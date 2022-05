Masken fallen und Impfpflicht bleibt über Sommer ausgesetzt

Wien - Die Corona-Schutzmaßnahmen werden weitgehend zurückgenommen. Die derzeit noch im lebensnotwendigen Handel und in Öffis geltende Maskenpflicht wird ab 1. Juni für vorerst drei Monate ausgesetzt, in Spitälern und Heimen bleibt sie aufrecht. Außerdem bleibt die Impfpflicht über den Sommer weiter ausgesetzt. Das haben Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Dienstag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben.

Ab Juni keine PCR-Tests mehr an Schulen

Wien - An den Schulen fallen ab Juni die verpflichtenden PCR-Tests weg. Sollten in einer Klasse Fälle auftreten, können weiterhin Antigentests durchgeführt werden. Dieser Schritt stehe im Einklang mit den anderen Schritten der Bundesregierung, betonte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) gegenüber der APA. "Heute kann die letzte Maßnahme in der Schule aufgehoben werden".

Wöchentliche Arbeitslosenzahlen erneut gesunken

Wien - Die wöchentlichen Arbeitslosenzahlen sind erneut gesunken. Im Vergleich zur Vorwoche gibt es um 3.694 Arbeitslose und AMS-Schulungsteilnehmer weniger. "Diese positive Entwicklung ist unter anderem auf saisonale Effekte zurückzuführen, die in der Regel bis zum Sommer zu einem Rückgang bei der Arbeitslosigkeit führen", kommentierte Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) die aktuellen Arbeitsmarktdaten.

Gericht bestätigt Haftstrafe für Kreml-Kritiker Nawalny

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Ein russisches Gericht hat die Berufung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny gegen eine neunjährige Haftstrafe zurückgewiesen. Das Urteil vom 22. März gelte unverändert und trete mit sofortiger Wirkung in Kraft, sagte ein Richter am Dienstag in Moskau. Dies bedeutet eine Verlegung Nawalnys in eine Strafkolonie mit deutlich härteren Haftbedingungen. Bei der Verhandlung griff Nawalny Russlands Präsident Wladimir Putin wegen des Ukraine-Kriegs verbal an.

Affenpocken für WHO weiter eindämmbar

Genf/London - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) betrachtet eine Eindämmung der Affenpocken weiterhin als möglich, auch wenn sie den jüngsten Ausbruch außerhalb Afrikas als außergewöhnlich einstuft. Es würden weitere Treffen anberaumt, um die zuständigen Behörden in verschiedenen Ländern bei der Bekämpfung der Krankheit zu unterstützen und zu beraten, teilte die UN-Gesundheitsorganisation am Dienstag mit.

ÖVP schaut sich im U-Ausschuss Justizressort an

Wien - Die ÖVP schießt sich in einer weiteren Justizwoche im Untersuchungsausschuss auf Justizministerin Alma Zadic (Grüne) ein. Der türkise Fraktionsführer Andreas Hanger will mit den Befragungen von Bediensteten ihres Ressorts nicht nur beweisen, dass es zu keiner politischen Einflussnahme gekommen sei, etwa durch den suspendierten Sektionschef Christian Pilnacek und den Leitenden Wiener Oberstaatsanwalt Johann Fuchs. Er wirft der grünen Ministerin selbst Einflussnahme vor.

Moskau versucht Schlüsselpositionen im Donbass einzunehmen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russischen Streitkräfte versuchen laut der ukrainischen Regierung, mit heftigen Bombardierungen Schlüsselpositionen im Osten der Ukraine zu erobern. Russland versucht demnach die Städte Sewerodonezk und Lyssytschansk einzukreisen. Das Verteidigungsministerium berichtete von heftigen Kämpfen um Bachmut. Nach Einschätzung britischer Geheimdienste hat Russland bei seiner Offensive in der Ostukraine einige lokale Fortschritte gemacht.

Grüne sponsern Van der Bellen mit halber Million

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist auf Spendersuche für seine Hofburg-Kampagne. Von seiner früheren Partei, den Grünen, sind derzeit 500.000 Euro zugesagt, bestätigte ein Kampagnen-Sprecher Medienberichte am Dienstag. SPÖ und NEOS unterstützen Van der Bellen zwar - allerdings nicht finanziell, wie es zur APA hieß.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red