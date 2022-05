Neue Regierungsmitglieder im Nationalrat vorgestellt

Wien - Die neuen Mitglieder im ÖVP-Regierungsteam sind am Mittwoch von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) im Nationalrat vorgestellt worden. Zuvor war auch noch Norbert Totschnig (ÖVP) als Landwirtschaftsminister angelobt worden, nachdem er vergangene Woche coronabedingt ausgefallen war. SPÖ und FPÖ verlangten Neuwahlen, ein Misstrauensantrag der Freiheitlichen fand keine Mehrheit.

Prognoseexperten sehen leichten Abwärtstrend bei Infektionen

Wien - Die Experten des Covid-Prognosekonsortiums gehen für die kommende Woche von einem weiteren, geringfügigen Abwärtstrend bei den Infektionszahlen aus. Innerhalb der Schwankungsbreite sind aber auch leichte Anstiege möglich. Für den merklichen Infektionsrückgang der Vorwoche waren möglicherweise die überdurchschnittlich hohen Temperaturen verantwortlich, heißt es in dem Update vom Mittwoch. Die Zwei-Wochen-Prognose für den Spitalsbelag zeigt ebenfalls ein leichtes Minus an.

Türkei blockiert NATO-Gespräche mit Finnland und Schweden

Brüssel/Ankara - Die Türkei hat in der NATO den Beginn der Beitrittsgespräche mit Finnland und Schweden zunächst blockiert. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Bündniskreisen erfuhr, war es am Mittwochvormittag im NATO-Rat nicht wie ursprünglich geplant möglich, den für den Start des Aufnahmeprozesses notwendigen Beschluss zu fassen. Schweden und Finnland hatten am Morgen offiziell die Mitgliedschaft in der NATO beantragt.

Haidach könnte schon bald auch Österreich mit Gas versorgen

Wien - Die Bundesregierung hat am Mittwoch im Ministerrat ein weitreichendes Maßnahmenpaket zur Befüllung der Erdgasspeicher beschlossen. Ungenutzte Gas-Speicherkapazitäten müssen abgegeben werden und der strategisch wichtige Gasspeicher Haidach in Salzburg soll nach Möglichkeit noch heuer an das österreichische Gasnetz angeschlossen werden. Weiters soll die strategische Gasreserve um 7,4 Terawattstunden (TWh) auf 20 TWh aufgestockt werden.

300 Milliarden für Unabhängigkeit von russischer Energie

Brüssel - Um unabhängig von russischer Energie zu werden, muss die Europäische Union nach Einschätzung der EU-Kommission bis 2030 bis zu 300 Milliarden Euro investieren. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen präsentierte am Mittwoch einen Plan, um sich von fossilen Brennstoffen aus Russland zu lösen und die Energiewende zu beschleunigen.

Vier bedingte Haftstrafen nach Explosion in NÖ Erdgasstation

Korneuburg - Fast viereinhalb Jahre nach der Explosion in der Erdgasstation Baumgarten (Bezirk Gänserndorf) mit einem Toten und 22 Verletzten hat der dazugehörige Prozess am Mittwoch in Korneuburg ein Ende gefunden. Nach 18 Verhandlungstagen setzte es für vier Personen bedingte Haftstrafen von jeweils zehn Monaten. Einem Unternehmen wurde nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz eine bedingte Geldbuße von 125.000 Euro auferlegt. Die Entscheidungen sind nicht rechtskräftig.

Vier von sieben Indikatoren für Klimawandel mit Rekordwerten

Genf - Vier der sieben zentralen Indikatoren für den Klimawandel haben nach dem Klimazustandsbericht der Weltwetterorganisation (WMO) Rekordwerte erreicht. Das unterstreiche die verheerenden Folgen der menschlichen Aktivitäten für die Ökosysteme, die eigentlich das Überleben der Menschheit sichern sollen, berichtete die WMO am Mittwoch in Genf.

Frage eines NATO-Beitritts stellt sich für Grüne nicht

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach der ÖVP hat sich auch der grüne Koalitionspartner klar zur Beibehaltung der Neutralität bekannt. Umweltministerin Leonore Gewessler lehnte am Mittwoch einen NATO-Beitritt Österreichs ab und verwies darauf, dass das Land in einer anderen Situation sei als Schweden und Finnland, die dem Bündnis beitreten wollen. Die Grünen wollen aber, dass sich Österreich in anderen Bereichen stärker einbringe, um den Ruf eines sicherheitspolitischen Trittbrettfahrers los zu werden.

Wiener Börse notiert fester

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag klar im Plus gezeigt. Der ATX gewann 1,25 Prozent auf 3.241 Punkte. Damit setzt der heimische Leitindex seine jüngste Erholungsbewegung fort und steht bereits vor seinem 4. Gewinntag in Folge. An den europäischen Leitbörsen gibt es zur Wochenmitte hingegen eine leichterer Tendenz zu beobachten. Unter den Schwergewichten in Wien zogen die OMV-Papiere um 3,2 Prozent hoch. Unter den Banken gewannen Erste Group 2,8 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red