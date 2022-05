Schütze tötet 19 Kinder in texanischer Volksschule

Uvalde - Nach dem Massaker an einer Volksschule im US-Bundesstaat Texas steht das ganze Land unter Schock angesichts einer erneut verheerenden Gewalttat. Mindestens 19 Kinder wurden getötet, nachdem ein 18-Jähriger am Dienstag während der Unterrichtszeit das Feuer in der Robb Elementary School in Uvalde nahe San Antonio eröffnet hatte. Der Amokläufer wütete so lange, bis ihn Sicherheitskräfte laut Medienberichten erschossen.

79-jähriges Opfer der "Home Invasion" in Wien gestorben

Wien - Die 79-jährige Frau, die vergangenen Donnerstag Opfer einer "Home Invasion" in Wien-Neubau geworden ist, ist Dienstagabend an den Folgen des Überfalls gestorben. Die Polizei erneuerte nun am Mittwoch via Aussendung ihren Zeugenaufruf, um Hinweise auf den oder die mutmaßlichen Täter zu bekommen.

Prozessfinale gegen Bitcoin-Betrüger in Wien

Wien - Am Mittwoch ist am Wiener Landesgericht der Prozess gegen zwei mutmaßliche Bitcoin-Betrüger abgeschlossen worden. Mit den Urteilen dürfte am frühen Nachmittag zu rechnen sein. Die beiden Männer sollen über das Internet und über persönliche Vermittlungen von 2018 bis 2019 in Österreich 79 Investoren angeworben und um Gelder betrogen haben. Der von der Anklage inkriminierte Schaden liegt weit über einer Million Euro.

Zweistellige Zahl von Betretungsverboten in Wien jeden Tag

Wien - Jeden Tag wird in Wien eine zweistellige Anzahl an Betretungsverboten ausgesprochen. Allein heuer waren es seit Jahresbeginn bis 24. Mai 1.596 Fälle - 1.379 gleich am Tatort und weitere 217 Verbote im Nachhinein. Seit Juli 2021 werden dabei die ersteinschreitenden Beamtinnen und Beamten vom sogenannten GiP-Support der Polizei unterstützt, der ihnen bei der Entscheidungsfindung helfen soll, als Korrektiv da ist und für eine erste Gefährdungseinschätzung sorgen soll.

Wiener Polizei räumt erneut besetzte Stadtstraßen-Baustelle

Wien - Aktivistinnen und Aktivisten haben am Mittwoch die im Februar geräumte Stadtstraßen-Baustelle "Wüste" in Wien-Donaustadt erneut besetzt. Seit 7.00 Uhr würden "circa 150 bis 200 Menschen" die Baustelle bei der Hausfeldstraße blockieren, berichtete Lucia Steinwender, Sprecherin von LobauBleibt, der APA. Die Polizei ging von circa 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus. Gegen 9.40 Uhr begannen die Einsatzkräfte mit der Räumung des Areals, mehrere Festnahmen sind erfolgt.

2022 bereits acht Fensterstürze von Kindern in Österreich

Wien - Am Dienstag ist ein Dreijähriger in Wien und am Mittwoch eine Zweieinhalbjährige in Linz aus dem Fenster gestürzt - beide wurden schwer verletzt. Damit hatten 2022 bereits acht Mädchen und Buben im Kleinkindalter einen Unfall dieser Art. Alle liefen ähnlich ab. Allein bzw. mit Geschwistern im Zimmer oder bevor die Eltern reagieren konnten, gelangten die Kinder ans Fenster und stürzten hinab - teilweise aus großer Höhe.

Sloweniens Parlament wählt Ex-Topmanager Golob zum Premier

Ljubljana - Das slowenische Parlament wählt am Mittwoch den grün-liberalen Ex-Topmanager Robert Golob zum neuen Ministerpräsidenten. Der Quereinsteiger war erst am Montag mit Regierungsbildung beauftragt worden, hatte sich die für seine Wahl erforderliche absolute Mehrheit aber schon im Vorfeld gesichert. Mit seiner neuen Freiheitsbewegung (GS) hatte er einen Erdrutschsieg bei der Parlamentswahl am 24. April erzielt. Golob löst den umstrittenen rechtskonservativen Premier Janez Jansa ab.

Südkorea: Nordkorea feuerte zum Test mehrere Raketen ab

Pjöngjang/Seoul - Einen Tag nach der Abreise von US-Präsident Joe Biden aus Asien hat Nordkorea Tests mit atomwaffenfähigen Raketen fortgesetzt. Nordkorea feuerte am Mittwochmorgen (Ortszeit) in kurzen Zeitabständen drei ballistische Raketen in Richtung offenes Meer im Osten ab, von denen eine offenbar eine Interkontinentalrakete (ICBM) gewesen sei, teilte Südkoreas Generalstab mit. Die USA und ihre Alliierten Südkorea und Japan warfen Nordkorea ernsthafte Provokation vor.

