EU-Parlament fordert Sanktionen gegen Kneissl und Schröder

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das EU-Parlament hat den Druck auf ehemalige Politiker, die trotz des Kriegs in der Ukraine für russische Konzerne tätig sind, erhöht. Eine große Mehrheit der EU-Abgeordneten sprach sich für EU-Sanktionen gegen Ex-Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) und den deutschen Ex-Kanzler Gerhard Schröder aus. Der Grund sei die anhaltende Tätigkeit der beiden für russische Staatsunternehmen wie den Energiekonzern Rosneft, heißt es in einer am Donnerstag in Brüssel angenommen Resolution.

Neue Vorkehrungen für Gas-Ausfall fixiert

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Nationalrat hat am Donnerstag einen weiteren Schritt zu mehr Energie-Sicherheit angesichts der russischen Aggression in der Ukraine gesetzt. Einstimmig beschlossen wurde eine Regelung, wonach der Staat über den Bilanzgruppenkoordinator Versorger mit der Vorhaltung und Speicherung von Erdgas beauftragen kann.

Missbrauch im Kindergarten: Mittlerweile vier Verdachtsfälle

Wien - Der mögliche Missbrauch von Kindern in einem städtischen Kindergarten in Wien-Penzing durch einen Pädagogen zieht weitere Kreise. Die Staatsanwaltschaft Wien hat am Donnerstagnachmittag auf APA-Anfrage bekannt gegeben, dass es einen weiteren Verdachtsfall gibt. "Es ist eine weitere Anzeige bei uns eingelangt", sagte Sprecherin Nina Bussek. Damit wird nun in vier möglichen Missbrauchsfällen ermittelt.

Frau an Schule in Bremerhaven angeschossen

Bremerhaven - Mit einer Schusswaffe noch unbekannter Art hat ein Mann am Donnerstag in einer Schule in Bremerhaven an der deutschen Nordseeküste eine Frau verletzt. Die Beschäftigte des Gymnasiums wurde ins Krankenhaus gebracht, sagte eine Polizeisprecherin. Ob Lebensgefahr bestand, war zunächst unklar. Weitere Angaben zu der Verletzten machte die Polizei vorerst nicht. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Zu seinem Motiv sei noch nichts bekannt, so die Sprecherin.

Israels Regierung hat nur mehr Minderheit im Parlament

Jerusalem - Neuer Rückschlag für Israels Acht-Parteien-Regierung: Eine Abgeordnete der links-liberalen Meretz-Partei hat am Donnerstag ihren Austritt aus der Koalition verkündet. Damit verfügt die Regierung von Ministerpräsident Naftali Bennett nur noch über eine Minderheit von 59 der 120 Sitze im Parlament. Die von Ex-Regierungschef Benjamin Netanyahu angeführte Opposition könnte theoretisch eine Auflösung des Parlaments und eine Neuwahl bewirken.

Taliban schreiben TV-Journalistinnen Verschleierung vor

Islamabad - Journalistinnen in Afghanistan müssen künftig im Fernsehen ihre Gesichter bedecken. Dies berichtete der Sender Tolonews am Donnerstag unter Berufung auf die in Afghanistan regierenden militant-islamistischen Taliban. Die Anordnung sei endgültig und stehe nicht zur Diskussion, hieß es weiter. Eine offizielle Mitteilung gab es zunächst nicht.

Scotland Yard beendet Ermittlungen zu "Partygate"-Affäre

London - Die Londoner Polizei hat die Ermittlungen zu illegalen Lockdown-Partys im Regierungssitz Downing Street und weiteren Regierungsgebäuden abgeschlossen. Insgesamt seien dabei wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln 126 Strafbefehle verhängt worden, teilte die Metropolitan Police am Donnerstag mit.

Neue Vereinbarung zu Kindergärten in der Zielgeraden

Wien - Ende August läuft die aktuelle 15a-Vereinbarung aus, über die der Bund den Ländern Geld für die Kindergärten zur Verfügung stellt. Die Verhandlungen zur neuen Regelung sind bereits in der Zielgeraden, wie der APA von mehreren Seiten bestätigt wird. Sollte es eine Einigung geben, könnte diese am Freitag bei der Landeshauptleute-Konferenz in Vorarlberg präsentiert werden. Offen ist die Frage, ob in der Bund-Länder-Vereinbarung weiterhin das Kopftuchverbot enthalten sein wird.

Wiener Börse am Nachmittag im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag weiterhin schwächer gezeigt. Der Leitindex ATX fiel um 0,69 Prozent auf 3.177,72 Einheiten. Hohe Preise, steigende Zinsen und konjunkturelle Probleme wegen der gestörten Lieferketten wiegen weiterhin schwer, zudem belasteten sehr schwache Vorgaben von den US-Börsen am Vortag. Schoeller-Bleckmann kletterten nach Vorlage von Quartalszahlen um 5,7 Prozent. Energiewerte konnten zulegen, Bankaktien gaben nach.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red