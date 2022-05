Masken fallen und Impfpflicht bleibt über Sommer ausgesetzt

Wien - Die Corona-Schutzmaßnahmen werden weitgehend zurückgenommen. Die derzeit noch im lebensnotwendigen Handel und in Öffis geltende Maskenpflicht wird ab 1. Juni für vorerst drei Monate ausgesetzt, in Spitälern und Heimen bleibt sie aufrecht. Außerdem bleibt die Impfpflicht über den Sommer weiter ausgesetzt. Das haben Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Dienstag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben.

Ab Juni keine PCR-Tests mehr an Schulen

Wien - An den Schulen fallen ab Juni die verpflichtenden PCR-Tests weg. Sollten in einer Klasse Fälle auftreten, können weiterhin Antigentests durchgeführt werden. Dieser Schritt stehe im Einklang mit den anderen Schritten der Bundesregierung, betonte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) gegenüber der APA. "Heute kann die letzte Maßnahme in der Schule aufgehoben werden".

Selenskyj will Gefangene aus Stahlwerk austauschen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Davos - Die in der Hafenstadt Mariupol gefangen genommenen ukrainischen Soldaten sollen nach dem Willen von Präsident Wolodymyr Selenskyj ausgetauscht werden. "Wir müssen sie austauschen", sagte Selenskyj der ukrainischen Agentur Interfax zufolge bei einer Videoschaltung ins ukrainische Haus im schweizerischen Davos, wo derzeit das Weltwirtschaftsforum stattfindet. Der Austausch sei eine politische Entscheidung, die von der Unterstützung vieler Staaten abhänge.

Datenleck beweist Internierung von Uiguren in China

München - Ein internationales Medienkonsortium hat kurz vor dem Besuch der UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet in der Provinz Xinjiang weitere Belege für die massenhafte Internierung von Uiguren in China veröffentlicht. Fotos, Reden und Behördenweisungen bewiesen, dass es sich bei den Lagern nicht wie von der chinesischen Regierung behauptet um "berufliche Fortbildungseinrichtungen" handle, erklärten der an der Recherche beteiligte Medienam Dienstag.

ÖVP schaut sich im U-Ausschuss Justizressort an

Wien - Die ÖVP schießt sich in einer weiteren Justizwoche im Untersuchungsausschuss auf Justizministerin Alma Zadic (Grüne) ein. Der türkise Fraktionsführer Andreas Hanger will mit den Befragungen von Bediensteten ihres Ressorts nicht nur beweisen, dass es zu keiner politischen Einflussnahme gekommen sei, etwa durch den suspendierten Sektionschef Christian Pilnacek und den Leitenden Wiener Oberstaatsanwalt Johann Fuchs. Er wirft der grünen Ministerin selbst Einflussnahme vor.

Quad-Gipfel verpflichtet sich zu einem freien Indo-Pazifik

Tokio - Die Staats- und Regierungschefs von Japan, Indien, Australien und den USA haben bei Ihrem Gipfeltreffen in Japan ihre gemeinsame Haltung für die Notwendigkeit eines freien Indo-Pazifik-Raums betont. "Russlands Angriff auf die Ukraine macht die Bedeutung dieser Ziele der grundlegenden Prinzipien der internationalen Ordnung, der territorialen Integrität und der Souveränität nur noch deutlicher", sagte US-Präsident Joe Biden am Dienstag in Tokio.

Londoner U-Bahn-Linie Elizabeth Line eröffnet

London - Die berühmte Londoner U-Bahn hat eine neue Königin. Mit der neuen Strecke Elizabeth Line der "Tube", wie die Untergrundbahn in London heißt, erhielt die britische Hauptstadt ihre lang ersehnte Ost-West-Achse - pünktlich zum 70. Thronjubiläum der Namensgeberin Queen Elizabeth II. Erstmals konnten Passagiere den zentralen Abschnitt direkt unter der City nutzen.

