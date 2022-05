Neue Regierungsmitglieder im Nationalrat vorgestellt

Wien - Die neuen Mitglieder im ÖVP-Regierungsteam sind am Mittwoch von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) im Nationalrat vorgestellt worden. Zuvor war auch noch Norbert Totschnig (ÖVP) als Landwirtschaftsminister angelobt worden, nachdem er vergangene Woche coronabedingt ausgefallen war. Seitens der Opposition setzte es Misstrauen, SPÖ und FPÖ verlangten Neuwahlen.

Schweden und Finnland reichten NATO-Mitgliedsanträge ein

Brüssel - Unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs in der Ukraine haben Schweden und Finnland am Mittwoch offiziell die Aufnahme in die NATO beantragt. Die beiden nordischen Länder reichten ihre Mitgliedsanträge gemeinsam im Brüsseler Hauptquartier der westlichen Militärallianz ein. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach von einem "historischen Moment". Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan machte eine Zustimmung von einem Zugehen in Sicherheitsfragen abhängig.

959 Soldaten aus Asow-Stahlwerk gefangen genommen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der ukrainischen Hafenstadt Mariupol haben sich russischen Angaben zufolge seit Wochenbeginn 959 ukrainische Kämpfer aus dem belagerten Stahlwerk Asowstal ergeben. Unter ihnen seien 80 Verletzte, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Mittwoch laut Agentur Interfax mit. Allein in den vergangenen 24 Stunden seien es 694 gewesen. Die pro-russischen Separatisten erklärten unterdessen, dass die ukrainischen Soldaten vor Gericht gestellt werden sollen.

Wiener Doppelmörder - Verwesungsgeruch alarmierte Nachbarn

Wien - Im Fall des Mannes, der seit sieben Monaten als möglicher Doppelmörder in Wien in U-Haft sitzt und gegen den in Kürze Anklage erhoben werden dürfte, haben APA-Recherchen weitere Details ergeben. Bevor am 25. Oktober 2021 die Leiche eines 43-jährigen Mannes in der Wohnung des 52-Jährigen in Penzing gefunden wurde, hatten Nachbarn schon die Polizei wegen Verwesungsgeruchs alarmiert. Die Beamten rochen dann allerdings nichts Verdächtiges, die Wohnung wurde nicht durchsucht.

Vier bedingte Haftstrafen nach Explosion in NÖ Erdgasstation

Korneuburg - Fast viereinhalb Jahre nach der Explosion in der Erdgasstation Baumgarten (Bezirk Gänserndorf) mit einem Toten und 22 Verletzten hat der dazugehörige Prozess am Mittwoch in Korneuburg ein Ende gefunden. Nach 18 Verhandlungstagen setzte es für vier Personen bedingte Haftstrafen von jeweils zehn Monaten. Einem Unternehmen wurde nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz eine bedingte Geldbuße von 125.000 Euro auferlegt. Die Entscheidungen sind nicht rechtskräftig.

300 Milliarden für Unabhängigkeit von russischer Energie

Brüssel - Um unabhängig von russischer Energie zu werden, muss die Europäische Union nach Einschätzung der EU-Kommission bis 2030 bis zu 300 Milliarden Euro investieren. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen präsentierte am Mittwoch einen Plan, um sich von fossilen Brennstoffen aus Russland zu lösen und die Energiewende zu beschleunigen.

Inflation im April auf 7,2 Prozent beschleunigt

Wien - Die Teuerung in Österreich hat sich weiter beschleunigt. Im April lag die Inflationsrate laut Statistik Austria bei 7,2 Prozent - eine so hohe Teuerungsrate hatte es zuletzt im Oktober 1981 gegeben. Für drei Fünftel der Inflation waren die Ausgaben für Verkehr und Wohnen verantwortlich. Gegenüber dem Vormonat März stieg das Preisniveau um 0,3 Prozent. Noch stärker verteuert haben sich der tägliche und der Wocheneinkauf.

Frage eines NATO-Beitritts stellt sich für Grüne nicht

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach der ÖVP hat sich auch der grüne Koalitionspartner klar zur Beibehaltung der Neutralität bekannt. Umweltministerin Leonore Gewessler lehnte am Mittwoch einen NATO-Beitritt Österreichs ab und verwies darauf, dass das Land in einer anderen Situation sei als Schweden und Finnland, die dem Bündnis beitreten wollen. Die Grünen wollen aber, dass sich Österreich in anderen Bereichen stärker einbringe, um den Ruf eines sicherheitspolitischen Trittbrettfahrers los zu werden.

