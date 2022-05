Kurzarbeitsmodell wird bis Jahresende verlängert

Wien - Das bis Ende Juni befristete Kurzarbeitsmodell wird bis Ende des Jahres verlängert. "Es wird die Kurzarbeit weitergeben mit strengerer Prüfung", sagte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Dienstag auf Journalistennachfrage bei einer Pressekonferenz in Wien. Ein entsprechender Vorschlag des Finanz- und Arbeitsministeriums sowie des Arbeitsmarktservice (AMS) zur Kurzarbeitsverlängerung wurde heute im AMS-Verwaltungsrat beschlossen.

Russische Grenzregion meldet neuen Beschuss durch Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der westrussischen Region Kursk an der Grenze zur Ukraine sind nach Behördenangaben mehrere Gebäude unter Feuer genommen worden. "Heute, um fünf Uhr früh, wurde das Grenzdorf Alexejewka im Kreis Gluschkowo mit schweren Waffen beschossen", teilte Gouverneur Roman Starowoit am Dienstag mit. Verletzte habe es nicht gegeben. Aus der Ukraine gab es dazu keinen Kommentar. Auf der Gegenseite wird der russische Artilleriebeschuss nach britischen Angaben zunehmend "wahllos".

Ukraine gibt mit Stahlwerk letzte Bastion in Mariupol auf

Mariupol/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach Monaten erbitterter Kämpfe um Mariupol gibt die Ukraine dort ihre letzte Bastion auf und überlässt damit russischen Truppen die Kontrolle über die weitgehend zerstörte Hafenstadt. Das ukrainische Militär kündigte am Dienstag an, eine komplette Evakuierung des Asow-Stahlwerks anzustreben. Laut Vize-Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk werden die nächsten Schritte bereits vorbereitet, ohne Details zu nennen. "So Gott will, wird alles gut", schrieb sie auf Telegram.

Tanner verteidigt Neutralität Österreichs

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach der Ankündigung Schwedens und Finnlands über den Antrag für eine NATO-Mitgliedschaft hat Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) die Neutralität Österreichs verteidigt. "Das ist die Entscheidung jedes einzelnen Staates, einem Bündnis beizutreten", so Tanner am Rande eines Treffens mit ihren EU-Amtskollegen am Dienstag in Brüssel. Für Österreich sei "die Situation verfassungsrechtlich ganz klar", da es im Unterschied zu den beiden bündnisfreien Staaten neutral sei.

Nehammer reist nach Prag und trifft Premier Fiala

Wien/Prag - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) reist am Dienstag nach Prag und trifft seinen tschechischen Amtskollegen Petr Fiala. Nach dem Empfang mit militärischen Ehren in der Residenz des tschechischen Regierungschefs ist eine gemeinsame Pressekonferenz im Regierungsamt geplant. Themen der Gespräche werden laut Bundeskanzleramt neben bilateralen Themen vor allem der Krieg in der Ukraine sowie EU-Themen sein, denn Tschechien übernimmt ab 1. Juli den EU-Ratsvorsitz von Frankreich.

Uni-Sektor zerpflückt Gründungsgesetz der Linzer TU

Linz/Wien - In der heute, Dienstag, endenden Begutachtungsfrist zum Gründungsgesetz für die neue Linzer Technische Universität (TU) sind mehrere äußerst kritische Stellungnahmen vor allem aus dem universitären Bereich eingegangen. Man hat Bedenken hinsichtlich des wissenschaftlichen Anspruchs, des Zeitplans sowie der Finanzierung und befürchtet, die Freiheit der Wissenschaft werde ausgehebelt. Senat und Betriebsrat der Linzer Uni bezweifeln gar, dass es sich wirklich um eine TU handelt.

SPÖ bringt im Plenum Neuwahlantrag ein

Wien - Die SPÖ wird im kommenden Plenum einen Neuwahlantrag einbringen. Diese Entscheidung habe man "nicht leichtfertig" getroffen, erklärte Vize-Klubchef Jörg Leichtfried am Dienstag in einer Pressekonferenz: "Aber irgendwann ist es soweit zu sagen, es geht nicht mehr weiter, sie bringen es nicht zusammen." Die NEOS haben noch nicht festgelegt, wie sie mit dem Antrag umgehen, sind aber skeptisch. Die FPÖ wird den Antrag unterstützen.

Zweiter Terror-Prozess gegen 21-Jährigen binnen elf Monaten

Wien - Ende Juni 2021 ist ein 21-Jähriger am Wiener Landesgericht wegen terroristischer Vereinigung verurteilt worden, weil er auf seinem Instagram-Profil Propaganda für die radikalislamistische Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) betrieben hat. Unter anderem postete er Hinrichtungsvideos und Aufrufe zum bewaffneten Kampf. Mit 21 Monaten auf Bewährung fiel das Urteil recht milde aus. Am Dienstag hatte sich der 21-Jährige erneut als IS-Propagandist am Landesgericht zu verantworten.

