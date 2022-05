Seniorenbund OÖ kassierte 2 Millionen Euro aus NPO-Fonds

Wien - Nach der Vorarlberger Wirtschaftsbund-Affäre droht einer weiteren Teilorganisation der ÖVP Ungemach: Der oberösterreichische Seniorenbund hat aus dem "Non Profit Organisationen-Unterstützungsfonds" fast zwei Millionen Euro Corona-Hilfen kassiert - obwohl Parteien und ihre Teilorganisationen davon ausgeschlossen sind. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) prüft nun Rückforderungen. Der Seniorenbund argumentiert gegenüber der APA, dass er das Geld nicht für Parteiarbeit nutze.

Ablehnung zu Van der Bellen-Vorschlag bei Einbürgerungen

Wien - Die türkis-grüne Regierung sieht keine Notwendigkeit für eine Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts, wie sie Bundespräsident Alexander Van der Bellen zum Auftakt seiner Hofburg-Kampagne angestoßen hatte. Der Präsident äußerte zuvor in Interviews Unverständnis für die lange Wartezeit. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sagte dazu am Mittwoch, er sehe "keinen Änderungsbedarf". Justizministerin Alma Zadic (Grüne) ergänzte, im Regierungsprogramm sei Derartiges nicht vorgesehen.

79-jähriges Opfer der "Home Invasion" in Wien gestorben

Wien - Die 79-jährige Frau, die vergangenen Donnerstag Opfer einer "Home Invasion" in Wien-Neubau geworden ist, ist Dienstagabend an den Folgen des Überfalls gestorben. Die Polizei erneuerte nun am Mittwoch via Aussendung ihren Zeugenaufruf, um Hinweise auf den oder die mutmaßlichen Täter zu bekommen.

Passanten retten Frau vor eifersüchtigem Messerstecher in OÖ

Linz - Couragierten Passanten hat es eine Frau aus Linz zu verdanken, dass sie den Messerangriff ihres eifersüchtigen Partners Montagabend an der Donaulände überlebt hat: Weil der Mann mit Worten nicht zu beruhigen war, sprang ihm eine Krankenschwester mit den Beinen ins Kreuz und beendete so die Attacke. Ein Pfarrer, ein Arzt und ein zufällig vorbeikommender Rettungswagen trugen ebenfalls zur Rettung des Opfers bei. Gegen den mutmaßlichen Täter wird wegen Mordversuchs ermittelt.

Erneut besetzte Stadtstraßen-Baustelle in Wien geräumt

Wien - Aktivistinnen und Aktivisten haben am Mittwoch die im Februar geräumte Stadtstraßen-Baustelle "Wüste" in Wien-Donaustadt erneut besetzt. Lucia Steinwender, Sprecherin von LobauBleibt, berichtete gegenüber der APA von "circa 150 bis 200 Menschen", die teilnahmen, die Polizei ging von circa 100 Personen aus. Die Blockade blieb nicht lange ohne Reaktion, im Zuge eines mehrstündigen Polizeieinsatzes wurde die Baustelle bis zum frühen Nachmittag geräumt.

Justiz-Rechtsschutzbeauftragte weist Vorwürfe zurück

Wien - Die Justiz-Rechtsschutzbeauftragte Gabriele Aicher hat ihr Eingangsstatement im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss am Mittwoch vor allem für das Zurückweisen von Vorwürfen und Kritik an der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) genutzt. Sie sei weder ÖVP-nah noch Teil eines türkisen oder schwarzen Netzwerks. Außerdem sah sie sich als Opfer "medialer Diffamierungen", die zum Zurücklegen ihrer Funktion ab Ende Juni geführt hätten.

2022 bereits acht Fensterstürze von Kindern in Österreich

Wien - Am Dienstag ist ein Dreijähriger in Wien und am Mittwoch eine Zweieinhalbjährige in Linz aus dem Fenster gestürzt - beide wurden schwer verletzt. Damit hatten 2022 bereits acht Mädchen und Buben im Kleinkindalter einen Unfall dieser Art. Alle liefen ähnlich ab. Allein bzw. mit Geschwistern im Zimmer oder bevor die Eltern reagieren konnten, gelangten die Kinder ans Fenster und stürzten hinab - teilweise aus großer Höhe.

"Partygate"-Bericht kritisiert britische Führung scharf

London - Der britische Premierminister Boris Johnson wird im Untersuchungsbericht der Regierung zur "Partygate"-Affäre heftig kritisiert. Die interne Ermittlerin, Spitzenbeamtin Sue Gray, erneuerte in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Report ihre Vorwürfe, Downing Street habe Führungsversagen und fehlendes Urteilsvermögen gezeigt. Johnson erklärte am Mittwoch er übernehme "die volle Verantwortung" für alles was unter seiner Aufsicht stattgefunden habe, werde aber nicht zurücktreten,

Wiener Börse legt am Mittwochnachmittag zu, Verbund gesucht

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag zugelegt. Für Bewegung sorgten einzelne Unternehmensnachrichten. So stiegen die Aktien des Verbund nach der Ankündigung einer Sonderdividende um 6,4 Prozent und waren damit die größten Gewinner im prime market. Mit Spannung erwartet wird jetzt die am Abend angesetzte Veröffentlichung der Protokolle der US-Zentralbank Fed zur jüngsten Zinssitzung. Analysten erhoffen davon Hinweise auf die künftigen Schritte der Fed.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

