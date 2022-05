Nach Pandemie erstmals wieder Weltwirtschaftsforum in Davos

Davos - Nach mehr als zweijähriger pandemiebedingter Unterbrechung findet im schweizerischen Davos ab Sonntag wieder das Weltwirtschaftsforum (WEF) statt. Dominiert wird die Agenda des Treffens der globalen Politik- und Wirtschaftselite, das heuer unter dem Motto "Geschichte an einem Wendepunkt" steht, von den Folgen der russischen Invasion in der Ukraine. Montagvormittag ist eine Ansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj per Videoschaltung geplant (11.15 Uhr).

Totschnig: "Ich bin Lobbyist der Bäuerinnen und Bauern"

Wien - Der neue Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) will bei den Tierwohlstandards "an der Gesamtschau arbeiten". "Es braucht Lebensmittel, es braucht Versorgungssicherheit auf der einen Seite, und auf der anderen den Konsumenten, der die Produkte kauft", so Totschnig bei einer Interviewserie in Zeitungen. Für die Bauern kündigte er ein Entlastungspaket an, das Koalitionsklima lobte er. Der Green Deal der EU stehe außer Zweifel, "Problemwölfe" will er "entnehmen".

Ein Toter und vier Verletzte bei Unfall in Niederösterreich

Wilhelmsburg - Ein schwerer Unfall in Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten-Land) hat am Sonntag einen Toten und vier Verletzte gefordert. Fünf Niederösterreicher, laut Polizei zwischen 19 und 26 Jahre alt, waren gemeinsam mit dem Auto unterwegs, als der Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und von der Straße abkam. Der Pkw kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen, bevor er in ein verlassenes Gebäude krachte, berichtete die Feuerwehr. Für einen 22-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Selenskyj fordert weitere Sanktionen gegen Russland

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj pocht auf weitere Strafmaßnahmen des Westens gegen Russland. Das sechste Sanktionspaket der europäischen Staaten müsse beschleunigt werden, sagte das Staatsoberhaupt in einer Videobotschaft, die in der Nacht auf Sonntag veröffentlicht wurde. Darüber habe er zuletzt auch mit Italiens Regierungschef Mario Draghi gesprochen. Viele westliche Staaten haben bereits beispiellose Strafmaßnahmen gegen Russland verhängt.

Australiens neuer Premier Albanese will neue Klimapolitik

Canberra - Australien hat nach Jahren klimafeindlicher Politik die konservative Regierung von Premier Scott Morrison ab- und Labor zurück an die Macht gewählt. Medien sprachen am Sonntag von einem "Blutbad" für Morrisons Koalition. Die Abstimmung sei zum Referendum über den ungeliebten und als "Bulldozer" verschrienen Regierungschef geworden, schrieb der australische "Sunday Telegraph". Wahlsieger Anthony Albanese will Down Under zur "Supermacht der Erneuerbaren" machen.

Aufräumarbeiten nach Tornados und Unwettern in Deutschland

Paderborn - Nach den Tornados mit schweren Schäden im Osten Nordrhein-Westfalens gehen die Aufräum- und Reparaturarbeiten weiter. Schon am Samstag waren viele Dachdecker im besonders betroffenen Paderborn im Einsatz, um stark beschädigte Häuser zu reparieren. Weit mehr als 100 Gebäude weisen nach einer ersten Bilanz Sturmschäden auf, Betriebe im hohen zweistelligen Bereich hätten mit enormen Schäden zu kämpfen, hieß es von der Stadt Paderborn.

Vier Tote nach Unwettern im Osten Kanadas

Montreal - Bei heftigen Gewittern sind im Osten Kanadas vier Menschen ums Leben gekommen. Wegen der Unwetter fiel außerdem in den Provinzen Ontario und Quebec in fast 900.000 Haushalten der Strom aus, wie die Betreiber Hydro One und Hydro-Qu�bec am Samstag (Ortszeit) mitteilten. Die Polizei sprach von drei Todesopfern sowie mehreren Verletzten, in einem Medienbericht war von einem weiteren Todesopfer die Rede.

