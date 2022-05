Schweden will Antrag auf NATO-Mitgliedschaft einreichen

Moskau/Helsinki/Stockholm - Schweden will NATO-Mitglied werden. Das Land werde einen Antrag zur Aufnahme in das Verteidigungsbündnis stellen, sagte die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson am Montag in Stockholm. Zuvor hatten fast alle Parteien im Parlament ihre Unterstützung für einen Beitrittsantrag zum Ausdruck gebracht. Auch in Finnland lief eine Debatte über den NATO-Mitgliedsantrag. Russlands Präsident Wladimir Putin kündigte daraufhin eine "Reaktion" Moskaus an.

Sanktionsstreit überschattet EU-Außenminister-Treffen

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat sich am Rande eines Treffens mit EU-Amtskollegen am Montag in Brüssel hinsichtlich einer Einigung auf ein sechstes Sanktionspaket gegen Russland "in den nächsten Tagen" zuversichtlich gezeigt. Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis erhob dagegen schwere Vorwürfe gegen Ungarn, das das geplante Einfuhrverbot für russisches Öl ablehnt. "Die ganze Union wird von einem Mitgliedstaat in Geiselhaft gehalten", kritisierte er.

EU-Prognose: Österreichs Wirtschaft wächst 2022 langsamer

Brüssel/Wien - Der Ukraine-Krieg und die damit verbundenen hohen Energiepreise bremsen nach Einschätzung der EU-Kommission die heimische Wirtschaft. Die Brüsseler Behörde rechnet für 2022 mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 3,9 Prozent, das sind um 0,4 Prozentpunkte weniger als bisher angenommen. Jedoch nahm die EU-Kommission auch für 2021 ihre Zahlen zurück: Sie geht nun von einem Wirtschaftswachstum von 4,5 Prozent aus, im Februar lag die Berechnung bei 4,7 Prozent.

Krankenversicherung erwartet für heuer 344 Millionen Verlust

Wien - Die Krankenversicherungen erwarten für heuer ein Defizit von 343,9 Millionen Euro. Damit fällt die aktuelle Prognose des Dachverbandes für die drei Träger um 22,5 Mio. schlechter aus als noch vor drei Monaten. Für die nächsten vier Jahre rechnet die Krankenversicherung zwar weiter mit einem Minus, die Prognose zeigt aber eine relativ stabile Entwicklung - 2026 soll das Defizit etwa so hoch ausfallen wie heuer. Im Vorjahr lag es allerdings nur etwa halb so hoch.

Keine Beschränkungen mehr bei Einreise nach Österreich

Wien - In Österreich sind alle wegen der Corona-Pandemie verhängten Einreisebeschränkungen aufgehoben worden. Seit Mitternacht ist bei der Einreise kein 3G-Nachweis mehr erforderlich. Urlauber, Reiserückkehrer und andere Besucher aus aller Welt können damit erstmals seit Beginn der Pandemie wieder auflagenfrei einreisen. Die neue vom Gesundheitsministerium erlassene Einreiseverordnung ist am Montag um 0 Uhr in Kraft getreten.

Missbrauchsverdacht gegen Wiener Kindergärtner

Wien - Ein Pädagoge soll in einem städtischen Wiener Kindergarten Mädchen und Buben sexuell missbraucht haben. Laut "Kronen Zeitung" wird dem Mann etwa vorgeworfen, ein Kind beim Wickeln unsittlich berührt zu haben. Der Fall liegt bei der Staatsanwaltschaft. Zugleich haben Eltern Kritik geübt. Sie seien erst nach einem Jahr über die Vorfälle informiert worden, kritisieren sie. Der zuständige Stadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) will ihnen nun umfassend berichten.

Sommertourismus versucht Neustart im Schatten des Krieges

Wien - Trotz Ukraine-Kriegs und hoher Inflation ist der Sommerurlaub für viele zunehmend ein Thema. Nach zwei Jahren Pandemie will die Tourismusbranche nun - wenn auch mit Personalmangel - durchstarten. Der Krieg in der Ukraine sei eine "humanitäre Katastrophe", betonte die frisch ernannte Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler bei der Eröffnung der Österreichischen Tourismustage (16.-19.5.) im Austria Center in Wien. "Die langfristigen Auswirkungen sind noch unabsehbar."

Umfrage: Ein Drittel schränkt Einkäufe wegen Teuerung ein

Wien - Die hohe Inflation macht sich beim Einkaufsverhalten der Menschen bemerkbar. Fast ein Drittel (30 Prozent) plant, sich beim Einkaufen generell einzuschränken. 75 Prozent wollen beim Einkauf mehr auf Aktionen achten, 59 Prozent auf billigere Alternativen umsteigen. 43 Prozent werden mehr im Internet nach günstigeren Produkten recherchieren und 20 Prozent mehr online bestellen, zeigt eine Onlinebefragung der Johannes Kepler Universität Linz unter 1.100 Personen in Österreich.

Wiener Börse im Verlauf mit klaren Zuwächsen

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch im Verlauf ihre Zuwächse vom Vormittag gehalten. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach 14 Uhr um 1,26 Prozent deutlich höher bei 3.138,93 Punkten. Laut Experten dürfte die Volatilität allerdings weiter hoch bleiben. Gefragt waren zum Wochenbeginn Versorgeraktien. EVN stiegen um 4,6 Prozent. Verbund legten um 3,9 Prozent zu.

red