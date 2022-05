Erster Affenpocken-Verdachtsfall aus Wien gemeldet

Wien - In Österreich ist ein erster Verdachtsfall auf Affenpocken gemeldet worden: Ein 35-Jähriger wurde in der Nacht auf Sonntag mit typischen Symptomen wie leichtem Fieber und Pusteln im Gesicht in eine Klinik in Wien-Favoriten eingeliefert. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums bestätigte gegenüber der APA eine entsprechende Meldung auf "orf.at". Eine genaue Diagnose soll spätestens Montagfrüh vorliegen.

Moskau intensiviert Luftangriffe im ganzen Land

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russland intensiviert nach ukrainischen Angaben seine Luftangriffe in der gesamten Ukraine. Die russische Armee setze "ihre Raketen- und Luftangriffe auf das gesamte Territorium" fort und habe "die Intensität erhöht", erklärte der Generalstab der ukrainischen Armee am Sonntag. Demnach setzt Moskau zunehmend die Luftwaffe ein, "um wichtige Infrastrukturen zu zerstören". Ukrainische Behörden bestätigten u.a. einen Raketenangriff auf die Ortschaft Malyn westlich von Kiew.

Ukraine verlängert Kriegsrecht erneut

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat das seit Ende Februar geltende Kriegsrecht um weitere 90 Tage verlängert. Das Parlament in Kiew stimmte angesichts des russischen Angriffskriegs auch für eine Verlängerung der Generalmobilmachung bis zum 23. August, wie mehrere Abgeordnete am Sonntag im Nachrichtendienst Telegram schrieben. Einen Tag später, am 24. August, feiert die Ukraine traditionell ihren Unabhängigkeitstag.

Polens Präsident Duda hielt Rede im Parlament in Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Als erster ausländischer Staatschef seit dem Beginn des russischen Einmarsches hat der polnische Präsident Andrzej Duda eine Rede im ukrainischen Parlament gehalten. Niemand könne die polnisch-ukrainische Einheit stören, sagte Duda in seiner Ansprache. Immer wieder erhoben sich die Parlamentarier, um dem Gast aus Polen zu applaudieren. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war anwesend.

Neonazi-Gruppen kämpfen laut BND auf russischer Seite

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Zahlreiche russische Rechtsextreme und Neonazis haben sich offenbar dem Angriff Russlands auf die Ukraine angeschlossen. Das geht aus einem vertraulichen Bericht des deutschen Bundesnachrichtendienstes (BND) hervor, wie der "Spiegel" berichtet. Dem siebenseitigen Dokument zufolge kämpfen mit der "Russian Imperial League" (RIL) und der Gruppe "Rusich" "wenigstens zwei Gruppen mit rechtsextremistischer Gesinnung" gegen die ukrainische Armee.

Ein Toter und vier Verletzte bei Unfall in Niederösterreich

Wilhelmsburg - Ein schwerer Unfall in Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten-Land) hat am Sonntag einen Toten und vier Verletzte gefordert. Fünf Niederösterreicher, laut Polizei zwischen 19 und 26 Jahre alt, waren gemeinsam mit dem Auto unterwegs, als der Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und von der Straße abkam. Der Pkw kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen, bevor er in ein verlassenes Gebäude krachte, berichtete die Feuerwehr. Für einen 22-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Kabul: Journalistinnen beugen sich Druck zu Verschleierung

Kabul - Nach eintägigem Widerstand haben sich Afghanistans TV-Journalistinnen der Anordnung der Taliban-Regierung gebeugt und ihre Gesichter bei ihren Fernsehauftritten bedeckt. Moderatorinnen und Reporterinnen der Morgennachrichten in den wichtigsten afghanischen Sendern traten am Sonntag mit Kopftüchern und Gesichtsschleiern oder Masken auf, die nur noch ihre Augen sichtbar ließen. Am Vortag hatten sich viele von ihnen noch widersetzt und hatten mit unbedecktem Gesicht gezeigt.

