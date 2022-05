Neue Vorkehrungen für Gas-Ausfall

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Österreich wappnet sich weiter gegen einen Ausfall russischen Gases. Der Nationalrat beschließt am Donnerstag eine Regelung, wonach der Staat Versorger mit der Vorhaltung und Speicherung von Erdgas beauftragen kann. Industriebetrieben, die Gas einspeichern, werden Sicherheiten gegeben. Sie sollen auch im Krisenfall über ihre Gasreserven selbst verfügen können. Erst wenn es die Systemstabilität erfordert, greift der Staat gegen eine Entschädigung auch auf diese Reserven zu.

Biden erhält Besuch aus Schweden und Finnland

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - US-Präsident Joe Biden empfängt Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson und den finnischen Präsidenten Sauli Niinistö angesichts der NATO-Beitrittspläne der beiden Länder im Weißen Haus. Bei dem Treffen am Donnerstagvormittag (Ortszeit) in der US-Hauptstadt Washington soll es um die NATO-Bewerbungen Schwedens und Finnlands gehen. Weitere Themen seien laut Weißem Haus die europäische Sicherheit, die Stärkung der Partnerschaften sowie die Unterstützung der Ukraine.

Brüssel stimmt über mögliche Sanktionen gegen Schröder ab

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das EU-Parlament erhöht den Druck auf ehemalige europäische Politiker, die weiter für russische Energiekonzerne tätig sind, darunter der deutsche Ex-Kanzler Gerhard Schröder und Österreichs Ex-Außenministerin Karin Kneissl. Das EU-Parlament fordert Schröder und Kneissl in einem Entschließungsentwurf, aus dem Medien zitierten, nachdrücklich dazu auf, von ihren Positionen in russischen Unternehmen zurückzutreten. Andernfalls fordert das EU-Parlament Sanktionen gegen sie.

Verbotsgesetz-Anklage gegen oö. Coronademo-Organisator

Linz - Die Staatsanwaltschaft Linz hat gegen einen Organisator von Coronademos Anklage nach dem Verbotsgesetz erhoben. Ihm wird die Verharmlosung des Holocaust vorgeworfen, denn er soll auf Telegram und in einem Youtube-Video die Ausgangsbeschränkungen und die Impfpflicht mit der Judenverfolgung verglichen haben. Sprecherin Ulrike Breiteneder bestätigte der APA einen Bericht des "Oö. Volksblatt" (Donnerstag-Ausgabe).

Mopedlenkerin in Oberösterreich tödlich verunglückt

Kirchdorf an der Krems - Eine 16-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf ist am Mittwoch mit ihrem Moped im Gemeindegebiet von Edlbach in Oberösterreich tödlich verunglückt. Die Jugendliche sei gegen 19:25 Uhr beim Abbiegen mit dem Pkw eines 28-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf kollidiert, teilte die Polizei am Donnerstag in der Früh mit.

Österreich als Standort für Headquarters beliebt

Wien - Zahlreiche internationale Firmen steuern über eine Österreich-Tochter Firmen in anderen Ländern. Eine Studie der Wirtschaftsuniversität Wien kommt auf zumindest 390 solche "Internationalen Headquarter" in Österreich, die selber Tochterfirmen multinationaler Konzerne sind. Von diesen aus werden im Schnitt Tochterfirmen in mehr als fünf anderen Staaten geführt - vor allem in Deutschland und Osteuropa. Die Mutterfirmen sitzen meist in Deutschland, der Schweiz und den USA.

Österreichischer Seeadler flog bis nach Russland

Wien - Fünf junge Seeadler sind heuer im Rahmen des Forschungs- und Schutzprogramms der Naturschutzorganisation WWF Österreich mit Sendern ausgestattet worden. Während die Tiere in wenigen Wochen ihre Horste verlassen sollen, lieferte Seeadler "Orania" bereits einen Langstrecken-Rekord. 2019 ist "Orania" im Nationalpark Donau-Auen geschlüpft und besendert worden und flog zwischen Jänner und Mai 2.300 Kilometer bis an den Nördlichen Dwina-Fluss in Russland.

