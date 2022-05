Finnland entschließt sich zu Antrag auf NATO-Mitgliedschaft

Helsinki - Finnland will Mitglied der NATO werden. Das Land werde einen entsprechenden Antrag zur Aufnahme in die Militärallianz stellen, teilten der finnische Präsident Sauli Niinistö und Regierungschefin Sanna Marin am Sonntag in Helsinki mit. Das finnische Parlament muss dem Schritt noch zustimmen, eine Mehrheit gilt aber als sicher. Niinistö sprach am Sonntag mehrfach von einem "historischen Tag" für das skandinavische Land. "Ein neues Zeitalter beginnt", so der Präsident.

Schwedens Regierungspartei stimmt für NATO-Beitrittsgesuch

Stockholm - Angesichts des Ukraine-Kriegs steuert Schweden auf einen NATO-Beitritt zu: Die regierenden Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Magdalena Andersson sprachen sich am Sonntag in einer Sondersitzung für den Beitritt des Landes in das Verteidigungsbündnis aus, wie die Partei in einer Erklärung mitteilte. Damit ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Aufnahme Schwedens in das Militärbündnis vollzogen. Auch Schwedens Nachbarland Finnland strebt in die NATO.

Russische Geländegewinne im Donbass

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Frontlinie im ostukrainischen Donbass hat sich am Sonntag zugunsten von Russland verschoben. Das geht aus Angaben des ukrainischen Militärs hervor. Russische Kräfte seien demnach an einigen Stellen vorgerückt. Es wird zudem erwartet, dass Russland in Izium im Süden der Landes Streitkräfte zusammenzieht. Die Ukraine hat hier nach eigenen Angaben eine Gegenoffensive gestartet, die teilweise Erfolg habe. Unterdessen wurden katastrophale Zustände im Asowstal-Werk geschildert.

Familiendrama in Piesendorf - Ex-Mann gestand Bluttat

Piesendorf - Am späten Sonntagnachmittag hat die Polizei offizielle Informationen zum Familiendrama in Piesendorf bekannt gegeben. Der 41-jährige Ex-Mann des am Freitag erstochenen Opfers gestand die Tat im polizeilichen Verhör, nachdem er sich am Samstag den Behörden per Anruf gestellt hatte. Gegen ihn hatte aufgrund früherer Übergriffe auf seine Ex-Frau eine einstweilige Verfügung bestanden. Nach den ersten Vernehmungen wurde der Mann in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.

Mauthausen-Gedenken im Zeichen des Ukraine-Krieges

Mauthausen/Wien - In der KZ-Gedenkstätte Mauthausen ist am Sonntag der Befreiung des Lagers durch US-Truppen vor 77 Jahren gedacht worden. Die Veranstaltung, zu der laut Veranstalter mehr als 5.000 Leute kamen, stand heuer auch im Zeichen des Ukraine-Krieges. Willi Mernyi, Vorsitzender des Mauthausen Komitee Österreich, appellierte: "Wenn es unbedingt einen Sieger braucht, dann nicht Nationen, nicht einen großen Führer, sondern die Werte Friede, Freiheit, Solidarität!"

Klarer CDU-Sieg in NRW - Schwarz-gelb büßt aber Mehrheit ein

Düsseldorf - Die CDU hat die Landtagswahl am Sonntag in Nordrhein-Westfalen klar gewonnen. Für den Verbleib an der Regierungsspitze müsste sie sich aber einen neuen Koalitionspartner suchen, denn die bisherige schwarz-gelbe Koalition verlor wegen der Schwäche der FDP ihre Mehrheit. Laut Hochrechnungen von ARD und ZDF lagen die Christdemokraten mit 35,3 bis 35,5 Prozent klar vor der SPD, die mit auf 27,3 bis 27,5 Prozent auf ein Rekordtief in ihrem einstigen Stammland fiel.

Klimarat: Vorschläge auf Tauglichkeit abgeklopft

Wien - Beim fünften und vorletzten Treffen des Klimarats dieses Wochenende hat der wissenschaftliche Beirat die bisherigen Vorschläge auf ihre Tauglichkeit abgeklopft, Österreich bis 2040 klimaneutral zu machen. Fazit: Bei einigen Handlungsfeldern reichen die erarbeiteten Vorschläge der 100 Bürgerinnen und Bürger aus wissenschaftlicher Sicht noch nicht aus. Nun wird nachgeschärft, beim letzten Treffen Mitte Juni sollen dann die Empfehlungen des Klimarats an die Politik vorliegen.

