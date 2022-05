Moskau und Kiew setzen Verhandlungen im Ukraine-Krieg aus

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine und Russland haben die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges vorerst ausgesetzt. Die Ukraine wendet sich dabei vor allem gegen einen Diktatfrieden vonseiten Russlands. "Der Verhandlungsprozess hängt davon ab, wie die Ereignisse in der Ukraine verlaufen", sagte Kiews Unterhändler Mychajlo Podoljak am Dienstag im Fernsehen. Zuvor hatte bereits Russland das vorläufige Ende von Gesprächen bestätigt. Im Donbass wurden am Dienstag sieben Zivilisten getötet.

Die Neuen in der Regierung erstmals im Nationalrat

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ein Minister und zwei Staatssekretäre werden am Mittwoch dem Nationalrat bekannt gemacht. Der künftige Ressortchef für die Landwirtschaft Norbert Totschnig wird unmittelbar nach seiner Corona-bedingt verspäteten Angelobung in den Plenarsaal eilen und gemeinsam mit den Staatssekretären Florian Tursky und Susanne Kraus-Winkler von der Regierungsspitze den Mandataren vorgestellt. Arbeitsminister Martin Kocher (alle ÖVP) wird erstmals für die Wirtschaftsagenden zuständig sein.

Entwöhnung von Russland: Brüssel legt Energie-Paket vor

Brüssel/Moskau - Die EU-Kommission legt am Mittwoch gegen Mittag ihre Strategie vor, wie die Europäische Union unabhängig von fossilen Brennstoffen aus Russland werden kann. Dafür will die Behörde einem Entwurf zufolge ehrgeizigere Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien sowie beim Energiesparen setzen. Insgesamt geht es demnach um Investitionen von 195 Milliarden Euro in den nächsten fünf Jahren. Diese Mittel sind zusätzlich zu den Initiativen des "Fit for 55"-Pakets vorgesehen.

Urteile in Prozess um Explosion in NÖ Erdgasstation erwartet

Korneuburg - Am Landesgericht Korneuburg soll am Mittwoch das Verfahren um die Explosion in der Erdgasstation Baumgarten (Bezirk Gänserndorf) vom Dezember 2017 mit einem Toten und 22 Verletzten ein Ende finden. Geplant sind die Urteile gegen zwölf Beschuldigte sowie gegen jene vier Unternehmen, denen Geldbußen nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz drohen. Die Explosion verursachte 50 Millionen Euro Schaden.

Richter-Präsidentin warnt vor Personalnot in der Justiz

Wien - Die Justiz steht vor zwei großen Problemen: Das Vertrauen in die Rechtsprechung sinkt und die Personalsituation ist "zunehmend prekär", warnt Richter-Präsidentin Sabine Matejka. Budget gebe es jetzt zwar mehr, aber zu wenig Bewerber. Es gelte also, die Struktur zu ändern. An die Politik appellierte sie, die "Kollateralschäden" der ständigen Auseinandersetzungen über einige wenige brisante Causen zu bedenken. Das zeichne ein "verzerrtes Bild" und gefährde das Vertrauen.

Picasso um 67,5 Millionen Dollar versteigert

New York - Das Gemälde "Femme nue couch�e" von Pablo Picasso aus dem Jahr 1932 erzielte am Dienstag bei seinem Auktionsdebüt bei Sotheby's in New York einen Preis von 67,5 Millionen Dollar (64 Mio. Euro) und war damit der jüngste große Verkauf bei einer Auktion für Blue-Chip-Kunst. Sotheby's hatte für das Picasso-Gemälde, eine surrealistische Darstellung seiner Muse Marie-Th�r�se Walter, einen Verkaufspreis von über 60 Millionen Dollar vorhergesagt.

Rendi-Wagner bei Scholz: Diplomatie im Krieg alternativlos

Berlin/Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat am Dienstag nach einem Gespräch mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin betont, sie unterstütze "die verstärkten Anstrengungen" Berlins zu einer Deeskalation im Ukraine-Krieg zu kommen. "Wenn es Europa nicht macht, wird es niemand für uns machen und in die Hand nehmen." Es sei alternativlos zu den Sanktionen und Waffenlieferungen zur Selbstverteidigung der Ukraine auch das Gespräch mit Russland zu suchen, so die SPÖ-Chefin.

Biden bezeichnet Schüsse in Buffalo als Terrorismus

Buffalo - US-Präsident Joe Biden hat die Attacke von Buffalo mit zehn Toten als rassistischen Terrorismus verurteilt und auch Medien und Politik schwere Vorwürfe gemacht. "Was hier passiert ist, ist schlicht und einfach Terrorismus", sagte der US-Präsident am Dienstag in Buffalo. Die Ideologie der Vorherrschaft von Weißen (White Supremacy) sei "giftig" und habe keinen Platz in Amerika. Er rief alle Menschen im Land dazu auf, diese "Lüge" zurückzuweisen.

