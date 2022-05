Regierung verkündet Entscheidung über Impfpflicht und Masken

Wien - Nachdem die Expertenkommission zum Monitoring der Impfpflicht am Montagabend der Bundesregierung ihren neuen Bericht vorgelegt hat, präsentiert die Koalition am Dienstag ihre Entscheidung, wie es mit der Impfpflicht weiter geht. Erwartet wird, dass die Impfpflicht über den Sommer weiter ausgesetzt bleibt und das Gesetz nicht "scharfgestellt" wird. Neuigkeiten dürfte es bei der Pressekonferenz Dienstagfrüh zur Maskenpflicht geben.

Lkw stoßen oft mehr Schadstoffe aus als erlaubt

Wien - Bei Pkw ist inzwischen gerichtlich geklärt, dass viele im Fahrbetrieb deutlich mehr Schadstoffe ausstoßen als laut Typenschein erlaubt. Aber auch bei Lkw kommt es häufig zu einer deutlich höheren Emission. Allerdings liegt hier die Ursache nicht in falschen Angaben der Hersteller, sondern in der Umgehung der Computersteuerung durch die Betreiber der Fahrzeuge. Zu diesem Schluss kommen Messungen des Emissions-Kontroll-Instituts der deutschen Umwelthilfe im Auftrag der AK.

Von der Leyen und Stoltenberg beim Weltwirtschaftsforum

Davos - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg werden am Dienstag beim zweiten Tag des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos erwartet. Sowohl von der Leyen (11.00 Uhr) als auch Stoltenberg (11.30 Uhr) werden bei dem Treffen in den Schweizer Alpen eine Rede halten. Beide Ansprachen dürften im Zeichen des russischen Krieges gegen die Ukraine stehen.

Quad-Gipfel verpflichtet sich zu einem freien Indo-Pazifik

Tokio - Die Staats- und Regierungschefs von Japan, Indien, Australien und den USA haben bei Ihrem Gipfeltreffen in Japan ihre gemeinsame Haltung für die Notwendigkeit eines freien Indo-Pazifik-Raums betont. "Russlands Angriff auf die Ukraine macht die Bedeutung dieser Ziele der grundlegenden Prinzipien der internationalen Ordnung, der territorialen Integrität und der Souveränität nur noch deutlicher", sagte US-Präsident Joe Biden am Dienstag in Tokio.

Selenskyj will Gefangene aus Stahlwerk austauschen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Davos - Die in der Hafenstadt Mariupol gefangen genommenen ukrainischen Soldaten sollen nach dem Willen von Präsident Wolodymyr Selenskyj ausgetauscht werden. "Wir müssen sie austauschen", sagte Selenskyj der ukrainischen Agentur Interfax zufolge bei einer Videoschaltung ins ukrainische Haus im schweizerischen Davos, wo derzeit das Weltwirtschaftsforum stattfindet. Der Austausch sei eine politische Entscheidung, die von der Unterstützung vieler Staaten abhänge.

Amnesty-Bericht: Anstieg von Todesurteilen und Hinrichtungen

London - Verurteilungen zum Tod und vollstreckte Hinrichtungen sind im Jahr 2021 weltweit angestiegen, wie Amnesty International in einem zu Wochenbeginn präsentierten Bericht feststellte. Mindestens 579 Menschen wurden hingerichtet, davon waren 24 Frauen. Für den Iran wurde die höchste Zahl an dokumentierten Hinrichtungen seit 2017 festgestellt. In Saudi-Arabien wurden doppelt so viele Menschen hingerichtet als 2020, während die USA die geringste Zahl an Exekutionen seit 1988 hatten.

Rund 15 Prozent der stationären Fälle an Covid-19 gestorben

Wien - Fast 15 Prozent der seit Ausbruch der Pandemie bis Ende März 2022 in den heimischen Krankenhäusern stationär aufgenommenen Covid-Patientinnen und -Patienten haben die Krankheit nicht überlebt. Im intensivmedizinischen Bereich (ICU) sind 34,5 Prozent der schwerkranken Patientinnen und Patienten gestorben. Die Omikron-Welle hat die Infektionszahlen mit Jahresbeginn zwar deutlich in die Höhe getrieben - zugleich ist aber die Sterblichkeit in den Spitälern markant zurückgegangen.

