Schütze tötet mindestens 19 Kinder an US-Schule

San Antonio (Texas) - Ein Amoklauf erschüttert die USA: Ein 18-Jähriger hat am Dienstag in einer Volksschule in Texas das Feuer eröffnet und mindestens 19 Schulkinder getötet. Es handelt sich um eines der verheerendsten Schulmassaker in der US-Geschichte. Den Ermittlern zufolge betrat der Schütze am Dienstagnachmittag die Schule in der Kleinstadt Uvalde und schoss um sich. Auch mindestens zwei Erwachsene, darunter eine Lehrerin, wurden bei dem Vorfall getötet.

voestalpine-Chef warnt vor Gasembargo

Wien/Linz - Sollte es in Europa zu einem Ausfall der Gaslieferungen kommen, wäre dies "dramatisch" und "nicht oder schwer managebar", sagt voestalpine-Chef Herbert Eibensteiner: "Ohne Gas keine Stahllieferungen" und ganz allgemein würden wesentliche industrielle Prozesse zum Stillstand kommen. Spüren würden das alle, weil Lieferketten zusammenbrechen würden und es wohl zu einer hohen Arbeitslosigkeit käme, vor allem, wenn der Ausfall von Erdgas länger anhalten sollte.

Raketen treffen ukrainische Großstadt Saporischschja

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Großstadt Saporischschja im Osten der Ukraine ist Mittwochfrüh nach Behördenangaben von mehreren Raketen getroffen worden. "Heute, am 25. Mai um 05:13 Uhr haben die russischen Streitkräfte vier ballistische Raketen auf Saporischschja abgefeuert", teilte die Gebietsverwaltung auf ihrem Telegram-Kanal mit. Eine der Raketen sei von der Luftabwehr abgefangen worden.

Sloweniens Parlament wählt Ex-Topmanager Golob zum Premier

Ljubljana - Das slowenische Parlament wählt am Mittwoch den grün-liberalen Ex-Topmanager Robert Golob zum neuen Ministerpräsidenten. Der Quereinsteiger war erst am Montag mit Regierungsbildung beauftragt worden, hatte sich die für seine Wahl erforderliche absolute Mehrheit aber schon im Vorfeld gesichert. Mit seiner neuen Freiheitsbewegung (GS) hatte er einen Erdrutschsieg bei der Parlamentswahl am 24. April erzielt. Golob löst den umstrittenen rechtskonservativen Premier Janez Jansa ab.

Südkorea: Nordkorea feuert mehrere Raketen ab

Pjöngjang/Seoul - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs offenbar mindestens eine atomwaffenfähige Interkontinentalrakete (ICBM) getestet. Nordkorea habe am Mittwochmorgen (Ortszeit) innerhalb einer Stunde drei ballistische Raketen in Richtung offenes Meer im Osten abgefeuert, teilte Südkoreas Generalstab mit. Davon sei die erste möglicherweise eine ICBM gewesen. Sie sei etwa 360 Kilometer weit geflogen.

Justiz-Rechtsschutzbeauftragte Aicher vor U-Ausschuss

Wien - Am Mittwoch geht die U-Ausschusswoche mit gleich drei Auskunftspersonen zum Justiz-Thema weiter. Prominenteste der auf Wunsch der ÖVP Geladenen ist die Justiz-Rechtsschutzbeauftragte Gabriele Aicher. Sie hatte nach heftiger Kritik aus der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ihren Rückzug von ihrem Posten per 30. Juni angekündigt. Aichers Kritik richtete sich etwa gegen die Hausdurchsuchungen im Zusammenhang mit den Ermittlungen in der ÖVP-Inseratenaffäre.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red