Kurzarbeitsmodell wird bis Jahresende verlängert

Wien - Der rechtliche Rahmen für das bis Ende Juni befristete Kurzarbeitsmodell ist bis Jahresende verlängert worden. "Es wird die Kurzarbeit weitergeben mit strengerer Prüfung", sagte Kocher am Dienstag auf Journalistennachfrage bei einer Pressekonferenz in Wien. Ein Vorschlag des Finanz- und Arbeitsministeriums sowie des Arbeitsmarktservice (AMS) zur Kurzarbeitsverlängerung wurde heute im AMS-Verwaltungsrat beschlossen. Ausständig ist noch eine Sozialpartnervereinbarung.

Schweden und Finnland bringen NATO-Antrag auf den Weg

Stockholm/Kiew (Kyjiw) - Schweden und Finnland kommen einem NATO-Beitritt immer näher. Außenministerin Ann Linde unterzeichnete am Dienstag den NATO-Mitgliedsantrag ihres Landes. "Unsere NATO-Bewerbung ist nun offiziell unterschrieben", twitterte Linde. Das finnische Parlament stimmte mit überwältigender Mehrheit einem Antrag auf NATO-Mitgliedschaft zu. Mit dem Antrag reagieren beide nordischen Länder auf eine veränderte Sicherheitslage durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

Nehammer: "Österreich war, ist und bleibt neutral"

Prag/Brüssel/Wien - Nach der Ankündigung Schwedens und Finnlands über den Antrag für eine NATO-Mitgliedschaft hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) die Neutralität Österreichs verteidigt. "Österreich war neutral, ist neutral und bleibt neutral", bekräftigte der Kanzler am Dienstag bei einem Besuch in Prag seine unmittelbar nach Ausbruch des Ukraine-Krieges gemachte Aussage. "Für Österreich stellt sich diese Frage so nicht, wir haben auch eine andere Geschichte als Schweden und Finnland."

Neuer Landwirtschaftsminister Totschnig wird morgen angelobt

Wien - Die Angelobung des neuen Landwirtschaftsministers Norbert Totschnig (ÖVP) wird am morgigen Mittwoch nachgeholt. Seine Ernennung hätte bereites vor genau einer Woche gemeinsam mit der Angelobung von Arbeitsminister Martin Kocher auch als Wirtschaftsminister, Digitalstaatssekretär Florian Tursky und Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (alle ÖVP) erfolgen sollen. Dies hatte damals allerdings ein positiver Corona-Test kurzfristige verhindert.

SPÖ bringt im Plenum Neuwahlantrag ein

Wien - Die SPÖ wird im kommenden Plenum einen Neuwahlantrag einbringen. Diese Entscheidung habe man "nicht leichtfertig" getroffen, erklärte Vize-Klubchef Jörg Leichtfried am Dienstag in einer Pressekonferenz: "Aber irgendwann ist es soweit zu sagen, es geht nicht mehr weiter, sie bringen es nicht zusammen." Die NEOS haben noch nicht festgelegt, wie sie mit dem Antrag umgehen, sind aber skeptisch. Die FPÖ wird den Antrag unterstützen.

Mädchen in New Yorker Bronx auf der Straße erschossen

New York - Bei einer Verfolgungsjagd im New Yorker Stadtteil Bronx ist ein elf Jahre altes, unbeteiligtes Mädchen durch einen Schuss tödlich verletzt worden. Zwei Verdächtige auf einem Motorrad hatten am Montagnachmittag (Ortszeit) einen Fußgänger verfolgt und versucht, auf diesen zu schießen, wie die Polizei bei einer Pressekonferenz mitteilte. Dabei habe eine Kugel das Mädchen in den Bauch getroffen.

Missbrauchsprozess gegen Arzt im Burgenland vertagt

Eisenstadt - Der Prozess gegen einen 46-jährigen Arzt, der drei Frauen in der Aufwachphase nach einer Sedierung sexuell missbraucht haben soll, ist am Dienstag am Landesgericht Eisenstadt auf unbestimmte Zeit vertagt worden. Der Chirurg und Allgemeinmediziner soll nach Magen- und Darmspiegelungen zu den Patientinnen in den Aufwachraum gegangen sein und sie berührt haben. Er bekannte sich nicht schuldig und erklärte die Vorwürfe mit "sexuellen Halluzinationen".

Zweiter Terror-Prozess gegen 21-Jährigen binnen elf Monaten

Wien - Am Dienstag ist am Wiener Landesgericht ein 21-Jähriger, der Ende Juni 2021 wegen terroristischer Vereinigung zu 21 Monaten bedingter Haft verurteilt worden war, neuerlich wegen dieser Terror-Bestimmung sowie Beteiligung an einer kriminellen Organisation schuldig erkannt worden. Diesmal setzte es zweieinhalb Jahre unbedingt. Die letztjährige zur Bewährung ausgesetzte Strafe wurde nicht widerrufen, die Probezeit auf fünf Jahre verlängert. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

