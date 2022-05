Verletzte Frau nach Schüssen an Schule in Bremerhaven

Bremerhaven - In einem Gymnasium im deutschen Bremerhaven ist am Donnerstagmorgen geschossen worden. Ein Mensch sei verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Demnach handelte es sich um eine Frau. Sie kam ins Krankenhaus. Ob Lebensgefahr bestand, war zunächst unklar. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Weitere Details gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

19 Verletzte bei Unfall mit Reisebus auf der A1 in Salzburg

Eugendorf - Auf der Westautobahn bei Eugendorf im Salzburger Flachgau hat sich in der Nacht auf Donnerstag ein Unfall mit einem Reisebus aus dem Kosovo ereignet. Dabei wurden 19 Insassen verletzt, drei von ihnen schwer. Das Fahrzeug war um etwa 3.00 Uhr aus noch nicht bekannter Ursache gegen die Leitschiene geprallt. Der Bus mit insgesamt 28 Insassen war auf der Fahrt nach Deutschland, wo er die Fahrgäste in mehrere Städte hätte bringen sollen.

Neue Vorkehrungen für Gas-Ausfall

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Österreich wappnet sich weiter gegen einen Ausfall russischen Gases. Der Nationalrat beschließt am Donnerstag eine Regelung, wonach der Staat Versorger mit der Vorhaltung und Speicherung von Erdgas beauftragen kann. Industriebetrieben, die Gas einspeichern, werden Sicherheiten gegeben. Sie sollen auch im Krisenfall über ihre Gasreserven selbst verfügen können. Erst wenn es die Systemstabilität erfordert, greift der Staat gegen eine Entschädigung auch auf diese Reserven zu.

Laut Moskau haben sich 1.730 Kämpfer in Mariupol ergeben

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Mariupol - In der ukrainischen Hafenstadt Mariupol haben sich russischen Angaben zufolge seit Wochenbeginn 1.730 Kämpfer aus dem belagerten Stahlwerk Asowstal ergeben. Allein in den vergangenen 24 Stunden seien mehr als 770 Ukrainer gefangen genommen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Donnerstag mit. Von ukrainischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

Oö. Bürgermeister baut mit 1,78 Promille Autounfall

St. Georgen am Walde/Katsdorf/Linz - Nach dem Fall eines oberösterreichischen ÖVP-Bürgermeisters, der alkoholisiert mit dem E-Scooter gestürzt war, ist nun auch ein Alkounfall eines SPÖ-Ortschefs bekannt geworden. Der Bürgermeister von St. Georgen am Walde, Heinrich Haider, baute mit 1,78 Promille einen Blechschadenunfall mit dem Auto, berichtete die "Krone" am Donnerstag. Beide Kommunalpolitiker mussten zu einer Aussprache in ihrer Landespartei antreten, Konsequenzen gibt es in beiden Fällen nicht.

Global-2000-Test: Bienenfreundliche Pflanzen mit Pestiziden

Wien - Zum Weltbienentag am morgigen Freitag hat sich die Umweltorganisation Global 2000 mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) das Angebot bienenfreundlicher Pflanzen angesehen und dabei Vernichtendes herausgefunden: Von 44 getesteten Pflanzen wiesen nur zwei keine Pestizid-Rückstände auf. Eingekauft wurde dafür bei 21 verschiedenen Anbietern. Trauriger Spitzenreiter in puncto Bienengiftigkeit war ein Lavendel aus einer österreichischen Filiale von Blumen 2000.

Klimaticket verkauft sich besser als erwartet

Wien - Das Klimaticket verkauft sich besser als von Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) erwartet. Wie die Ressortchefin in der "Fragestunde" des Nationalrats am Donnerstag bekannt gab, wurde die in ganz Österreich gültige Fahrkarte bereits 160.000 Mal erworben. Der Zielwert sei 120.000 gewesen.

Verbotsgesetz-Anklage gegen oö. Coronademo-Organisator

Linz - Die Staatsanwaltschaft Linz hat gegen einen Organisator von Coronademos Anklage nach dem Verbotsgesetz erhoben. Ihm wird die Verharmlosung des Holocaust vorgeworfen, denn er soll auf Telegram und in einem Youtube-Video die Ausgangsbeschränkungen und die Impfpflicht mit der Judenverfolgung verglichen haben. Sprecherin Ulrike Breiteneder bestätigte der APA einen Bericht des "Oö. Volksblatt" (Donnerstag-Ausgabe).

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red