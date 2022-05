Selenskyj spricht von "Hölle" im Donbass

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Situation im Donbass angesichts des russischen Angriffskriegs als "Hölle" bezeichnet. Die Armee arbeite weiter an der Befreiung der Region Charkiw, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Donnerstag. "Aber im Donbass versuchen die Besatzer, den Druck zu erhöhen. Da ist die Hölle, und das ist keine Übertreibung", so der Präsident weiter.

Biden wirbt für Aufnahme Finnlands und Schwedens in die NATO

Washington - US-Präsident Joe Biden hat mit klaren Worten für eine Aufnahme Finnlands und Schwedens in die NATO geworben. Die beiden Ländern würden "alle Voraussetzungen" für eine NATO-Mitgliedschaft erfüllen und das Verteidigungsbündnis "stärker" machen, sagte Biden am Donnerstag bei einem Besuch der schwedischen Regierungschefin Magdalena Andersson und des finnischen Präsidenten Sauli Niinistö in Washington.

Ukraine - Lebenslang wegen Kriegsverbrechen gefordert

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im ersten ukrainischen Kriegsverbrecher-Prozess hat die Staatsanwaltschaft lebenslängliche Haft für einen angeklagten russischen Soldaten wegen Ermordung eines unbewaffneten Zivilisten gefordert. Die staatliche Anklage sehe den Tatbestand des Kriegsverbrechens und des Mordes erfüllt, berichteten örtliche Medien am Donnerstag aus dem Gericht. Am Vortag hatte der 21 Jahre alte Verdächtige die Tat zum Prozessauftakt gestanden und beschrieben.

Kreislaufwirtschaft für Österreich wird konkreter

Wien - Im Umweltministerium von Leonore Gewessler (Grüne) wird an einer Strategie für eine Kreislaufwirtschaft gearbeitet. Österreich soll bis 2050 klimaneutral werden und nachhaltig wirtschaften. Wichtig dafür sind Reparaturen. Damit sich langlebige Geräte und Reparatur besser am Markt durchsetzen, braucht es über den neuen Reparaturbonus hinaus aber viele weitere koordinierte Maßnahmen - so wie für die gesamte Strategie selbst, die bis Juni fertig werden könnte.

Kopftuchverbot in Kindergärten fällt

Wien - Das derzeit noch geltende Kopftuchverbot in den Kindergärten fällt. In der neuen 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern wird die Maßnahme nicht mehr enthalten sein, bestätigte man im Bundeskanzleramt gegenüber der APA. Zuvor war der Verfassungsdienst in einer der APA vorliegenden Stellungnahme zum Schluss gekommen, dass das Kopftuchverbot "nicht mit der Bundesverfassung vereinbar" sein dürfte.

LH-Konferenz: Einigung bei "Kindergartenmilliarde" erwartet

Bregenz - Bei der unter Vorarlberger Vorsitz stattfindenden Landeshauptleutekonferenz am Freitag in Bregenz wird eine Bund-Länder-Einigung zur "Kindergartenmilliarde" (verteilt auf die kommenden fünf Jahre) erwartet. Die neue 15a-Vereinbarung ersetzt die aktuelle Regelung, die Ende August ausläuft. Die Bundes-Mittel steigen damit von 142,5 Mio. Euro (2019/20 bzw. 2021/22) auf jährlich 200 Mio. Euro. Im Gegenzug müssen die Länder bestimmte Qualitätskriterien erfüllen.

Wiener ÖVP-Parteitag mit Kür Mahrers zum neuen Chef

Wien - Die Wiener ÖVP kürt am Freitag ihren neuen Landesparteiobmann. Karl Mahrer wird auf einem Parteitag zum Nachfolger von Gernot Blümel bestimmt, der im vergangenen Dezember des Vorjahres aus allen politischen Ämtern ausgeschieden ist. Mahrer war Polizist und Nationalratsabgeordneter. Der 67-Jährige ist bereits vom Parlament ins Rathaus gewechselt und ist dort inzwischen nicht amtsführender Stadtrat der Volkspartei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red