Personallücke in Freizeitbranche durch Corona verdoppelt

Wien - Die Coronakrise hat den Mitarbeitermangel in der Gastronomie und im Tourismus verschärft. "Die Knappheit an Arbeitskräften wird die Branche wohl noch auf längere Zeit begleiten", so die Einschätzung von AMS-Chef Johannes Kopf auf Anfrage der APA. "Betrieben kann nur geraten werden, sich diesen Tatsachen zu stellen und an Konzepten zu arbeiten, wie sie ihre Arbeitgeberattraktivität erhöhen können."

EU will Schuldenregeln ein weiteres Jahr aussetzen

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die strengen Schuldenvorgaben in der Europäischen Union sollen angesichts der Ukraine-Krise um ein weiteres Jahr ausgesetzt bleiben. Am Montag schlug die EU-Kommission vor, den sogenannten Stabilitäts- und Wachstumspakt erst ab 2024 wieder vollständig in Kraft zu setzen. Grund seien hohe Unsicherheit wegen des Kriegs in der Ukraine, hohe Energiepreise und Engpässe bei den Lieferketten, teilte die Brüsseler Behörde mit.

Erstmals mehr als 100 Millionen Vertriebene weltweit

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Zum ersten Mal in der Geschichte ist die Zahl der weltweit vertriebenen Menschen auf über 100 Millionen gestiegen. Verantwortlich für diese Entwicklung seien der Ukraine-Krieg und andere Konflikte, wie das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR) in Genf am Montag in einer Aussendung mitteilte. "Das ist ein Rekord, der niemals hätte erreicht werden dürfen", mahnte UNO-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi.

Vierjährige bei Sturz aus Fenster in OÖ schwer verletzt

Neuhofen/Krems - Ein vierjähriges Mädchen ist am Sonntagabend aus dem Fenster eines Hauses in Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) gestürzt. Die Eltern hielten sich in anderen Räumen auf, als das Mädchen auf das Fensterbrett kletterte. Die Eltern und Nachbarn leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettung, berichtete die Polizei. Mit dem Notarzthubschrauber wurde das Kind mit schweren Verletzungen ins Kepler Uniklinikum eingeliefert.

Biden: USA würden Taiwan militärisch verteidigen

Tokio - Die USA würden Taiwan laut US-Präsident Joe Biden im Fall eines Angriffs auch militärisch verteidigen. China habe kein Recht, sich Taiwan mit Gewalt einzuverleiben, betonte er am Montag in Tokio in einer Pressekonferenz mit dem japanischen Regierungschef Fumio Kishida. Auf die Frage, ob die USA Taiwan im Angriffsfall auch militärisch verteidigen würden, sagte Biden: "Ja." Auf Nachfrage betonte er: "Das ist eine Verpflichtung, die wir eingegangen sind."

Empfehlung für "4. Stich" für alle derzeit nicht in Sicht

Wien - Eine generelle Empfehlung für die vierte Impfung gegen SARS-CoV-2 für alle ab zwölf Jahren in Österreich wird es nach Einschätzung von Ursula Wiedermann-Schmidt vom Nationalen Impfgremium (NIG) nur geben, falls eine neue Coronavariante auftritt, die das nötig machen sollte. In der Tageszeitung "Die Presse" (Montagausgabe) betonte sie indes die Bedeutung des "3. Stichs". Mit der vollständigen Grundimmunisierung sei man gut geschützt.

Sieben Tote nach Brand von Fähre auf den Philippinen

Manila - Bei einem Brand einer Fähre auf den Philippinen sind sieben Menschen ums Leben gekommen. Auf dem Schiff hatten sich laut Angaben der Küstenwache vom Montag 126 Passagiere und acht Crew-Mitglieder befunden. Die Küstenwache habe 127 Menschen retten können, davon seien 24 Verletzte ins Krankenhaus gebracht worden. Vermisst werde niemand mehr, hieß es weiter.

red