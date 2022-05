Schweden und Finnland bringen NATO-Antrag auf den Weg

Stockholm/Kiew (Kyjiw) - Schweden und Finnland kommen einem NATO-Beitritt näher. Außenministerin Ann Linde unterzeichnete am Dienstag den NATO-Mitgliedsantrag ihres Landes. "Unsere NATO-Bewerbung ist nun offiziell unterschrieben", schrieb Linde auf Twitter. Das finnische Parlament stimmte mit überwältigender Mehrheit einem Antrag auf NATO-Mitgliedschaft zu. Mit dem Antrag reagieren beide nordischen Länder auf eine veränderte Sicherheitslage durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

Russische Grenzregion meldet neuen Beschuss durch Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der westrussischen Region Kursk an der Grenze zur Ukraine sind nach Behördenangaben mehrere Gebäude unter Feuer genommen worden. "Heute, um fünf Uhr früh, wurde das Grenzdorf Alexejewka im Kreis Gluschkowo mit schweren Waffen beschossen", teilte Gouverneur Roman Starowoit am Dienstag mit. Verletzte habe es nicht gegeben. Aus der Ukraine gab es dazu keinen Kommentar. Auf der Gegenseite wird der russische Artilleriebeschuss nach britischen Angaben zunehmend "wahllos".

Kurzarbeitsmodell wird bis Jahresende verlängert

Wien - Der rechtliche Rahmen für das bis Ende Juni befristete Kurzarbeitsmodell ist bis Jahresende verlängert worden. "Es wird die Kurzarbeit weitergeben mit strengerer Prüfung", sagte Kocher am Dienstag auf Journalistennachfrage bei einer Pressekonferenz in Wien. Ein Vorschlag des Finanz- und Arbeitsministeriums sowie des Arbeitsmarktservice (AMS) zur Kurzarbeitsverlängerung wurde heute im AMS-Verwaltungsrat beschlossen. Ausständig ist noch eine Sozialpartnervereinbarung.

2.909 Corona-Neuinfektionen und neun Todesfälle am Dienstag

Wien - Die Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich nehmen immer weiter ab. Am Dienstag meldeten Innen- und Gesundheitsministerium 2.909 neue Fälle binnen 24 Stunden, das zweite Mal in Folge weniger als 3.000. Nach zwei Tagen ohne Covid-19-Todesfälle wurden am Dienstag wieder neun Tote gemeldet. Weiter deutlich rückläufig ist die Zahl der Covid-19-Patientinnen und Patienten in den heimischen Spitälern. 740 Infizierte mussten am Dienstag im Krankenhaus behandelt werden.

Neuer Landwirtschaftsminister Totschnig wird morgen angelobt

Wien - Die Angelobung des neuen Landwirtschaftsministers Norbert Totschnig (ÖVP) wird am morgigen Mittwoch nachgeholt. Seine Ernennung hätte bereites vor genau einer Woche gemeinsam mit der Angelobung von Arbeitsminister Martin Kocher auch als Wirtschaftsminister, Digitalstaatssekretär Florian Tursky und Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (alle ÖVP) erfolgen sollen. Dies hatte damals allerdings ein positiver Corona-Test kurzfristige verhindert.

SPÖ bringt im Plenum Neuwahlantrag ein

Wien - Die SPÖ wird im kommenden Plenum einen Neuwahlantrag einbringen. Diese Entscheidung habe man "nicht leichtfertig" getroffen, erklärte Vize-Klubchef Jörg Leichtfried am Dienstag in einer Pressekonferenz: "Aber irgendwann ist es soweit zu sagen, es geht nicht mehr weiter, sie bringen es nicht zusammen." Die NEOS haben noch nicht festgelegt, wie sie mit dem Antrag umgehen, sind aber skeptisch. Die FPÖ wird den Antrag unterstützen.

Österreich muss laut ARA mehr Plastikmüll recyceln

Wien - Bei der Mülltrennung gilt Österreich als "Weltmeister". Das gilt aber nicht für Kunststoffabfälle. "Bei Papier, Glas und Metall haben wir heute schon die Recycling-Ziele von 2030 erreicht - der Bereich, wo wir große Herausforderungen haben, sind die Kunststoffverpackungen", betonte der Vorstandschef der Altstoff Recycling Austria (ARA), Christoph Scharff. Das Sammeln müsse von derzeit 25 auf 50 Prozent steigen. Vor allem die Unternehmen müssen sich noch stark verbessern.

Mädchen in New Yorker Bronx auf der Straße erschossen

New York - Bei einer Verfolgungsjagd im New Yorker Stadtteil Bronx ist ein elf Jahre altes, unbeteiligtes Mädchen durch einen Schuss tödlich verletzt worden. Zwei Verdächtige auf einem Motorrad hatten am Montagnachmittag (Ortszeit) einen Fußgänger verfolgt und versucht, auf diesen zu schießen, wie die Polizei bei einer Pressekonferenz mitteilte. Dabei habe eine Kugel das Mädchen in den Bauch getroffen.

Wiener Börse tendiert im Verlauf sehr fest

Wien - Der heimische Leitindex ATX zog am frühen Dienstagnachmittag um satte 3,08 Prozent auf 3.223,95 Zähler an. Weiterhin fest zeigte sich auch das europäische Umfeld nach guten Asien-Vorgaben. Vor allem in Hongkong waren starke Zugewinne wegen der in China spürbaren Hoffnung auf Corona-Lockerungen verzeichnet worden. AT&S kletterten nach Zahlenvorlage um knapp sieben Prozent nach oben. Auch die Vienna Insurance Group hat Ergebnisse präsentiert - die Aktien stiegen 0,6 Prozent.

