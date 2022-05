19 Verletzte bei Unfall mit Reisebus auf der A1 in Salzburg

Eugendorf - Auf der Westautobahn bei Eugendorf im Salzburger Flachgau hat sich in der Nacht auf Donnerstag ein Unfall mit einem Reisebus aus dem Kosovo ereignet. Dabei wurden 19 Insassen verletzt, drei von ihnen schwer. Das Fahrzeug war um etwa 3.00 Uhr aus noch nicht bekannter Ursache gegen die Leitschiene geprallt. Der Bus mit insgesamt 28 Insassen war auf der Fahrt nach Deutschland, wo er die Fahrgäste in mehrere Städte hätte bringen sollen.

Scotland Yard beendet Ermittlungen zu "Partygate"-Affäre

London - Die Londoner Polizei hat die Ermittlungen zu illegalen Lockdown-Partys im Regierungssitz Downing Street und weiteren Regierungsgebäuden abgeschlossen. Insgesamt seien dabei wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln 126 Strafbefehle verhängt worden, teilte die Metropolitan Police am Donnerstag mit.

Neue Vereinbarung zu Kindergärten in der Zielgeraden

Wien - Ende August läuft die aktuelle 15a-Vereinbarung aus, über die der Bund den Ländern Geld für die Kindergärten zur Verfügung stellt. Die Verhandlungen zur neuen Regelung sind bereits in der Zielgeraden, wie der APA von mehreren Seiten bestätigt wird. Sollte es eine Einigung geben, könnte diese am Freitag bei der Landeshauptleute-Konferenz in Vorarlberg präsentiert werden. Offen ist die Frage, ob in der Bund-Länder-Vereinbarung weiterhin das Kopftuchverbot enthalten sein wird.

EU-Parlament fordert Sanktionen gegen Kneissl und Schröder

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das EU-Parlament hat den Druck auf ehemalige europäische Politiker, die weiter für russische Energiekonzerne tätig sind, erhöht. Eine große Mehrheit der EU-Abgeordneten sprach sich für EU-Sanktionen gegen die frühere Außenministerin Karin Kneissl aus. Der Grund ist die anhaltende Tätigkeit der damals von den Freiheitlichen nominierten Ministerin für den russischen Energiekonzern Rosneft, wie aus einer am Donnerstag in Brüssel angenommen Resolution hervorgeht.

Laut Moskau haben sich 1.730 Kämpfer in Mariupol ergeben

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Mariupol - In der ukrainischen Hafenstadt Mariupol haben sich russischen Angaben zufolge seit Wochenbeginn 1.730 Kämpfer aus dem belagerten Stahlwerk Asowstal ergeben. Allein in den vergangenen 24 Stunden seien mehr als 770 Ukrainer gefangen genommen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Donnerstag mit. Von ukrainischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

Frau an Schule in Bremerhaven angeschossen

Bremerhaven - An einem Gymnasium in Bremerhaven an der deutschen Nordseeküste ist am Donnerstag eine dort beschäftigte Frau angeschossen worden. Sie kam ins Krankenhaus, ob Lebensgefahr bestand, war zunächst unklar. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, Einsatzkräfte durchsuchten die Schule. Laut einem Medienbericht soll der Täter mit einer Armbrust geschossen haben, das wurde aber zunächst nicht bestätigt.

Oö. Bürgermeister baut mit 1,78 Promille Autounfall

St. Georgen am Walde/Katsdorf/Linz - Nach dem Fall eines oberösterreichischen ÖVP-Bürgermeisters, der alkoholisiert mit dem E-Scooter gestürzt war, ist nun auch ein Alkounfall eines SPÖ-Ortschefs bekannt geworden. Der Bürgermeister von St. Georgen am Walde, Heinrich Haider, baute mit 1,78 Promille einen Blechschadenunfall mit dem Auto, berichtete die "Krone" am Donnerstag. Beide Kommunalpolitiker mussten zu einer Aussprache in ihrer Landespartei antreten, Konsequenzen gibt es in beiden Fällen nicht.

Global-2000-Test: Bienenfreundliche Pflanzen mit Pestiziden

Wien - Zum Weltbienentag am morgigen Freitag hat sich die Umweltorganisation Global 2000 mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) das Angebot bienenfreundlicher Pflanzen angesehen und dabei Vernichtendes herausgefunden: Von 44 getesteten Pflanzen wiesen nur zwei keine Pestizid-Rückstände auf. Eingekauft wurde dafür bei 21 verschiedenen Anbietern. Trauriger Spitzenreiter in puncto Bienengiftigkeit war ein Lavendel aus einer österreichischen Filiale von Blumen 2000.

