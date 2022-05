Kindergartenleitung nach Missbrauchsverdacht abgezogen

Wien - Nach Bekanntwerden von Missbrauchsverdachtsfällen in einem Wiener Kindergarten hat die Stadt Maßnahmen angekündigt. "Es wird eine neue Leitung am Standort in Penzing geben", sagte der zuständige Stadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) am Freitag bei einer Pressekonferenz. "Die alte ist nicht mehr im Dienst." Es soll außerdem ein Kinderschutzkonzept für die städtischen Kindergärten ausgearbeitet und die Standards erhöht werden.

Ukraine beklagt massive Zerstörungen im Donbass

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Russland hat nach Angaben des ukrainischen Generalstabs seine Offensive in der ostukrainischen Donbass-Region verstärkt. Sie setzten Artillerie, Raketenwerfer und Flugzeuge ein, um die Verteidigungsanlagen rund um Donezk zu beschädigen, teilte der ukrainische Generalstab am Freitag mit. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einer "Hölle", es gebe russische Angriffe auch auf die südwestliche Region Odessa. "Der Donbass ist völlig zerstört", sagte er in einer Videoansprache.

Angreifer verletzt in Norwegen zwei Menschen mit Messer

Oslo - In Norwegen hat ein Mann Freitagfrüh seine Frau und eine andere Person mit Stichen verletzt. Eine der beiden Personen sei schwer verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Beide Opfer seien mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei fasste den mutmaßlichen Täter, der sich bei dem Angriff ebenfalls leicht verletzt hatte. Er werde der schweren Körperverletzung beschuldigt, hieß es in einer Mitteilung.

Seit Jahresbeginn 182 Schlepper in Österreich aufgegriffen

Wien - 2021 sind in Österreich 441 Schlepper aufgegriffen worden (2020: 311), in diesem Jahr bereits 182. Das berichteten Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Franz Ruf, Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit, am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien. Im Zuge von Schwerpunktaktionen kontrollierte die Exekutive seit Anfang Mai mehr als 40.000 Personen und nahm 440 Menschen fest, die sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhielten.

Rechnungshof warnt bei Parteiengesetz-Entwurf vor Umgehung

Wien - Der Rechnungshof stellt den Plänen von ÖVP und Grünen beim Parteiengesetz ein grundsätzlich gutes Zeugnis aus. Allerdings fordert Präsidentin Margit Kraker in ihrer Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme zum Gesetz Nachbesserungen und warnt - ähnlich wie der Parteiensenat im Kanzleramt - vor "Umgehungsmöglichkeiten" bei Inseraten und Parteispenden. Für die immer umfangreichere Prüfung der Parteifinanzen fordert der Rechnungshof zehn neue Prüferinnen und Prüfer.

OGH: Corona-Umsatzrückgang allein kein Grund für Mietentfall

Wien - Bei Geschäftsräumlichkeiten reicht ein pandemiebedingter Umsatzrückgang allein noch nicht aus, um einen Anspruch des Mieters auf Entfall oder Minderung des Mietzinses zu begründen. Das hat der Oberste Gerichtshof (OGH) entschieden, berichtete "Die Presse" (Freitagsausgabe). Es ging um ein Reisebüro, das vom 16. März bis 30. April 2020 und auch noch im Mai für Kunden geschlossen geblieben war. Der OGH sprach jedoch dem Vermieter einen Großteil des eingeklagten Mietzinses zu.

Ermittlungen und Motiv-Suche nach Gewalttat in Bremerhaven

Bremerhaven - Nach der Attacke in einem Gymnasium im deutschen Bremerhaven, bei der eine Schulbeschäftigte lebensgefährlich verletzt wurde, sind am Freitag die Ermittlungen fortgesetzt worden. Ein 21-Jähriger soll mit einer Armbrust auf die Mitarbeiterin der Bildungseinrichtung geschossen haben. Kurz nach dem Angriff nahm die Polizei den Verdächtigen in der Nähe des Tatorts fest. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen. Die Hintergründe sind am Tag nach der Tat noch unklar.

Caritas fordert jährliche Valorisierung von Sozialleistungen

Wien - Die Inflation schlägt bei den Ärmsten bereits voll durch. Davor warnte am Freitag die Caritas bei einer Pressekonferenz in der Lebensmittelausgabestelle in der Pfarre Alt-Ottakring. Die Anfragen in der Sozialberatung seien im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent gestiegen. Caritas-Präsident Michael Landau forderte eine jährliche Valorisierung von Sozialleistungen. "Die Inflation schlägt nicht nur einmal zu, sondern jeden Tag. Wir brauchen Maßnahmen, die langfristig wirken."

