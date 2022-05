Türkei bleibt vorerst bei Veto zu NATO-Norderweiterung

Brüssel/Ankara/Washington - Trotz Gesprächen mit den USA bleibt die Türkei vorerst bei ihrer Haltung, den Prozess für einen Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO zu blockieren. Er habe US-Außenminister Antony Blinken noch einmal die Position der Türkei zur Norderweiterung der Militärallianz deutlich gemacht, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Mittwochabend nach einem Treffen mit Blinken. Grundsätzlich bewertete Cavusoglu die Gespräche mit seinem US-Kollegen als "äußerst positiv".

Biden erhält Besuch aus Schweden und Finnland

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - US-Präsident Joe Biden empfängt Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson und den finnischen Präsidenten Sauli Niinistö angesichts der NATO-Beitrittspläne der beiden Länder im Weißen Haus. Bei dem Treffen am Donnerstagvormittag (Ortszeit) in der US-Hauptstadt Washington soll es um die NATO-Bewerbungen Schwedens und Finnlands gehen. Weitere Themen seien laut Weißem Haus die europäische Sicherheit, die Stärkung der Partnerschaften sowie die Unterstützung der Ukraine.

Neue Vorkehrungen für Gas-Ausfall

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Österreich wappnet sich weiter gegen einen Ausfall russischen Gases. Der Nationalrat beschließt am Donnerstag eine Regelung, wonach der Staat Versorger mit der Vorhaltung und Speicherung von Erdgas beauftragen kann. Industriebetrieben, die Gas einspeichern, werden Sicherheiten gegeben. Sie sollen auch im Krisenfall über ihre Gasreserven selbst verfügen können. Erst wenn es die Systemstabilität erfordert, greift der Staat gegen eine Entschädigung auch auf diese Reserven zu.

Kiew verkündet weiteren Gebietsgewinn bei Charkiw

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainische Armee hat eigenen Angaben nach einen weiteren Gebietsgewinn bei der ostukrainischen Metropole Charkiw gemacht. Aufgrund eines Vorstoßes sei nördlich der Millionenstadt die Ortschaft Dementijiwka befreit worden, postete der Generalstab am Mittwoch auf Facebook. Das Dorf liegt etwa acht Kilometer von der russischen Grenze entfernt. In den letzten Wochen hatten die Ukrainer die russischen Truppen im Norden und Nordosten Charkiws immer weiter zurückgedrängt.

US-Botschaft in Kiew nimmt Betrieb wieder auf

Kiew (Kyjiw) - Die wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine geschlossene US-Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nimmt ihren Betrieb wieder auf. Man habe zusätzliche Maßnahmen für die Sicherheit der nach Kiew zurückkehrenden Kolleginnen ergriffen, teilte das US-Außenministerium am Mittwoch mit. Die US-Flagge auf dem Gebäude sei gehisst worden. "Wir sind entschlossen, uns den vor uns liegenden Herausforderungen zu stellen", sagte der Sprecher des Ministeriums Ned Price.

Brüssel stimmt über mögliche Sanktionen gegen Schröder ab

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Wegen der fortgesetzten Tätigkeit von Deutschlands Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) für russische Energiekonzerne stimmt das Europaparlament am Donnerstag über mögliche Sanktionen gegen ihn ab. Auf die Sanktionsliste der EU sollen laut dem Textentwurf "europäische Mitglieder der Vorstände großer russischer Unternehmen und Politiker, die weiterhin russische Gelder erhalten". Er wird "nachdrücklich aufgefordert", seine Posten bei den russischen Staatskonzernen aufzugeben.

Hunderte harren nach Unglück auf Fähre aus

Jakarta - Nach einem Fährunglück in Indonesien harren fast 800 Passagiere seit rund zwei Tagen auf dem auf Grund gelaufenen Schiff aus. Die Einsatzkräfte loteten am Mittwoch Möglichkeiten aus, die "KM Sirimau" aus ihrer misslichen Lage nahe einer Insel in der südlichen Provinz Ost-Nusa-Tenggara zu befreien, wie ein Behördenvertreter sagte. Neben den 784 Passagieren seien auch 55 Besatzungsmitglieder an Bord, die jedoch erstmal nicht von der Fähre geholt werden sollen.

Großbrand im ausgebuchten Bundessportzentrum am Faaker See

Finkenstein - Im Bundessport- und Freizeitzentrum in Faak am See in der Gemeinde Finkenstein (Bezirk Villach-Land) ist am Mittwoch zu Mittag ein Großbrand ausgebrochen. Das Feuer nahm seinen Ausgang aus unbekannter Ursache von einem Balkon aus, der Hausmeister versuchte noch, die Flammen zu löschen, das gelang ihm aber nicht. 14 Feuerwehren brachten mit 140 Einsatzkräften den Brand schließlich unter Kontrolle, der einen Teil des Dachstuhls vernichtete.

