen und seinen Nebenlagern waren rund 200.000 Menschen interniert, die Hälfte von ihnen wurde ermordet oder starb aufgrund der grausamen Haftbedingungen.

Parlamentswahl im Libanon - Hisbollah im Blickpunkt

Beirut - Im Libanon hat am Sonntag die Parlamentswahl begonnen. Im Blickpunkt steht dabei die vom Iran unterstützte Hisbollah, die sich bei der vorhergehenden Abstimmung 2018 zusammen mit ihren Verbündeten 71 der 128 Parlamentssitze sichern konnte. Seitdem ist das Land in eine extreme Wirtschaftskrise gerutscht, viele verarmte Libanesen treibt eine große Wut auf die Regierungsparteien an. Dennoch trauen einige Experten der schiitischen Hisbollah zu, ihre Macht noch weiter auszubauen.

Heer verdiente 480.000 Euro mit Unterstützungsleistungen

Wien - Das österreichische Bundesheer hat im vergangenen Jahr zahlreichen Unterstützungsleistungen erbracht und dabei 480.000 Euro eingenommen. 2021 gab es 223 Einsätze zu Land und drei Einsätze in der Luft, in denen insgesamt 63.723 Personenstunden geleistet wurden. Die größten Bereiche waren die Pandemiebewältigung, Leistungen der Pioniere und allgemeine Unterstützungsleistungen. Das geht aus der Bilanz des Bundesheers, die der APA vorliegt, hervor.

