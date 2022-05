Finnland entschließt sich zu Antrag auf NATO-Mitgliedschaft

Helsinki - Finnland will Mitglied der NATO werden. Das Land werde einen entsprechenden Antrag zur Aufnahme in die Militärallianz stellen, teilten der finnische Präsident Sauli Niinistö und Regierungschefin Sanna Marin am Sonntag in Helsinki mit. Das finnische Parlament muss dem Schritt noch zustimmen, eine Mehrheit gilt aber als sicher. Niinistö sprach am Sonntag mehrfach von einem "historischen Tag" für das skandinavische Land. "Ein neues Zeitalter beginnt", so der Präsident.

Russische Phosphorbomben auf Asow-Stahlwerk nach ESC-Sieg

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat das Asow-Stahlwerk in der Hafenstadt Mariupol nach ukrainischen Angaben mit Phosphorbomben beschossen. "Die Hölle ist auf die Erde gekommen. Zu Azovstal", schrieb der Mariupoler Stadtratsabgeordnete Petro Andrjuschtschenko am Sonntag im Nachrichtenkanal Telegram. Solche Brandbomben entzünden sich durch Kontakt mit Sauerstoff und richten verheerende Schäden an. Ihr Einsatz ist verboten.

Mauthausen-Gedenken im Zeichen des Ukraine-Krieges

Mauthausen/Wien - In der KZ-Gedenkstätte Mauthausen ist am Sonntag der Befreiung des Lagers durch US-Truppen vor 77 Jahren gedacht worden. Die Veranstaltung, zu der laut Veranstalter mehr als 5.000 Leute kamen, stand heuer auch im Zeichen des Ukraine-Krieges. Willi Mernyi, Vorsitzender des Mauthausen Komitee Österreich, appellierte: "Wenn es unbedingt einen Sieger braucht, dann nicht Nationen, nicht einen großen Führer, sondern die Werte Friede, Freiheit, Solidarität!"

Vergewaltigung in Weyer: Verdächtiger bleibt auf freiem Fuß

Weyer/Steyr - Der 19-Jährige, dem die Vergewaltigung eines ukrainischen Mädchens in Weyer vorgeworfen wird, ist weiter auf freiem Fuß. Die vorläufige Festnahme durch die Polizei Weyer war noch vergangene Woche aufgrund der mangelhaften Beweislage von der Staatsanwaltschaft Steyr annulliert worden. Vergangene Woche wurde seitens der Exekutive zudem eine Umquartierung des Verdächtigen gefordert, die am Sonntag beschlossen wurde. Landesrat Hattmannsdorfer zieht eine Abschiebung in Erwägung.

Nach Schüssen in Buffalo rassistisches Motiv vermutet

Buffalo - Ein Verbrechen mit mutmaßlich rassistischem Hintergrund erschüttert die USA: Ein 18-jähriger Weißer soll in der Stadt Buffalo das Feuer in einem vor allem von Schwarzen besuchten Supermarkt eröffnet und zehn Menschen getötet haben. Drei weitere wurden verletzt. "Wir untersuchen diesen Vorfall sowohl als Hassverbrechen als auch als Fall von rassistisch motiviertem, gewaltbereitem Extremismus", sagte ein Ermittler der US-Bundespolizei FBI am Samstag (Ortszeit).

Bluttat in Piesendorf - Ex-Mann des Opfers räumt Tat ein

Piesendorf - Der 41-jährige Ex-Mann der erstochenen 30-Jährigen aus Piesendorf hat die Tat am Sonntagvormittag offenbar gestanden. Die Polizei hatte ihn schon vorher als dringend tatverdächtig eingestuft, konnte bis vor kurzem aber keine weiteren Angaben zum laufenden Verhör machen. Über seinen Anwalt ließ der mutmaßliche Täter der APA ausrichten, er habe "in einer allgemein begreiflichen heftigen Gemütsbewegung" gehandelt. Seine erstochene Ex-Partnerin habe ihn erpresst und gedemütigt.

Zehntausende bei Heiligsprechungen auf dem Petersplatz

Vatikanstadt - Nach einer zweieinhalb Jahre währenden Corona-bedingten Unterbrechung hat am Sonntag auf dem Petersplatz in Rom erstmals wieder eine Heiligsprechungsfeier der katholischen Kirche stattgefunden. Zehntausende Pilger nahmen daran teil. Unter zehn neuen Heiligen sind auch der NS-Gegner Titus Brandsma, der 1942 im Konzentrationslager Dachau getötet wurde, und ein französischer Einsiedlermönch, der in Algerien starb.

Song Contest: Österreich kam im Halbfinale nur auf Platz 15

Wien/Turin - Österreichs Starter LUM!X und Pia Maria kamen im Halbfinale des 66. Eurovision Song Contests nur auf Rang 15 der 17 teilnehmenden Länder. Das ist den Detailergebnissen des ersten Halbfinales zu entnehmen, in dem das Teenagerduo den Eintritt ins Finale verpasst hatte. Demnach erreichte Österreich 42 Punkte, dahinter rangierten nur noch Bulgarien mit 29 und Slowenien mit 15 Punkten.

