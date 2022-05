Keine Beschränkungen mehr bei Einreise nach Österreich

Wien - In Österreich fallen am Montag alle wegen der Corona-Pandemie verhängten Einreisebeschränkungen. Ab Mitternacht ist bei der Einreise kein 3G-Nachweis mehr erforderlich. Urlauber, Reiserückkehrer und andere Besucher aus aller Welt können damit erstmals seit Beginn der Pandemie wieder auflagenfrei einreisen. Die neue vom Gesundheitsministerium erlassene Einreiseverordnung tritt am Montag um 0 Uhr in Kraft.

Schweden und Finnland beraten über NATO-Beitritt

Stockholm/Helsinki - In Schweden und Finnland kommen am Montag die jeweiligen Parlamente zu Debatten über einen NATO-Beitritt der beiden skandinavischen Länder zusammen. Die sozialdemokratische Partei von Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson sprach sich am Sonntag in einer historischen Kehrtwende für einen Beitritt des Landes in die Militärallianz aus. In Finnland gibt es bereits eine Regierungseinigung auf einen NATO-Beitrittsantrag, die Zustimmung im Parlament gilt als fix.

Sanktionsstreit überschattet EU-Außenminister-Treffen

Brüssel - Die Außenminister der EU-Staaten wollen an diesem Montag bei einem Treffen in Brüssel über die jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg beraten. Zu den Gesprächen wird als Gast der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba erwartet. Zudem hat die EU auch die kanadische Außenministerin M�lanie Joly eingeladen. Überschattet wird die Zusammenkunft von dem anhaltenden Streit innerhalb der EU über ein Einfuhrverbot für russisches Öl.

Russische Geländegewinne im Donbass

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Frontlinie im ostukrainischen Donbass hat sich am Sonntag zugunsten von Russland verschoben. Das geht aus Angaben des ukrainischen Militärs hervor. Russische Kräfte seien demnach an einigen Stellen vorgerückt. Es wird zudem erwartet, dass Russland in Izium im Süden der Landes Streitkräfte zusammenzieht. Die Ukraine hat hier nach eigenen Angaben eine Gegenoffensive gestartet, die teilweise Erfolg habe. Unterdessen wurden katastrophale Zustände im Asowstal-Werk geschildert.

Pussy Riot in Tirol: Posen und Brachialkonzert

St. Johann in Tirol - Die Putin-kritische Band Pussy Riot hat am Sonntag ein Konzert in der "Alten Gerberei" in St. Johann in Tirol gegeben. Die Show war ausverkauft und die Punkband spielte in einem berstend vollen Konzertsaal. Bandmitglied Maria Vladimirovna "Masha" Aljochina - die erst kürzlich als Essens-Lieferantin verkleidet aus Russland geflohen ist - sagte vor ihrem Auftritt der APA, dass sie auf dieser Tour "ihre Meinung zur Ukraine-Situation möglichst laut sagen will".

Klarer CDU-Sieg in NRW - Schwarz-gelb büßt aber Mehrheit ein

Düsseldorf - Die CDU hat die Landtagswahl am Sonntag in Nordrhein-Westfalen klar gewonnen. Für den Verbleib an der Regierungsspitze müsste sie sich aber einen neuen Koalitionspartner suchen, denn die bisherige schwarz-gelbe Koalition verlor wegen der Schwäche der FDP ihre Mehrheit. Laut Hochrechnungen von ARD und ZDF lagen die Christdemokraten mit 35,3 bis 35,5 Prozent klar vor der SPD, die mit auf 27,3 bis 27,5 Prozent auf ein Rekordtief in ihrem einstigen Stammland fiel.

41-Jähriger tötete laut Polizei seine Frau in Piesendorf

Piesendorf - Ein 41-Jähriger hat laut Polizei die Tötung seiner in Trennung lebenden Frau in Piesendorf gestanden. Sie war am Freitag tot aufgefunden worden, am Tag danach stellte sich der Mann. Gegen ihn hatte aufgrund früherer Übergriffe auf die Mutter zweier minderjähriger Kinder eine einstweilige Verfügung bestanden. Nach Abschluss der Erstermittlungen und der mehrstündigen Einvernahme, die am Samstagabend begonnen hatte, wurde er in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red