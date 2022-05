Kurzarbeitsmodell soll bis Jahresende verlängert werden

Wien - Das bis Ende Juni befristete Kurzarbeitsmodell soll laut Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) bis Ende des Jahres verlängert werden. Ein entsprechender Vorschlag des Finanz- und Arbeitsministeriums sowie des Arbeitsmarktservice (AMS) werde heute im AMS-Verwaltungsrat diskutiert und beschlossen, sagte Kocher am Dienstag auf Journalistennachfrage bei einer Pressekonferenz in Wien. "Es wird die Kurzarbeit weitergeben mit strengerer Prüfung."

Russische Grenzregion meldet neuen Beschuss durch Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der westrussischen Region Kursk an der Grenze zur Ukraine sind nach Behördenangaben mehrere Gebäude unter Feuer genommen worden. "Heute, um fünf Uhr früh, wurde das Grenzdorf Alexejewka im Kreis Gluschkowo mit schweren Waffen beschossen", teilte Gouverneur Roman Starowoit am Dienstag mit. Verletzte habe es nicht gegeben. Aus der Ukraine gab es dazu keinen Kommentar. Auf der Gegenseite wird der russische Artilleriebeschuss nach britischen Angaben zunehmend "wahllos".

Mehr als 260 ukrainische Soldaten verließen Stahlwerk

Mariupol/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mehr als 260 ukrainische Militärangehörige haben am Montag das von russischen Soldaten belagerte Asowstal-Stahlwerk in Mariupol verlassen. Darunter seien 53 Schwerverletzte, teilte der ukrainische Generalstab am Montag mit. Weitere 211 ukrainische Kämpfer seien in eine von russischen Truppen besetzte Ortschaft gebracht worden. Sie sollten später in einem Gefangenenaustausch freikommen, hieß es. An der Evakuierung der weiteren Verteidiger des Stahlwerks wird noch gearbeitet.

USA testen neue Hyperschallwaffe

Washington/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die USA haben eine neue Hyperschallwaffe getestet, die mit fünffacher Schallgeschwindigkeit fliegen und präzise Angriffe ermöglichen soll. Der Versuch der luftgestützten Waffe vom Typ AGM-183A Rapid Response Weapon (ARRW) fand vor der Westküste im Süden Kaliforniens statt, wie die US-Luftwaffe am Montag (Ortszeit) mitteilte. "Wir tun alles, was wir können, um diese bahnbrechende Waffe so schnell wie möglich für den Kampfeinsatz bereitzustellen", hieß es in der Mitteilung.

Ministerium schreibt Justiz-Rechtsschutzbeauftragte aus

Wien - Nach dem Rücktritt von Gabiele Aicher hat das Justizministerium die Funktion des oder der Rechtsschutzbeauftragten der Justiz im Amtsblatt der "Wiener Zeitung" neu ausgeschrieben. Aicher hatte ihren Rückzug mit 30. Juni angekündigt, der Nachfolger oder die Nachfolgerin soll das Amt folgerichtig mit 1. Juli antreten.

Nehammer reist nach Prag und trifft Premier Fiala

Wien/Prag - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) reist am Dienstag nach Prag und trifft seinen tschechischen Amtskollegen Petr Fiala. Nach dem Empfang mit militärischen Ehren in der Residenz des tschechischen Regierungschefs ist eine gemeinsame Pressekonferenz im Regierungsamt geplant. Themen der Gespräche werden laut Bundeskanzleramt neben bilateralen Themen vor allem der Krieg in der Ukraine sowie EU-Themen sein, denn Tschechien übernimmt ab 1. Juli den EU-Ratsvorsitz von Frankreich.

