Kapitulation der ukrainischen Verteidiger von Mariupol

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die verbliebenen ukrainischen Verteidiger des von russischen Truppen eingeschlossenen Stahlwerks in der Hafenstadt Mariupol haben ihre Kapitulation eingestanden. "Die Armeeführung hat den Befehl gegeben, die Verteidigung der Stadt einzustellen", sagte der Kommandeur des umstrittenen Asow-Nationalgarderegiments, Denys Prokopenko, in einer am Freitag veröffentlichten Videobotschaft. Damit sollten Leben und Gesundheit der Soldaten der Garnison geschützt werden.

G7-Staaten geben Ukraine zusätzliche 9,5 Milliarden Dollar

Königswinter/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die sieben führenden Industrienationen wollen die Ukraine mit zusätzlichen, kurzfristigen Budgethilfen in Höhe von 9,5 Milliarden Dollar (knapp neun Milliarden Euro) unterstützen. Darauf verständigten sich die Finanzminister der G7-Staaten am Freitag auf dem Petersberg bei Bonn. Das Geld soll helfen, die grundlegenden staatlichen Leistungen des kriegsgebeutelten Landes aufrechtzuerhalten und Finanzierungslücken zu schließen.

Karl Mahrer neuer Wiener ÖVP-Chef

Wien - Karl Mahrer ist am Freitag von knapp 400 Delegierten mit 94,21 Prozent zum 19. Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei gewählt worden. Er wurde auf dem 37. Landesparteitag zum Nachfolger von Gernot Blümel befördert, der im vergangenen Dezember des Vorjahres aus allen politischen Ämtern ausgeschieden ist.

Verfahren nach Schüssen auf 67-jährige Wienerin eingestellt

Wien - Im Fall einer am 5. Jänner 2021 von der Polizei in ihrer Wohnung in Wien-Hietzing erschossenen Pensionistin hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt. Das teilte Behördensprecherin Nina Bussek am Freitag auf APA-Anfrage mit. Damit ist klar, dass der Beamte, der den tödlichen Schuss abgegeben hat, strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen wird.

3.234 Corona-Neuinfektionen und fünf Tote in Österreich

Wien - 3.234 Neuinfektionen und fünf Tote in Zusammenhang mit dem Coronavirus sind in den vergangenen 24 Stunden nach den Zahlen von Gesundheits- und Innenministerium (Stand Freitag, 9.30 Uhr) registriert worden. Die Zahl der Neuinfektionen lag damit knapp unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 3.361 Neuinfektionen pro Tag. Am Freitag der Vorwoche waren es noch 4.555 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz geht weiter zurück und lag bei 262 Fällen pro 100.000 Einwohner.

Mehr als zwei Millionen Fieberfälle in Nordkorea

Pjöngjang - Nach der erstmaligen Bestätigung eines Corona-Ausbruchs im abgeschotteten Nordkorea ist die Zahl der Fieberfälle in dem Land nach behördlichen Angaben auf mehr als zwei Millionen gestiegen. Am Donnerstag seien mehr als 263.000 Fälle hinzugekommen, berichteten Staatsmedien am Freitag unter Berufung auf das Notfall-Hauptquartier zur Epidemie-Prävention.

Oklahoma: US-Regierung verurteilt striktes Abtreibungsgesetz

Washington - Die US-Regierung hat mit scharfer Kritik auf ein neues, im konservativen Bundesstaat Oklahoma beschlossenes, restriktives Abtreibungsgesetz reagiert. Vizepräsidentin Kamala Harris erklärte am Donnerstag (Ortszeit) im Kurzbotschaftendienst Twitter, das Gesetz, das Abtreibungen ab dem Moment der Empfängnis verbietet, stehe in einer Reihe von "eklatanten Angriffen auf Frauen durch extremistische Gesetzgeber".

Wiener Börse schließt etwas höher

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag etwas fester geschlossen. Der ATX stieg um 0,41 Prozent auf 3.219,04 Einheiten, musste aber einen großen Teil seiner Verlaufsgewinne wieder abgeben. Unterstützung für die Börsen hatten im Tagesverlauf zunächst Konjunkturmaßnahmen in China geliefert. Marinomed (plus 8,7 Prozent) hat eine Lizenzvereinbarung mit dem US-Konzern Procter & Gamble abgeschlossen. Ölwerte legten zu. Schoeller-Bleckmann gewannen 8,2 Prozent, OMV stiegen zwei Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red