Mehr als 260 ukrainische Soldaten verließen Stahlwerk

Mariupol/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mehr als 260 ukrainische Militärangehörigen haben am Montag das von russischen Soldaten belagerte Asowstal-Stahlwerk in Mariupol verlassen. Darunter seien 53 Schwerverletzte, teilte der ukrainische Generalstab am Montag mit. Weitere 211 ukrainische Kämpfer seien in eine von russischen Truppen besetzte Ortschaft gebracht worden. Sie sollten später in einem Gefangenenaustausch freikommen, hieß es. An der Evakuierung der weiteren Verteidiger des Stahlwerks wird noch gearbeitet.

EU-Außenminister schaffen keine Einigung auf Ölembargo

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die EU-Außenminister haben sich nicht auf das sechste Sanktionspaket gegen Russland einigen können. Dies teilte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montagabend in Brüssel mit. Kern der anvisierten Maßnahmen ist ein Embargo gegen Öl-Importe aus Russland. Die EU-Außenminister hätten sich aber darauf verständigt, der Ukraine weitere 500 Millionen Euro für Waffenkäufe zu überlassen, so Borrell. Damit steigt die EU-Militärhilfe für das Land auf zwei Milliarden Euro.

SPÖ-Chefin Rendi-Wagner besucht deutschen Kanzler Scholz

Berlin/Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner trifft am Dienstag den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin zu einem Arbeitsgespräch. Im Mittelpunkt des auf eine Stunde anberaumten Gespräches im Willy-Brandt-Haus stünden die Entwicklungen in der Ukraine, die Folgen des Krieges auf die Preisentwicklung und die Energieversorgung in Europa sowie Wirtschaftspolitik und hier besonders der Umstieg auf erneuerbare Energie, hieß es seitens der SPÖ gegenüber der APA.

Nehammer reist nach Prag und trifft Premier Fiala

Wien/Prag - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) reist am Dienstag nach Prag und trifft seinen tschechischen Amtskollegen Petr Fiala. Nach dem Empfang mit militärischen Ehren in der Residenz des tschechischen Regierungschefs ist eine gemeinsame Pressekonferenz im Regierungsamt geplant. Themen der Gespräche werden laut Bundeskanzleramt neben bilateralen Themen vor allem der Krieg in der Ukraine sowie EU-Themen sein, denn Tschechien übernimmt ab 1. Juli den EU-Ratsvorsitz von Frankreich.

Elisabeth Borne wird neue Premierministerin Frankreichs

Paris - Frankreich erhält erstmals seit 30 Jahren wieder eine Frau an der Spitze der Regierung. Präsident Emmanuel Macron ernannte die bisherige Arbeitsministerin �lisabeth Borne (61) am Montag zur neuen Premierministerin. Borne stand lange den Sozialisten nahe und schloss sich 2017 der von dem Liberalen Macron neugegründeten Partei La R�publique en Marche an.

Brieger übernahm Leitung von oberstem EU-Militärgremium

Brüssel/Wien - Das höchste Militärgremium der Europäischen Union hat in den nächsten drei Jahren einen Österreicher als Chef. Der frühere Generalstabschef Robert Brieger (65) hat am Montag sein neues Amt als Vorsitzender des EU-Militärausschusses (EUMC) übernommen. In diesem Gremium beraten die Generalstabschefs aller 27 EU-Staaten unter anderem über die konkrete Durchführung der EU-Militärmissionen. Politische Entscheidungen treffen sie nicht, diese sind den EU-Regierungen vorbehalten.

