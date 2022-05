Finnland will Antrag auf NATO-Mitgliedschaft stellen

Helsinki - Finnland will Mitglied der NATO werden. Das Land werde einen entsprechenden Antrag zur Aufnahme in die Militärallianz stellen, teilten der finnische Präsident Sauli Niinistö und Regierungschefin Sanna Marin am Sonntag in Helsinki mit. Das finnische Parlament muss dem Schritt noch zustimmen, eine Mehrheit gilt aber als sicher. Niinistö sprach am Sonntag mehrfach von einem "historischen Tag" für das skandinavische Land. "Ein neues Zeitalter beginnt", so der Präsident.

Russische Phosphorbomben auf Asow-Stahlwerk nach ESC-Sieg

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat das Asow-Stahlwerk in der Hafenstadt Mariupol nach ukrainischen Angaben mit Phosphorbomben beschossen. "Die Hölle ist auf die Erde gekommen. Zu Azovstal", schrieb der Mariupoler Stadtratsabgeordnete Petro Andrjuschtschenko am Sonntag im Nachrichtenkanal Telegram. Solche Brandbomben entzünden sich durch Kontakt mit Sauerstoff und richten verheerende Schäden an. Ihr Einsatz ist verboten.

Bluttat in Piesendorf - Ex-Mann des Opfers räumt Tat ein

Piesendorf - Der 41-jährige Ex-Mann der erstochenen 30-Jährigen aus Piesendorf hat die Tat am Sonntagvormittag offenbar gestanden. Die Polizei hatte ihn schon vorher als dringend tatverdächtig eingestuft, konnte bis vor kurzem aber keine weiteren Angaben zum laufenden Verhör machen. Über seinen Anwalt ließ der mutmaßliche Täter der APA ausrichten, er habe "in einer allgemein begreiflichen heftigen Gemütsbewegung" gehandelt. Seine erstochene Ex-Partnerin habe ihn erpresst und gedemütigt.

18-Jähriger nach Schüssen in Buffalo wegen Mordes angeklagt

Buffalo - Wenige Stunden nach den Schüssen in der US-Stadt Buffalo mit zehn Toten ist der mutmaßliche Schütze Medien zufolge am Samstagabend (Ortszeit) wegen Mordes angeklagt worden. Auf Videos und Fotos war zu sehen, wie der 18-Jährige in weißer Kleidung und mit Gesichtsmaske vor Richter Craig Hannah im Gericht sitzt. Die Ermittler gehen von einem Hassverbrechen des Weißen aus: Die Mehrzahl der insgesamt 13 Opfer - neben den zehn Toten gab es drei Verletzte - waren Schwarze.

Wichtige Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen hat am Sonntag die Landtagswahl begonnen, die Wahllokale sind seit 8.00 Uhr geöffnet. Rund 13 Millionen Menschen sind im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland wahlberechtigt. In letzten Meinungsumfragen zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CDU mit Ministerpräsident Hendrik Wüst und der SPD mit Spitzenkandidat Thomas Kutschaty ab. In Umfragen hat die seit fünf Jahren amtierende schwarz-gelbe Koalition keine Mehrheit mehr.

3.335 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - 3.335 Neuinfektionen sind am Sonntag für Österreich gemeldet worden, was einen Rückgang gegenüber den 3.617 des vergangenen Sonntags bedeutet und unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (4.421) liegt. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 344,6 Fälle. Mit Sonntag gibt es in Österreich 58.304 aktive Fälle, um 1.551 weniger als am Tag zuvor.

