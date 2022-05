Schütze tötet mindestens 19 Kinder an US-Schule

San Antonio (Texas) - Ein Schütze eröffnete am Dienstag das Feuer in einer Volksschule in Südtexas und tötete dabei mindestens 19 Kinder, wie der US-Sender CNN unter Berufung auf Polizeiangaben berichtete. Zudem hätten zwei Erwachsene, darunter zumindest eine Lehrerin, ihr Leben verloren. Zu der Zahl der getöteten Erwachsenen gab es zunächst widersprüchliche Angaben. Bestätigt war, dass der erst 18-jährige Verdächtige jedenfalls getötet wurde.

Moskau versucht Schlüsselpositionen im Donbass einzunehmen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russischen Streitkräfte versuchen nach ukrainischen Angaben, mit heftigen Bombardierungen Schlüsselpositionen im Osten der Ukraine zu erobern. Russland versucht demnach die Städte Sewerodonezk und Lyssytschansk einzukreisen. Die Ukraine berichtete von heftigen Kämpfen um Bachmut. Kiew forderte daher schnellere Militärhilfen des Westens. Hochrangige russische Regierungsvertreter räumten unterdessen ein, dass sie von einem längeren Militäreinsatz im Nachbarland ausgehen.

In Ungarn seit Mitternacht Notstand wegen Ukraine-Krieg

Budapest - In Ungarn gilt ab Mitternacht erneut eine Notstandssituation, diesmal mit Bezug auf den Krieg in der Ukraine. Das gab der rechtsnationale Premier Viktor Orb�n am Dienstag auf Facebook bekannt. Es handelt sich um die Nachfolgeregelung des bald auslaufenden Notstandes wegen der Corona-Pandemie. Die Ankündigung kommt nur wenige Stunden nach der Modifizierung des Grundgesetzes im Parlament mit der Zwei-Drittel-Mehrheit der Regierungspartei Fidesz.

Schröder will kein Aufsichtsratsmandat bei Gazprom

Moskau - Der deutsche Altkanzler Gerhard Schröder hat nach eigenen Angaben schon vor längerer Zeit auf die Nominierung für den Aufsichtsrat des russischen Energiekonzerns Gazprom verzichtet. Dies habe er dem Unternehmen auch mitgeteilt, teilte Schröder am Dienstagabend auf dem Online-Portal "Linkedin" mit. Die Authentizität des Beitrags wurde der Deutschen Presse-Agentur aus seinem Umfeld bestätigt. Gazprom hatte am Dienstag bekannt gegeben, Schröder nominiert zu haben.

Sloweniens Parlament wählt Ex-Topmanager Golob zum Premier

Ljubljana - Das slowenische Parlament wählt am Mittwoch den grün-liberalen Ex-Topmanager Robert Golob zum neuen Ministerpräsidenten. Der Quereinsteiger war erst am Montag mit Regierungsbildung beauftragt worden, hatte sich die für seine Wahl erforderliche absolute Mehrheit aber schon im Vorfeld gesichert. Mit seiner neuen Freiheitsbewegung (GS) hatte er einen Erdrutschsieg bei der Parlamentswahl am 24. April erzielt. Golob löst den umstrittenen rechtskonservativen Premier Janez Jansa ab.

Südkorea: Nordkorea feuert mehrere Raketen ab

Pjöngjang/Seoul - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs offenbar mindestens eine atomwaffenfähige Interkontinentalrakete (ICBM) getestet. Nordkorea habe am Mittwochmorgen (Ortszeit) innerhalb einer Stunde drei ballistische Raketen in Richtung offenes Meer im Osten abgefeuert, teilte Südkoreas Generalstab mit. Davon sei die erste möglicherweise eine ICBM gewesen. Sie sei etwa 360 Kilometer weit geflogen.

