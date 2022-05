Seit Jahresbeginn 182 Schlepper in Österreich aufgegriffen

Wien - 2021 sind in Österreich 441 Schlepper aufgegriffen worden (2020: 311), in diesem Jahr bereits 182. Das berichteten Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Franz Ruf, Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit, am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien. Im Zuge von Schwerpunktaktionen kontrollierte die Exekutive seit Anfang Mai mehr als 40.000 Personen und nahm 440 Menschen fest, die sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhielten.

Rechnungshof warnt bei Parteiengesetz-Entwurf vor Umgehung

Wien - Der Rechnungshof stellt den Plänen von ÖVP und Grünen beim Parteiengesetz ein grundsätzlich gutes Zeugnis aus. Allerdings fordert Präsidentin Margit Kraker in ihrer Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme zum Gesetz Nachbesserungen und warnt - ähnlich wie der Parteiensenat im Kanzleramt - vor "Umgehungsmöglichkeiten" bei Inseraten und Parteispenden. Für die immer umfangreichere Prüfung der Parteifinanzen fordert der Rechnungshof zehn neue Prüferinnen und Prüfer.

Selenskyj spricht von "Hölle" im Donbass

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Situation im Donbass angesichts des russischen Angriffskriegs als "Hölle" bezeichnet. Die Armee arbeite weiter an der Befreiung der Region Charkiw, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Donnerstag. "Aber im Donbass versuchen die Besatzer, den Druck zu erhöhen. Da ist die Hölle, und das ist keine Übertreibung", so der Präsident weiter.

LH-Konferenz: Länderchefs starteten Beratungen in Bregenz

Bregenz - Im Bregenzer Festspielhaus hat am Freitagvormittag die Landeshauptleutekonferenz unter Vorarlberger Vorsitz begonnen. Die Länderchefs wurden am Vorplatz von Fridays for Future mit einer Klimaschutz-Protestaktion begrüßt. Im Mittelpunkt der Konferenz stehen die Einigung zur "Kindergartenmilliarde" und die Teuerung. Bereits eingetroffen ist Finanzminister Magnus Brunner, für Mittag werden Familienministerin Susanne Raab und Bildungsminister Martin Polaschek (alle ÖVP) erwartet.

Ermittlungen und Motiv-Suche nach Gewalttat in Bremerhaven

Bremerhaven - Nach der Attacke in einem Gymnasium im deutschen Bremerhaven, bei der eine Schulbeschäftigte lebensgefährlich verletzt wurde, sind am Freitag die Ermittlungen fortgesetzt worden. Ein 21-Jähriger soll mit einer Armbrust auf die Mitarbeiterin der Bildungseinrichtung geschossen haben. Kurz nach dem Angriff nahm die Polizei den Verdächtigen in der Nähe des Tatorts fest. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen. Die Hintergründe sind am Tag nach der Tat noch unklar.

Caritas fordert jährliche Valorisierung von Sozialleistungen

Wien - Die Inflation schlägt bei den Ärmsten bereits voll durch. Davor warnte am Freitag die Caritas bei einer Pressekonferenz in der Lebensmittelausgabestelle in der Pfarre Alt-Ottakring. Die Anfragen in der Sozialberatung seien im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent gestiegen. Caritas-Präsident Michael Landau forderte eine jährliche Valorisierung von Sozialleistungen. "Die Inflation schlägt nicht nur einmal zu, sondern jeden Tag. Wir brauchen Maßnahmen, die langfristig wirken."

Welle in Frankreich reißt Eltern und Tochter in den Tod

Rennes - Eine Welle an der bretonischen Küste in Frankreich hat ein Elternpaar und dessen jugendliche Tochter in den Tod gerissen. Drei weitere Kinder des Paars überlebten die Tragödie bei Plogoff am Donnerstagabend unversehrt, wie der Sender France Info unter Verweis auf die Präfektur berichtete. Rund 100 Rettungskräfte suchten nach den Opfern.

OÖ-IV-Chef: Atomkraft wieder in Betracht ziehen

Wien/Linz - Der Präsident der Industriellenvereinigung (IV) in Oberösterreich will Kernkraft in Österreich wieder in Betracht ziehen. Axel Greiner will mittel-und langfristig Alternativen zu russischem Gas und Öl finden und eine leistbare Energiewende. Dazu brauche es einen breiten Mix. In diesem Lichte ist er auch "gegen Denkverbote": "Es ist an der Zeit, auch Kernkraft wieder in Betracht zu ziehen", wird der Industrielle im "Kurier" (Freitagsausgabe) zitiert.

