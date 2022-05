Inflation stieg im April auf 7,2 Prozent

Wien - Die Teuerung in Österreich hat sich weiter beschleunigt. Im April lag die Inflationsrate laut Statistik Austria bei 7,2 Prozent - eine so hohe Teuerungsrate hatte es zuletzt im Oktober 1981 gegeben. Für drei Fünftel der Inflation waren die Ausgaben für Verkehr und Wohnen verantwortlich. Gegenüber dem Vormonat März stieg das Preisniveau um 0,3 Prozent.

Schweden und Finnland reichten NATO-Mitgliedsanträge ein

Brüssel - Schweden und Finnland haben offiziell die Mitgliedschaft in der NATO beantragt. Botschafter der beiden Länder übergaben Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch in der Früh in der Brüsseler Bündniszentrale die entsprechenden Dokumente. Die nordischen Länder wollen dem Militärbündnis aus Sorge um ihre Sicherheit nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine beitreten. Beide Länder geben damit ihre lange Tradition der militärischen Bündnisfreiheit auf.

Totschnig als neuer Landwirtschaftsminister angelobt

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach einer Corona-bedingten Verzögerung ist nun auch der neue Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) im Amt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat den 47-jährigen Bauernbündler aus Osttirol am Mittwoch in der Präsidentschaftskanzlei angelobt. "Ich freue mich, dass Sie wieder genesen sind", sagte Van der Bellen. Als Herausforderungen für Totschnig sah er die Klimakrise und die Folgen des Kriegs in der Ukraine.

Selenskyj will alle Soldaten aus Stahlwerk bringen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach der Evakuierung von gut 260 ukrainischen Soldaten aus dem Asow-Stahlwerk in Mariupol bleibt die Lage der verbliebenen Verteidiger der Stadt in der riesigen Industrieanlage unklar. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in der Nacht auf Mittwoch, in die Anstrengungen zu ihrer Rettung seien einflussreiche internationale Vermittler eingeschaltet. Im Osten der Ukraine gehen die Kämpfe weiter, in anderen Regionen gab es russische Luftangriffe.

Grüne fordern stärkeres Engagement von neutralem Österreich

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach der ÖVP hat sich auch der grüne Koalitionspartner klar zur Beibehaltung der Neutralität bekannt. Spitzenvertreter der Grünen sprachen sich im Ö1-Morgenjournal jedoch dafür aus, dass sich Österreich in anderen Bereichen stärker einbringe, um den Ruf eines sicherheitspolitischen Trittbrettfahrers der NATO los zu werden. Österreich müsse "eine Extrameile gehen und mehr leisten als andere", sagte der europapolitische Sprecher der Regierungspartei, Michel Reimon.

Urteile in Prozess um Explosion in NÖ Erdgasstation erwartet

Korneuburg - Am Landesgericht Korneuburg soll am Mittwoch das Verfahren um die Explosion in der Erdgasstation Baumgarten (Bezirk Gänserndorf) vom Dezember 2017 mit einem Toten und 22 Verletzten ein Ende finden. Geplant sind die Urteile gegen zwölf Beschuldigte sowie gegen jene vier Unternehmen, denen Geldbußen nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz drohen. Die Explosion verursachte 50 Millionen Euro Schaden.

Entwöhnung von Russland: Brüssel legt Energie-Paket vor

Brüssel/Moskau - Die EU-Kommission legt am Mittwoch gegen Mittag ihre Strategie vor, wie die Europäische Union unabhängig von fossilen Brennstoffen aus Russland werden kann. Dafür will die Behörde einem Entwurf zufolge ehrgeizigere Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien sowie beim Energiesparen setzen. Insgesamt geht es demnach um Investitionen von 195 Milliarden Euro in den nächsten fünf Jahren. Diese Mittel sind zusätzlich zu den Initiativen des "Fit for 55"-Pakets vorgesehen.

Richter-Präsidentin warnt vor Personalnot in der Justiz

Wien - Die Justiz steht vor zwei großen Problemen: Das Vertrauen in die Rechtsprechung sinkt und die Personalsituation ist "zunehmend prekär", warnt Richter-Präsidentin Sabine Matejka. Budget gebe es jetzt zwar mehr, aber zu wenig Bewerber. Es gelte also, die Struktur zu ändern. An die Politik appellierte sie, die "Kollateralschäden" der ständigen Auseinandersetzungen über einige wenige brisante Causen zu bedenken. Das zeichne ein "verzerrtes Bild" und gefährde das Vertrauen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red