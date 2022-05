Busse mit ukrainischen Soldaten verlassen Stahlwerk

Mariupol/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Etwa ein Dutzend Busse mit ukrainischen Militärangehörigen haben am Montag das Asowstal-Stahlwerk in Mariupol verlassen. Das berichten Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters aus der ostukrainischen Hafenstadt. Die Umstände der Evakuierung waren zunächst unklar. Von ukrainischer Seite hieß es, die verletzten Verteidiger seien gegen russische Kriegsgefangene getauscht worden. Moskau hatte Evakuierungen von Kämpfern wochenlang abgelehnt.

Schweden will Antrag auf NATO-Mitgliedschaft einreichen

Moskau/Helsinki/Stockholm - Schweden will NATO-Mitglied werden. Das Land werde einen Antrag zur Aufnahme in das Verteidigungsbündnis stellen, sagte die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson am Montag in Stockholm. "Wir verlassen eine Ära und treten in eine neue ein", so Andersson. Zuvor hatte sich im Parlament eine Mehrheit für die NATO-Mitgliedschaft ausgesprochen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bekräftigte indes seine Ablehnung der Beitritten Schwedens und Finnlands.

EU-Außenminister schaffen keine Einigung auf Ölembargo

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die EU-Außenminister haben sich nicht auf das sechste Sanktionspaket gegen Russland einigen können. Dies teilte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montagabend in Brüssel mit. Kern der anvisierten Maßnahmen ist ein Embargo gegen Öl-Importe aus Russland. Die EU-Außenminister hätten sich aber darauf verständigt, der Ukraine weitere 500 Millionen Euro für Waffenkäufe zu überlassen, so Borrell. Damit steigt die EU-Militärhilfe für das Land auf zwei Milliarden Euro.

Nehammer reist nach Prag und trifft Premier Fiala

Wien/Prag - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) reist am Dienstag nach Prag und trifft seinen tschechischen Amtskollegen Petr Fiala. Nach dem Empfang mit militärischen Ehren in der Residenz des tschechischen Regierungschefs ist eine gemeinsame Pressekonferenz im Regierungsamt geplant. Themen der Gespräche werden laut Bundeskanzleramt neben bilateralen Themen vor allem der Krieg in der Ukraine sowie EU-Themen sein, denn Tschechien übernimmt ab 1. Juli den EU-Ratsvorsitz von Frankreich.

Brieger übernahm Leitung von oberstem EU-Militärgremium

Brüssel/Wien - Das höchste Militärgremium der Europäischen Union hat in den nächsten drei Jahren einen Österreicher als Chef. Der frühere Generalstabschef Robert Brieger (65) hat am Montag sein neues Amt als Vorsitzender des EU-Militärausschusses (EUMC) übernommen. In diesem Gremium beraten die Generalstabschefs aller 27 EU-Staaten unter anderem über die konkrete Durchführung der EU-Militärmissionen. Politische Entscheidungen treffen sie nicht, diese sind den EU-Regierungen vorbehalten.

Elisabeth Borne wird neue Premierministerin Frankreichs

Paris - Frankreich erhält erstmals seit 30 Jahren wieder eine Frau an der Spitze der Regierung. Präsident Emmanuel Macron ernannte die bisherige Arbeitsministerin �lisabeth Borne (61) am Montag zur neuen Premierministerin. Borne stand lange den Sozialisten nahe und schloss sich 2017 der von dem Liberalen Macron neugegründeten Partei La R�publique en Marche an.

Rauch denkt über Fiaker-Verbot nach

Wien - Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) - der auch für den Tierschutz zuständig ist - hat empfohlen, über ein Verbot von Fiakern zumindest nachzudenken. Es stelle sich die Frage, ob der Einsatz von Fiakern in einer Großstadt überhaupt noch zeitgemäß ist, hielt er am Montag gegenüber "Wien heute" fest. "Man sollte sich Gedanken darüber machen, nämlich wirklich aus Gründen des Tierschutzes, ob man ein Pferd diesem Stress aussetzen sollte", befand der Minister.

75. Filmfestspiele Cannes werden eröffnet

Cannes - Am Dienstag werden die 75. Filmspiele Cannes mit der Zombiekomödie "Coupez!" des französischen Regisseurs Michel Hazanavicius eröffnet. Bis 28. Mai rittern an der C�te d'Azur dann 21 Filme um die begehrten Palmen, darunter neue Werke von Größen wie David Cronenberg, Kelly Reichardt, Ruben Östlund oder den Dardenne-Brüdern. Neben allerlei Hollywoodprominenz darf man zudem gespannt sein auf Marie Kreutzers Sisi-Drama "Corsage", das in der Reihe "Un certain regard" läuft.

