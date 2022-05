Affenpocken-Fall aus Wien dürfte bestätigt sein

Wien - In Österreich gibt es nun wohl tatsächlich den ersten Fall an Affenpocken. "Das Laborergebnis des Patienten, der als Verdachtsfall zu uns kam, hat bestätigt, dass er Pocken positiv ist. Die Sequenzierung, um welche Form der Pocken es sich handelt, erfolgt jetzt noch", sagte die Sprecherin des Wiener Gesundheitsverbundes (Wigev), Nina Brenner-Küng, der APA am späten Sonntagnachmittag. "Mit aller Wahrscheinlichkeit nach werden es Affenpocken sein."

Van der Bellen tritt wieder bei Bundespräsidenten-Wahl an

Wien - Das Warten auf die Verkündung hat ein Ende: Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird wie erwartet für eine zweite Amtszeit in der Hofburg kandidieren. Am Sonntagnachmittag gab der 78-Jährige seinen Wiederantritt in einem Video auf eigens eingerichteten Social Media-Kanälen bekannt. Wer sich noch um das Amt bewerben wird, ist noch offen - SPÖ und NEOS haben aber bereits umgehend klargestellt, dass sie niemanden ins Rennen schicken werden.

Ukraine fürchtet neue russische Offensive

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine fürchtet nach dem Fall der strategisch wichtigen Hafenstadt Mariupol massive neue russische Angriffe in anderen Teilen des Landes. Im Osten gab es am Sonntag schwere Gefechte. Russland intensiviert nach ukrainischen Angaben seine Luftangriffe in der gesamten Ukraine. Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die Lage im Gebiet Donbass als "äußerst schwierig". Zugleich forderte er vom Westen noch strengere Sanktionen gegen Moskau.

Österreich fror bisher 254 Mio. Euro Oligarchen-Vermögen ein

Wien/Moskau/Kiew (Kyjiw) - In Österreich sind laut Bundeskanzleramt bisher 254 Millionen Euro an Vermögen russischer Oligarchen aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine eingefroren worden. Die zuständige Taskforce unter Federführung der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) im Innenministerium habe das Geld auf insgesamt 97 Konten eingefroren. Das sei mehr als doppelt so viel, wie Deutschland mit Stand März melden konnte, teilte das Bundeskanzleramt am Sonntag mit.

Leichtflugzeuge in OÖ zusammengestoßen: Keine Verletzten

Reichraming - Kurz nach 7.00 Uhr sind am Sonntag in Reichraming (Bezirk Steyr-Land) zwei Leichtflugzeuge in der Luft zusammengestoßen. Jeweils zwei Männer hatten sich in den Fliegern befunden. Alle vier kamen unverletzt und mit dem Schrecken davon. Das berichtete Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Mayr der APA. Die Polizei bestätigte auf Nachfrage den Vorfall. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist vorerst Gegenstand der Erhebungen.

1.950 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - 1.950 Neuinfektionen sind am Sonntag für Österreich gemeldet worden, was deutlich unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 2.991 liegt. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sinkt somit auf 233 Fälle. Im Krankenhaus liegen derzeit 634 Personen, ein Rückgang von 156 oder fast 20 Prozent in einer Woche. 45 Personen wurden auf Intensivstationen gemeldet. Diese Zahl ist innerhalb einer Woche um acht Patienten zurückgegangen.

