Russische Grenzregion meldet neuen Beschuss durch Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der westrussischen Region Kursk an der Grenze zur Ukraine sind nach Behördenangaben mehrere Gebäude unter Feuer genommen und beschädigt worden. "Heute, um fünf Uhr früh, wurde das Grenzdorf Alexejewka im Kreis Gluschkowo mit schweren Waffen beschossen", teilte Gouverneur Roman Starowoit am Dienstag mit. Demnach wurden drei Wohnhäuser, eine Schule und ein Fahrzeug beschädigt. Verletzte habe es nicht gegeben. Aus der Ukraine gab es zunächst keinen Kommentar.

USA testen neue Hyperschallwaffe

Washington/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die USA haben eine neue Hyperschallwaffe getestet, die mit fünffacher Schallgeschwindigkeit fliegen und präzise Angriffe ermöglichen soll. Der Versuch der luftgestützten Waffe vom Typ AGM-183A Rapid Response Weapon (ARRW) fand vor der Westküste im Süden Kaliforniens statt, wie die US-Luftwaffe am Montag (Ortszeit) mitteilte. "Wir tun alles, was wir können, um diese bahnbrechende Waffe so schnell wie möglich für den Kampfeinsatz bereitzustellen", hieß es in der Mitteilung.

Mehr als 260 ukrainische Soldaten verließen Stahlwerk

Mariupol/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mehr als 260 ukrainische Militärangehörige haben am Montag das von russischen Soldaten belagerte Asowstal-Stahlwerk in Mariupol verlassen. Darunter seien 53 Schwerverletzte, teilte der ukrainische Generalstab am Montag mit. Weitere 211 ukrainische Kämpfer seien in eine von russischen Truppen besetzte Ortschaft gebracht worden. Sie sollten später in einem Gefangenenaustausch freikommen, hieß es. An der Evakuierung der weiteren Verteidiger des Stahlwerks wird noch gearbeitet.

Nehammer reist nach Prag und trifft Premier Fiala

Wien/Prag - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) reist am Dienstag nach Prag und trifft seinen tschechischen Amtskollegen Petr Fiala. Nach dem Empfang mit militärischen Ehren in der Residenz des tschechischen Regierungschefs ist eine gemeinsame Pressekonferenz im Regierungsamt geplant. Themen der Gespräche werden laut Bundeskanzleramt neben bilateralen Themen vor allem der Krieg in der Ukraine sowie EU-Themen sein, denn Tschechien übernimmt ab 1. Juli den EU-Ratsvorsitz von Frankreich.

US-Präsident Joe Biden besucht Buffalo nach Todesschüssen

Buffalo - US-Präsident Joe Biden wird nach den tödlichen Schüssen in Buffalo am Dienstag in die Stadt im Bundesstaat New York reisen. Er wolle dort zusammen mit seiner Frau Jill mit der Gemeinde trauern, teilte das Weiße Haus mit. Am Samstag hatte ein Schütze mit einem Sturmgewehr in einem Supermarkt das Feuer eröffnet, zehn Menschen erschossen und drei weitere verletzt. Die Ermittler gehen von einem rassistischen Motiv aus - elf der 13 Opfer waren schwarz.

75. Filmfestspiele Cannes werden eröffnet

Cannes - Am Dienstag werden die 75. Filmspiele Cannes mit der Zombiekomödie "Coupez!" des französischen Regisseurs Michel Hazanavicius eröffnet. Bis 28. Mai rittern an der C�te d'Azur dann 21 Filme um die begehrten Palmen, darunter neue Werke von Größen wie David Cronenberg, Kelly Reichardt, Ruben Östlund oder den Dardenne-Brüdern. Neben allerlei Hollywoodprominenz darf man zudem gespannt sein auf Marie Kreutzers Sisi-Drama "Corsage", das in der Reihe "Un certain regard" läuft.

USA erlauben mehr Einreisen aus Kuba

Washington/Havanna - Die US-Regierung lockert ihren Kurs gegenüber Kuba etwas. Das Außenministerium kündigte am Montagabend (Ortszeit) an, Konsulardienste und die Visa-Bearbeitung in der US-Botschaft in Havanna wieder hochzufahren, um mehr Kubanern die Einreise zu Verwandten in die USA zu ermöglichen. Die derzeit geltende Obergrenze für Überweisungen von Geld aus den USA an Verwandte in Kuba werde aufgehoben.

Drei Kindersitze fallen bei ÖAMTC-Test durch

Wien - 24 Kindersitze sind heuer beim traditionellen Test des ÖAMTC und seiner Partnerorganisationen unter die Lupe genommen worden. Drei sind dabei durchgefallen. Hauptproblem war dabei einmal mehr die Schadstoffbelastung. Das teilte der ÖAMTC am Dienstag mit. Nur ein Modell - der Cybex Anoris T i-Size - erhielt ein "Sehr gut". 17 Modelle wurden mit "Gut" beurteilt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red