Moskau und Kiew setzen Verhandlungen im Ukraine-Krieg aus

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine und Russland haben die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges vorerst ausgesetzt. Die Ukraine wendet sich dabei vor allem gegen einen Diktatfrieden vonseiten Russlands. "Der Verhandlungsprozess hängt davon ab, wie die Ereignisse in der Ukraine verlaufen", sagte Kiews Unterhändler Mychajlo Podoljak am Dienstag im Fernsehen. Seit Kriegsbeginn habe sich die Lage spürbar verändert. Die Gespräche würden nur bei konkreten Vorschlägen wieder aufgenommen.

Finnischer Außenminister unterzeichnet NATO-Mitgliedsantrag

Stockholm/Kiew (Kyjiw) - Finnlands Außenminister Pekka Haavisto hat am Dienstag den NATO-Mitgliedsantrag seines Landes unterzeichnet. Zuvor hatte das finnische Parlament mit überwältigender Mehrheit für die Bewerbung Finnlands um den NATO-Beitritt gestimmt. Haavistos schwedische Amtskollegin Ann Linde hatte den Mitgliedsantrag ihres Landes bereits Dienstagfrüh unterschrieben. Einem Beitritt der beiden nordeuropäischen Länder müssen alle 30 NATO-Mitgliedsstaaten zustimmen.

Nehammer: "Österreich war, ist und bleibt neutral"

Prag/Brüssel/Wien - Nach der Ankündigung Schwedens und Finnlands über den Antrag für eine NATO-Mitgliedschaft hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) die Neutralität Österreichs verteidigt. "Österreich war neutral, ist neutral und bleibt neutral", bekräftigte der Kanzler am Dienstag bei einem Besuch in Prag seine unmittelbar nach Ausbruch des Ukraine-Krieges gemachte Aussage. "Für Österreich stellt sich diese Frage so nicht, wir haben auch eine andere Geschichte als Schweden und Finnland."

Kurzarbeitsmodell wird bis Jahresende verlängert

Wien - Der rechtliche Rahmen für das bis Ende Juni befristete Kurzarbeitsmodell ist bis Jahresende verlängert worden. "Es wird die Kurzarbeit weitergeben mit strengerer Prüfung", sagte Kocher am Dienstag auf Journalistennachfrage bei einer Pressekonferenz in Wien. Ein Vorschlag des Finanz- und Arbeitsministeriums sowie des Arbeitsmarktservice (AMS) zur Kurzarbeitsverlängerung wurde heute im AMS-Verwaltungsrat beschlossen. Ausständig ist noch eine Sozialpartnervereinbarung.

2.909 Corona-Neuinfektionen und neun Todesfälle am Dienstag

Wien - Die Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich nehmen immer weiter ab. Am Dienstag meldeten Innen- und Gesundheitsministerium 2.909 neue Fälle binnen 24 Stunden, das zweite Mal in Folge weniger als 3.000. Nach zwei Tagen ohne Covid-19-Todesfälle wurden am Dienstag wieder neun Tote gemeldet. Weiter deutlich rückläufig ist die Zahl der Covid-19-Patientinnen und Patienten in den heimischen Spitälern. 740 Infizierte mussten am Dienstag im Krankenhaus behandelt werden.

Neuer Landwirtschaftsminister Totschnig wird morgen angelobt

Wien - Die Angelobung des neuen Landwirtschaftsministers Norbert Totschnig (ÖVP) wird am morgigen Mittwoch nachgeholt. Seine Ernennung hätte bereites vor genau einer Woche gemeinsam mit der Angelobung von Arbeitsminister Martin Kocher auch als Wirtschaftsminister, Digitalstaatssekretär Florian Tursky und Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (alle ÖVP) erfolgen sollen. Dies hatte damals allerdings ein positiver Corona-Test kurzfristige verhindert.

Zehn Jahre Haft nach Mordversuch in Salzburg

Salzburg/Hallein - Eine 37-Jährige ist am Dienstag bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg wegen versuchten Mordes zu zehn Jahren Haft nicht rechtskräftig verurteilt worden. Sie soll am 30. Oktober 2021 unter Alkoholeinfluss ihrem Lebensgefährten im Streit in dessen Wohnung in Hallein mit einem Küchenmesser in die Brust und in den Oberarm gestochen haben. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt. Die Frau sagte, sie habe den Mann weder töten noch verletzen wollen.

Ehepaar Biden legte Blumen am Tatort von Buffalo nieder

Buffalo - US-Präsident Joe Biden und seine Ehefrau Jill haben nach den tödlichen Schüssen in Buffalo Blumen am Tatort niedergelegt. Beide hielten am Dienstag in der Früh (Ortszeit) an einer improvisierten Gedenkstätte inne. Der US-Präsident und die First Lady waren in die Stadt im US-Bundesstaat New York gereist. Sie wollten sich im Anschluss mit Familien der Opfer, Ersthelfern, Polizei und lokalen Politikerinnen und Politikern treffen.

