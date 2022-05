Die Neuen in der Regierung erstmals im Nationalrat

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ein Minister und zwei Staatssekretäre werden am Mittwoch dem Nationalrat bekannt gemacht. Der künftige Ressortchef für die Landwirtschaft Norbert Totschnig wird unmittelbar nach seiner Corona-bedingt verspäteten Angelobung in den Plenarsaal eilen und gemeinsam mit den Staatssekretären Florian Tursky und Susanne Kraus-Winkler von der Regierungsspitze den Mandataren vorgestellt. Arbeitsminister Martin Kocher (alle ÖVP) wird erstmals für die Wirtschaftsagenden zuständig sein.

Richter-Präsidentin warnt vor Personalnot in der Justiz

Wien - Die Justiz steht vor zwei großen Problemen: Das Vertrauen in die Rechtsprechung sinkt und die Personalsituation ist "zunehmend prekär", warnt Richter-Präsidentin Sabine Matejka. Budget gebe es jetzt zwar mehr, aber zu wenig Bewerber. Es gelte also, die Struktur zu ändern. An die Politik appellierte sie, die "Kollateralschäden" der ständigen Auseinandersetzungen über einige wenige brisante Causen zu bedenken. Das zeichne ein "verzerrtes Bild" und gefährde das Vertrauen.

Picasso um 67,5 Millionen Dollar versteigert

New York - Das Gemälde "Femme nue couch�e" von Pablo Picasso aus dem Jahr 1932 erzielte am Dienstag bei seinem Auktionsdebüt bei Sotheby's in New York einen Preis von 67,5 Millionen Dollar (64 Mio. Euro) und war damit der jüngste große Verkauf bei einer Auktion für Blue-Chip-Kunst. Sotheby's hatte für das Picasso-Gemälde, eine surrealistische Darstellung seiner Muse Marie-Th�r�se Walter, einen Verkaufspreis von über 60 Millionen Dollar vorhergesagt.

Urteile in Prozess um Explosion in NÖ Erdgasstation erwartet

Korneuburg - Am Landesgericht Korneuburg soll am Mittwoch das Verfahren um die Explosion in der Erdgasstation Baumgarten (Bezirk Gänserndorf) vom Dezember 2017 mit einem Toten und 22 Verletzten ein Ende finden. Geplant sind die Urteile gegen zwölf Beschuldigte sowie gegen jene vier Unternehmen, denen Geldbußen nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz drohen. Die Explosion verursachte 50 Millionen Euro Schaden.

Entwöhnung von Russland: Brüssel legt Energie-Paket vor

Brüssel/Moskau - Die EU-Kommission legt am Mittwoch gegen Mittag ihre Strategie vor, wie die Europäische Union unabhängig von fossilen Brennstoffen aus Russland werden kann. Dafür will die Behörde einem Entwurf zufolge ehrgeizigere Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien sowie beim Energiesparen setzen. Insgesamt geht es demnach um Investitionen von 195 Milliarden Euro in den nächsten fünf Jahren. Diese Mittel sind zusätzlich zu den Initiativen des "Fit for 55"-Pakets vorgesehen.

So digital tickt Österreich

Wien - Reise buchen, Film streamen, einkaufen, Amtswege erledigen - fast alles geht heute auch "online". Eine Online-Umfrage im Auftrag der Österreichischen Notariatskammer hat die Einstellungen der Menschen in Österreich zu Digitalisierung und zu digitalen Dienstleistungen erhoben und untersucht, welche im täglichen Leben am meisten genützt werden. An erster Stelle wurde hier das Smartphone (86 Prozent) genannt, vor E-Mails (85,9 Prozent) und Online-Shopping (82,4 Prozent).

Rasanter Anstieg bei Schusswaffen in den USA

Washington - Die Zahl der Waffen in privater Hand hat in den USA einem Regierungsbericht zufolge in den vergangenen 20 Jahren extrem zugenommen. Laut dem am Dienstag veröffentlichten Bericht des Justizministeriums haben US-Waffenhersteller von 2000 bis 2020 mehr als 139 Millionen Schusswaffen für den kommerziellen Markt hergestellt. Dazu kommen 71 Millionen importierte Waffen. Dem stehen nur 7,5 Millionen Exporte gegenüber. Sorgen bereiten der Regierung nicht registrierte "Geisterwaffen".

Mehr als eine Million Corona-Tote in den USA

Washington - Seit Beginn der Corona-Pandemie sind in den USA mehr als eine Million Menschen nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Das ging am Dienstag (Ortszeit) aus Daten der Universität Johns Hopkins (JHU) hervor. Kein Land hat in absoluten Zahlen mehr Corona-Tote registriert als die Vereinigten Staaten, in denen rund 330 Millionen Menschen leben.

